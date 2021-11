Inbanki 2021. aasta kolmanda kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Inbanki 2021. aasta kolmanda kvartali puhaskasum oli 3,7 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 153% enam. Aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli 8 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 92% enam. Omakapitali tootlus oli kolmandas kvartalis 21,5%.

Inbanki laenuportfell kasvas 2020. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 45% ja ulatus 543 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas aastaga 66% ja ulatus kvartali lõpu seisuga 599 miljoni euroni.

Kolmanda kvartali müügimaht oli kokku 135 miljonit eurot. Eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes kasvas see 57%. Kasvu vedas jätkuvalt Poola äriüksus, mis kasvas aastatagusega võrreldes 106% ja panustas kogumüüki 62 miljonit eurot.

Toodete lõikes kasvas järelmaksu tooteliin eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 48% ja oli 95 miljonit eurot moodustades 70% kogumüügist. Väikelaenu müügimaht suurenes 137% ja oli 15 miljonit eurot, autosid finantseeriti 25 miljoni euro eest, mis on 59% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Kolmanda kvartali lõpus oli Inbankil 743 000 aktiivset kliendilepingut, mis on 11% enam kui aasta tagasi.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

“Kolmandas kvartalis jätkas Inbank tugevat kasvu nii laenumahtude kui kasumi osas. Müüsime 135 miljoni euro eest krediiditooteid, mis on 10 miljonit enam rekordilisest 2021. aasta teisest kvartalist. Samuti kasvatasime kasumit kaks ja pool korda.

Kasvu vedas jätkuvalt Poola äriüksus, kus müügimahud olid aasta tagusest üle kahe korra suuremad. Edu Poolas on julgustanud Inbanki vaatama uute turgude suunas – oleme otsustanud laiendada tegevust Tšehhi turule, kus plaanime alustada äritegevust 2022. aasta teise kvartali lõpus. Samuti tegi Inbank septembris investeeringu piiriülest „maksa hiljem“ teenust pakkuvasse fintech’i Paywerk, omandades ettevõttes 30% osaluse. Inbankil on uue start-up’iga hulk sünergiaid, mis võivad tulevikus toetada panga kasvu ka senistel, kuid eelkõige uutel Euroopa turgudel.

2021. aasta kolmandat kvartalit iseloomustavad ka rekordmadalad laenukahjumid. Seda tänu päikesepaneelide järelmaksu ja liisingu osakaalu suurenemisele kui ka klientide oodatust paremale maksevõimele. Võlgnevuste vähenemist mõjutas ka Eestis toimunud pensionireform, mille tulemusena Eesti klientide võlas olevad lepingud kahanesid poole võrra. Esimest korda viimase aasta jooksul on peale tugeva müügikasvu märgata ka finantstulemuste olulist paranemist. Inbanki ärimudel on muutumas madalama marginaali ja riskiga, kuid jätkuvalt kiire kasvuga kasumlikuks äriks. Nii järgmiselt kvartalilt kui ka järgmiselt aastalt ootame mahtude ja kasumi tugeva kasvu jätkumist.”

Olulisemad finantsnäitajad seisuga 30.09.2021

Bilansimaht 738,5 miljonit eurot

Laenuportfell 543,2 miljonit eurot

Hoiuseportfell 599,0 miljonit eurot

Omakapital 70 miljonit eurot

Puhaskasum 8 miljonit eurot

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes) 3. kvartal 2021 3. kvartal 2020 9 kuud 2021 9 kuud 2020 Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 12 270 10 694 34 859 31 974 Intressikulu -2 585 -1 969 -6 992 -5 910 Neto intressitulu 9 685 8 725 27 867 26 064 Teenustasutulu 604 254 1 539 811 Teenustasukulu -735 -546 -2 307 -1 548 Neto teenustasutulu -131 -292 -768 -737 Muud põhitegevusega seotud tulud 5 008 107 13 561 469 Muud põhitegevusega seotud kulud -3 681 0 -9 994 0 Neto intressi- ja teenustasutulu ning muud

tulud ja kulud kokku 10 881 8 540 30 666 25 796 Tööjõukulud -2 947 -2 152 -8 530 -7 008 Turunduskulud -626 -301 -1 826 -1 001 Halduskulud -1 367 -962 -4 309 -3 061 Põhivara kulum -876 -606 -2 421 -1 627 Tegevuskulud kokku -5 816 -4 021 -17 086 -12 697 Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja

laenude allahindluse kulu 5 065 4 519 13 580 13 099 Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt 6 76 263 668 Laenude allahindluse kulu -1 251 -3 070 -4 997 -9 229 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 3 820 1 525 8 846 4 538 Tulumaks -145 -74 -820 -350 Aruandeperioodi puhaskasum 3 675 1 451 8 026 4 188 Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerumata kursivahed -160 -119 -101 -195 Aruandeperioodi koondkasum 3 515 1 332 7 925 3 993





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 30.09.2021 31.12.2020 Varad Nõuded keskpankadele 99 112 27 445 Nõuded krediidiasutustele 11 744 19 784 Investeeringud võlakirjadesse 7 118 13 618 Laenud ja nõuded 543 206 402 212 Investeeringud sidusettevõtetesse 4 792 4 026 Materiaalsed varad 16 426 833 Vara kasutusõigus 25 776 1 157 Immateriaalsed varad 21 521 16 139 Muud finantsvarad 1 317 1 350 Muud varad 5 078 1 297 Edasilükkunud tulumaksu vara 2 381 2 170 Varad kokku 738 471 490 031 Kohustised Klientide hoiused 599 007 391 341 Muud finantskohustised 45 508 12 218 Tulumaksukohustis 788 864 Edasilükkunud tulumaksu kohustis 72 0 Muud kohustised 5 546 2 810 Emiteeritud võlaväärtpaberid 0 4 010 Allutatud võlaväärtpaberid 17 591 17 563 Kohustised kokku 668 512 428 806 Omakapital Aktsiakapital 970 961 Ülekurss 24 463 23 865 Kohustuslik reservkapital 96 90 Muud reservid 1 539 1 438 Jaotamata kasum 42 891 34 871 Omakapital kokku 69 959 61 225 Kohustised ja omakapital kokku 738 471 490 031



Omakapitali puhastootlikkus 21,5% Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4500 aktiivset koostööpartnerit ja 743 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva

Inbank AS

korporatiivkommunikatsiooni juht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550





