Les dépenses de santé devraient franchir le cap des 300 milliards de dollars au Canada en 2021 en raison de la COVID-19

OTTAWA, 04 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dépenses consacrées aux soins de santé au Canada devraient atteindre un nouveau sommet de 308 milliards de dollars en 2021, ce qui représente plus de 580 000 $ par minute. Ainsi, pendant la lecture de la phrase précédente, les coûts des soins de santé au pays ont augmenté de quelque 70 000 $ (environ 10 000 $ par seconde).



Comme le démontrent de nouvelles données de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), le total des dépenses de santé de 2020 devrait avoir augmenté de plus de 12 % par rapport à 2019. Ce taux de croissance, le plus élevé depuis plus de 30 ans, est 3 fois supérieur à celui d’environ 4 % enregistré annuellement de 2015 à 2019. La hausse historique des dépenses, tout comme la contraction de l’économie survenue en parallèle, est attribuable en partie à la pandémie de COVID-19.

Tendances relatives aux dépenses de santé

Depuis 45 ans, les dépenses de santé augmentent au Canada. Elles représentent aujourd’hui environ 40 % du budget des provinces et territoires. Habituellement, la hausse des dépenses de santé suit la croissance économique, et la dépasse parfois. La pandémie de COVID-19 a cependant entraîné un accroissement marqué des dépenses, car les systèmes de santé ont été forcés de réagir rapidement à la pandémie.

Les 3 principales catégories de dépenses demeurent les hôpitaux, les médicaments et les médecins. Ensemble, elles devraient totaliser plus de 50 % des dépenses de santé au Canada en 2021. Cependant, une nouvelle catégorie de dépenses, le Fonds de réponse à la COVID-19, représentera environ 7 % (23 milliards) des dépenses de santé totales. Cette catégorie comprend par exemple les coûts liés au traitement des personnes atteintes de la COVID-19, à la recherche des contacts et à la vaccination.

En plus de composer avec les pressions découlant de la pandémie, les systèmes de santé du Canada doivent adapter leurs soins aux besoins d’une population vieillissante. Bien que les personnes de 65 ans et plus ne représentent que 18 % de la population canadienne, elles sont à l’origine d’environ 45 % des dépenses publiques de santé.

En bref

Les dépenses de santé totales au Canada devraient atteindre 308 milliards en 2021.

Les hôpitaux (25 %), les médicaments (14 %) et les médecins (13 %) resteront vraisemblablement les principaux postes de dépenses de santé au Canada en 2021.

La nouvelle catégorie de dépenses — le Fonds de réponse à la COVID-19 — représentera environ 7 % des dépenses de santé totales.

Les personnes âgées forment le groupe d’âge représentant la part la plus élevée des dépenses de santé, occasionnant environ 45 % des dépenses de santé totales (environ 78 milliards en 2019).

L’ICIS a aussi publié de nouvelles données sur les dépenses publiques en médicaments en 2020. Ces données portent sur l’évolution des dépenses et sur les médicaments qui représentaient les coûts les plus élevés pour les systèmes de santé.

Citation

La pandémie de COVID-19 est à l’origine de la plus forte augmentation des dépenses de santé jamais enregistrée au pays. Le vieillissement de la population et la pandémie en cours accentueront certainement la pression sur nos systèmes de santé et absorberont une part accrue des budgets des gouvernements. S’il ne fait aucun doute que la tâche s’annonce ardue, l’évolution des technologies, des produits pharmaceutiques et des modèles de soins offrira par contre des moyens d’améliorer les résultats pour la santé des Canadiens.

— David O’Toole, président-directeur général, Institut canadien d’information sur la santé





