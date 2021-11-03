Microshare 從 Avenue Capital Sustainable Solutions Fund 獲得 1,500 萬美元的融資

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

費城, Nov. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Microshare Inc. 是為跨國公司和公共界別機構提供智能建築數據解決方案的領先供應商，剛完成從 Avenue Capital Group 旗下公司 Avenue Sustainable Solutions Fund, L.P. 的 1,500 萬美元的融資，以支持致力建立更可持續發展世界的公司。



Microshare 提供智能設施解決方案的 EverSmart 系列，可協助全球企業（如 GlaxoSmithKline、Aramark 和 Rent-A-Center）確保員工、租戶和客戶在室內空間的安全性，同時達到營運效率，以及可提升環境、社會和治理 (ESG) 效能的數據分析。

Microshare 行政總裁兼聯合創始人 Ron Rock 說：「Avenue Sustainable Solutions Fund 的投資代表他們對我們 EverSmart 解決方案的變革性質投下重要的信心一票。大家都期望疫情逐步受控，隨著員工和租戶努力應對室內空間的新關注，而不少公司都重新考慮其地產足跡，同時面對全球對氣候和其他 ESG 問題的新期望，我們建立以往不存在的數據的能力特別重要。

Avenue Sustainable Solutions Fund 聯合經理 Sean Coleman 說：「Microshare 是配合我們策略的天然拍檔。我們很高興能支持 Microshare 的策略，以回應企業對提高能源效率和水耗量不斷增長的需求，而這兩者都是可持續未來的關鍵考慮因素。」

總部位於費城的 Microshare 為商業地產、企業、醫護、製造和製藥領域的客戶提供敏應即服務的解決方案。公司在疫情初期推出的「通用接觸者追蹤」(Universal Contact Tracing) 可穿戴裝置受到國際關注，因為該解決方案可防止製藥和物流等基本製造行業爆發重大疫情。

Microshare 將運用資金來擴展其銷售和開發團隊，在北美、歐洲和中東擴展業務，並鞏固複雜的供應鏈和經銷商關係，以擴展其大規模部署數據解決方案的努力。

Microshare 的解決方案可建立 Digital Twins 客戶的現實世界資產，以便對營運系統和數據作出更佳決策，可告知和推動具有影響力的可持續發展計劃。

該公司最近達成了多項里程碑協議，包括：

與美國最大的設施管理公司 Aramark 達成協議，讓 Microshare 提供其 AIWX Connect Predictive 清潔解決方案 ，目前已在主要醫院、體育館和其他基礎設施部署；

，目前已在主要醫院、體育館和其他基礎設施部署； 與英國政府和利茲大學 (University of Leeds) 達成協議，以測試可穿戴式追蹤裝置，旨在減少數十種長者護理環境的感染；

「通用接觸者追蹤」(Universal Contact Tracing) 可穿戴裝置的全球合約獲得更新，可追蹤 GSK 遍佈全球的製造廠房、Rent-A-Center 的總部設施，以及能源／物流領域其他幾個客戶的可穿戴裝置。



關於 Avenue Sustainable Solutions

Avenue Sustainable Solutions Fund, L.P. 旨在為高增長公司提供創意融資解決方案，而這些公司可以展示可衡量的積極環境結果，以及具有競爭力的財務回報。公司通常專於服務不足、由商業銀行和大型債務基金之間不斷擴大的融資差距所造成的北美公司。Avenue Capital Group 是全球投資公司，其資產截至 2021 年 9 月 30 日估計約為 117 億美元。有關該公司的更多資訊，請瀏覽 www.avenuecapital.com 。

關於 Microshare

Microshare 提供智能建設解決方案的 EverSmart 系列在全球各地大規模部署，為我們客戶的地產資產帶來安全、健康、成本節省和可持續性的數據。Microshare 是 LoRaWAN 應用程式的領導者，也是 LoRa Alliance® 感到自豪的成員。 www.microshare.io

聯絡人：Simon Redgate 電郵：sredgate@microshare.io |電話：+44(0)7850112703

圖片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df48c883-9f8a-4e04-823a-5e421d771217/zh-Hant