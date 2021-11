Vincit Oyj

Lehdistötiedote 4.11.2021 kello 9:00

Vincit USA:lle neljä uutta sopimusta, arvo yhteensä yli 2,4 miljoonan euroa

Vincit USA käynnisti syksyn vauhdikkaasti allekirjoittamalla neljä uutta asiakassopimusta. Sopimusten arvo on yhteensä on noin 2,4 miljoonaa euroa.

Uusi fintech-alan asiakkaamme on USA:ssa erittäin tunnettu ja pörssiin listattu yritys. Yhteistyön aikana rakennetaan modernia kauppapaikkaa autojen ostamiselle, myymiselle ja rahoittamiselle. Ensimmäinen neljän kuukauden sopimusjakso on arvoltaan 0,4 miljoonaa euroa ja tavoitteena on jatkaa sitä heti alkuvuodesta 2022.

Uusi asiakkaamme rakentaa maailmanlaajuista digitaalista kohtaamis- ja kommunikointipaikkaa urheilijoille ja ammattijoukkueiden kykyjenetsijöille. Autamme heitä rakentamaan tähän tarvittavat verkko- ja mobiilipalvelut. Ensimmäisen sopimuksemme arvo on 0,3 miljoonaa euroa.

Solmimme kuuden kuukauden jatkosopimuksen muoti- ja vaatealan digitaaliseen kaupankäyntiin ja vaikuttajamarkkinointiin erikoistuvan kansallisesti tunnetun yrityksen kanssa. Sopimuksen arvo on 1,0 miljoonaa euroa.

Lisäksi solmimme kuuden kuukauden jatkosopimuksen New Yorkissa sijaitsevan ammatillista johtajaverkostoa- ja palveluita kehittävän yrityksen kanssa. Sopimuksen arvo on 0,7 miljoonaa euroa.

Vincit USA:n toimitusjohtaja Ville Houttu: “Markkinan suuresta koosta johtuen on fokuksemme USA:ssa oltava terävä. On hienoa huomata, että erikoistuminen modernien digitaalisten kauppapaikkojen ja -palveluiden rakentamiseen on auttanut meitä saavuttamaan merkittävämmän toimijan aseman Yhdysvalloissa. Vincitin joukkue tekee loistavaa duunia USA:ssa ja Suomessa.”

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Julius Manni: “Kasvumme Yhdysvaltojen markkinoilla jatkuu vahvana ja kehitämme asteittain koko osaamisemme laajempaa hyödyntämistä entistä suuremman jalansijan saavuttamiseksi valituissa asiakassegmenteissä.”

Lisätietoja:

Vincit USA, toimitusjohtaja Ville Houttu, puhelin: +1 415 960 5673

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi