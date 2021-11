Novartis verkauft ihre Roche-Beteiligung in einer bilateralen Transaktion an Roche

English German

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Novartis und Roche vereinbaren bilaterale Transaktion zum Verkauf von Roche-Inhaberaktien im Besitz von Novartis zu einem Gesamtpreis von USD 20,7 Mrd.

Der Preis von USD 388,99 pro Aktie (CHF 356,93 pro Aktie) entspricht dem volumengewichteten Durchschnittskurs des Genussscheins während der letzten 20 Handelstage bis zum 2. November 2021

Die Monetisierung steht im Einklang mit der Strategie von Novartis als fokussiertem Arzneimittelunternehmen

Die Verwendung der Erlöse erfolgt im Einklang mit den Prioritäten bei der Kapitalallokation, um eine starke Rendite für die Aktionäre zu erzielen

Basel, 4. November 2021 – Novartis hat vereinbart, 53,3 Millionen (etwa 33%) Roche-Inhaberaktien in einer bilateralen Transaktion für einen Gesamtbetrag von USD 20,7 Milliarden an Roche zu verkaufen.

Dazu Vas Narasimhan, CEO von Novartis: «Nach mehr als zwanzig Jahren als Aktionärin von Roche sind wir zum Schluss gekommen, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um unsere Beteiligung zu monetisieren. Die heutige Ankündigung entspricht unserem strategischen Fokus. Wir planen, den Erlös aus der Transaktion im Einklang mit unseren Prioritäten bei der Kapitalallokation zu verwenden, um den Wert für unsere Aktionäre zu maximieren und weiterhin Medizin neu zu denken.»

Novartis ist seit Mai 2001 Aktionärin von Roche und hält derzeit 53,3 Millionen Inhaberaktien von Roche, was etwa 33% der insgesamt ausstehenden Inhaberaktien entspricht. Novartis hat den Anteil zwischen 2001 und 2003 für einen Gesamtbetrag von rund USD 5 Milliarden als langfristige Finanzbeteiligung erworben, die seitdem regelmässig einen bedeutenden Beitrag zum Gewinn geleistet und insgesamt über USD 6 Milliarden an Dividenden abgeworfen hat. Über die Haltedauer der Beteiligung ergibt dies eine annualisierte Rendite von 10,2% in USD (und 6,6% in CHF). Heute betrachtet Novartis die Finanzbeteiligung an Roche nicht als Teil ihres Kerngeschäfts und daher auch nicht als strategische Investition.

Aus dem Verkauf der Beteiligung wird Novartis einen Gewinn in Höhe von rund USD 14 Milliarden im Ertrag aus assoziierten Gesellschaften ausweisen, um den das Kernergebnis bereinigt wird.

Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre von Roche an der ausserordentlichen Generalversammlung am 26. November 2021.

