Quadient progresse dans le palmarès annuel du Top 250 des éditeurs de logiciels français

Paris, le 4 novembre 2021



Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce s’être classé à la onzième place du classement général dans le Top 250 édition 2021, publié par le cabinet de conseil EY et l'organisation professionnelle Numeum.

Quadient parmi les leaders de l’édition logicielle en France

L’édition 2021 du panorama des entreprises françaises du secteur de l’édition de logiciels vient de paraître. Au total, 269 entreprises ont été analysées en fonction de leur chiffre d’affaires dans l’édition de logiciels. Quadient gagne une place au classement général par rapport à 2020, tout en étant cinquième de la catégorie des Éditeurs horizontaux, ce qui lui permet de se classer parmi les 5% plus grands éditeurs du marché.

Outre le panorama annuel des éditeurs de logiciels français, l’étude fait notamment l’analyse de l’impact de la crise sanitaire sur les choix d’investissement et l’évolution des offres des entreprises françaises du secteur. Malgré la crise sanitaire, l’étude constate que les éditeurs de logiciels ont fait preuve de résilience en 2020, avec un chiffre d'affaires de l’ordre de 18 milliards d’euros, soit une croissance de 9,1% par rapport à 2019. Le rapport précise aussi que l’année 2021 connaît un regain d’optimisme, avec des perspectives de croissance supérieure à 10% pour plus de la moitié des éditeurs interrogés.

« Nous sommes très fiers de compter cette année encore parmi les leaders français de l’édition de logiciels », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Chez Quadient, nous investissons continuellement dans le développement de notre plateforme de solutions cloud d’Automatisation Intelligente des Communications, en associant les bénéfices de l’automatisation et de l’intelligence artificielle pour équiper nos clients avec des outils qui simplifient leurs processus opérationnels et les aident à créer une meilleure expérience client. Plus de 10 000 clients nous ont déjà fait confiance, un marqueur fort qui témoigne de la réussite de la transformation de Quadient en un acteur majeur dans le domaine des solutions cloud ».

Une transition vers les solutions cloud

Début 2021, Quadient a partagé les détails de la seconde phase de sa stratégie Back to Growth. Cette nouvelle étape dans l’exécution du plan stratégique lancé en 2019 met l’accent notamment sur l’ambition de Quadient d’être le seul acteur sur le marché à proposer un portefeuille complet de solutions SaaS (software-as-a-service)/Cloud d’automatisation intelligente des communications, associant la gestion des communications clients, la cartographie du parcours client, l'automatisation des documents, la gestion des factures clients et des factures fournisseurs.

A ce titre, l'entreprise a complété le lancement de la plateforme cloud Quadient® Impress pour l’automatisation documentaire multicanale des petites et moyennes entreprises (PME), procédé en juillet 2020 à l’acquisition de YayPay, une FinTech de premier plan dans l'automatisation des processus de gestion du poste client en mode SaaS (Software as a Service), et celle de BeanWorks en mars dernier, une autre FinTech ultraperformante, leader dans les solutions SaaS d’automatisation de la gestion des factures fournisseurs.

Le déploiement de ces solutions cloud aide les entreprises de toutes tailles à mieux gérer et améliorer leurs communications et interactions avec leurs clients, un besoin devenu d’autant plus essentiel depuis la crise sanitaire, avec la généralisation du télétravail et la digitalisation de la collaboration entre les équipes. Au premier semestre 2021, les ventes de solutions logicielles d'automatisation intelligente des communications de Quadient ont représenté 97 millions d'euros, en hausse organique de 11,7% par rapport au premier semestre 2020. La part des clients SaaS/abonnement est passée de 65% à fin 2020 à 70% à la fin du premier semestre 2021. Pour accompagner la croissance de ses activités logicielles, Quadient a déjà annoncé viser à recruter plus de 500 spécialistes R&D et vente de solutions logicielles en 2021.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com .

Contacts

Nathalie Labia, Quadient Agence JIN Communication Externe Relations presse 01 70 83 18 53 06 31 58 82 37 n.labia@quadient.com quadient@jin.fr

