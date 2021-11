English French

Rueil-Malmaison, le 4 novembre 2021

VINCI remporte le contrat d’entretien des routes du Surrey au Royaume-Uni

Amélioration des routes et de l’espace public pour un million d’habitants près de Londres

Un contrat de 600 millions de livres sterling (710 millions d’euros) sur 10 ans avec une option de prolongation de 11 ans

Le Surrey County Council a attribué le contrat d’entretien et d’amélioration de ses infrastructures routières à Ringway, une filiale de VINCI Construction au Royaume-Uni. Ce contrat couvre un réseau de 560 km de voiries et 290 km de trottoirs dans le sud-ouest de Londres.

Ringway interviendra sur des opérations majeures de maintenance et de réparation d’urgence. Il s’y ajoute des travaux d’amélioration afin d’assurer une meilleure connectivité et accessibilité de ce réseau routier.

Le contrat, d’un montant de 60 millions de livres sterling (71 millions d’euros) par an, débutera le 27 avril 2022 pour une durée initiale de 10 ans, avec une option de prolongation de 11 ans.

En ayant recours à des véhicules, engins, matériels et matériaux à faible impact environnemental, Ringway contribuera à l’objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050 visé par le Surrey County Council et le groupe VINCI.

