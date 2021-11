NORDEN RAPPORTERER BEDSTE KVARTAL I 10 ÅR

English Danish

MEDDELELSE NR. 74 - 4. NOVEMBER 2021

For 3. kvartal 2021 rapporterer NORDEN et justeret resultat på USD 65 mio., svarende til det bedste kvartalsresultat i 10 år.

Dette er drevet af yderst stærke Dry Operator resultater, som drager nytte af betydelige stigninger i tørlastrater samt høj markedseksponering ved at have sikret sig time charter skibskapacitet tidligere på året til langt lavere niveauer. NORDEN har aktivt konverteret stigninger i markedsværdien af porteføljen til profit gennem salg af skibe, hvilket har medført salgsavancer på USD 13 mio. i 3. kvartal. Forventer et meget stærkt 4. kvartalsresultat, drevet af en fordelagtig position i Dry Operator, samt yderligere salgsavancer fra skibssalg i Asset Management.

Adm. direktør Jan Rindbo kommenterer:

”Q3 er NORDENs bedste kvartalsresultat siden første kvartal 2011 som følge af kapitalisering på en favorabel position i et meget stærkt tørlastmarked. Markedsværdien på NORDENs tørlastskibe fortsætter med at stige og vi drager nytte af denne værdi gennem afdækningskontrakter og salg af skibe. Allerede inden de nylige fald i fragtraterne havde NORDEN neutraliseret sin markedseksponering mod tørlastmarkedet for fjerde kvartal og med et indsnævret spænd for forventningerne til årets justerede resultat på USD 150-200 mio. (ca. DKK 950-1.250 mio.) er NORDEN godt på vej til at levere det bedste resultat i 11 år.”

Asset Management: Skaber indtjening på baggrund af skibssalg

Resultat 3. kvartal 2021: USD 8 mio. (3. kvartal 2020: USD 6 mio.)

Konvertering af værdi til profit gennem skibssalg, svarende til USD 13 mio. i salgsavance i 3. kvartal Værdien af NORDENs ejede og leasede skibsportefølje steg til USD 1,4 mia. Sikrede attraktiv afdækning i form af time charter kontrakter, som vil gavne resultatet for 2022 Betydelig værdipotentiale i købs- og forlængelsesoptioner







Dry Operator: Rekordhøj indtjening

Resultat 3. kvartal 2021: USD 68 mio. (3. kvartal 2020: USD 31 mio.)

Opnåede bedste kvartalsresultat siden forretningsenheden blev skabt i 2017

Kapitaliserede på stigninger i tørlastrater på baggrund af en markant markedseksponering opbygget i 1. halvår

Forventer meget stærkt 4. kvartal efter at have neutraliseret markedseksponering for kvartalet forud for nylige fald i tørlastrater

Tanker Operator: Positioneret til markedsforbedringer i 2022

Resultat 3. kvartal 2021: USD -11 mio. (3. kvartal 2020: USD -10 mio.)

Positionerer sig til markedsforbedringer efter tegn på, at markedet har nået et bundniveau

Øger markedseksponering gennem time charter skibe med attraktive optioner

10 yderligere skibe tilføjet til NORDEN’s tredjeparts pool management

