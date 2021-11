English Finnish

Lehdistötiedote Honkarakenne Oyj 4.11.2021



Naantalin asuntomessuille valmistuu hirsitalo, jonka lähtökohtana on hyvä elämä – kolmen suunnittelijan kokonaisvaltainen yhteistyö ammentaa japanilaisesta harmoniasta ja pohjoisen puhtaasta metsästä

Honka Haiku on sovitettu alueen herkkään kivikkoiseen luontoon sitä kunnioittaen, tontin puita ja kalliota erityisesti varjellen. Sisustuksessa käytetään rohkeasti puuta, ulos rakentuu japanilainen puutarha ja saunaosastolle rauhoittava kylpylä, joka on kuin onsen, kuuma lähde. Vähäpäästöiset M1-luokan materiaalit, innovatiivinen aurinkosähköjärjestelmä sekä älykkäät tekniset ratkaisut pienentävät asumisen hiilijalanjälkeä ja tukevat kestävää tulevaisuutta.

Honka Haikun ovat suunnitelleet tiiviissä yhteistyössä arkkitehti Marko Simsiö, sisustussuunnittelija Maru Hautala ja pihasuunnittelija Asako Hashimoto. Marko Simsiö on palkittu nuori arkkitehti, joka on erikoistunut kestävää kehitystä edistävään suunnitteluun. Honkarakenteelle piirretty asuntomessukohde on moderni, yksikerroksinen hirsitalo, jonka syleilyssä on suojaisa atriumpiha. Talon japandihenkisen sisustuksen on suunnitellut hirsitaloihin perehtynyt Maru Hautala ja pihan japanilaissyntyinen suunnittelija ja arkkitehti Asako Hashimoto, jonka suunnitelma Hyvinkään asuntomessualueelle sai ympäristörakennepalkinnon vuonna 2014.





Talon toteuttavat paikalliset osaajat Naantalin seudulta, ja esimerkiksi kiintokalusteet tekee turkulainen puuseppä Ville Aakula. Kohteen lähtökohtana ovat suomalaista ja japanilaista mielenmaisemaa yhdistävät tekijät – luontoyhteyden kunnioittaminen sekä ekologisen, hyvän elämän arvostus. Samalla Honka Haiku on kunnianosoitus Honkarakenteen pitkäaikaisimmalle vientimaalle Japanille.

Ympäröivän luonnon ehdoilla

Asuntomessualueen suunnittelussa saaristoluonnon ja kalliomaaston huomioiminen on ollut keskeistä. Honkarakenne on saanut messuorganisaatiolta kiitosta luontoa kunnioittavasta tavasta, jolla Honka Haiku on istutettu Saaristomeren ympäristöön.

”Talo on suunniteltu ympäröivän luonnon ehdoilla, ja olemme suojelleet tontin puustoa ja alueelle tyypillistä kalliota niin paljon kuin mahdollista. Pihaa kehystävät kauniit puut, ja rakennuksen ympäri kulkevat terassit mukailevat kallion vaihtelevaa pintaa. Pidän tätä arvokkaana osoituksena siitä, miten rakentaminen voi tapahtua sopusoinnussa ympäristön kanssa”, sanoo Honkarakenteen pääarkkitehti Anne Mäkinen.





Terve ja kestävä rakentaminen luo turvaa tulevaisuuteen

Hirsitalon sisäilma on tutkitusti puhdas ja hyvä. Naantalin asuntomessutalossa Honkarakenne tutkii sisäilman laatua ja siksi hirren rinnalle rakennusmateriaaleiksi on valittu turvallisia luonnonmateriaaleja ja vähäpäästöisiä M1-luokan tuotteita. Älykkäät tekniset ratkaisut varmistavat talon energiatehokkuuden ja pienentävät asumisen hiilijalanjälkeä.

Uuden polven innovatiivinen aurinkosähköjärjestelmä tuottaa energiaa talon omaan käyttöön. Katolle on asennettu kevyet, kestävät ja huomaamattomat ohutkalvopaneelit, ja pilvisten päivien varalle aurinkosähkö varastoidaan virtuaaliakkuihin. Talon kosteusturvallisuutta ylläpitävät anturit, joita on sijoitettu niin kosteisiin tiloihin kuin hirsirakenteisiinkin. IoT-järjestelmällä voidaan ehkäistä piileviä kosteusvaurioita ja seurata talon kosteuden muutoksia. Lisäksi Honka Haikuun luodaan älykkään kodin ratkaisu, joka mahdollistaa mm. valaistuksen ja sähkölaitteiden ohjauksen sekä kulutuksen seurannan ja hallinnan.

”Honka Haikussa olemme mielestäni onnistuneet kahdestakin syystä. Talo on oivallinen messukohde, sillä se osoittaa ekologisen ja vastuullisen puurakentamisen suuntaa. Yhtä aikaa se on luonnonläheinen, arkkitehtuuriltaan kiinnostava ja kokonaisvaltaisesti toimiva koti, joka täyttää modernit asumisen vaatimukset kestävällä tavalla”, tiivistää pääarkkitehti Anne Mäkinen.

Kuvia Honka Haikusta: honka.com/media

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Sanna Huovinen, markkinointijohtaja

040 1978 707, sanna.huovinen@honka.com







Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2020 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 52,9 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 30 %. www.honka.fi