Uponor Oyj Pörssitiedote 4.11.2021 09.30

Muutos Uponorin johtoryhmässä

DI Markus Melkko (45) on nimitetty talousjohtajaksi ja Uponorin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2022 alkaen. Ennen Uponoria Markus on työskennellyt Tikkurila Oyj:ssä väliaikaisena toimitusjohtajana ja talousjohtajana. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Unisport-Saltex Groupin ja Ekokem Oyj:n/Fortum Recycling and Wasten talousjohtajana.

”Toivotan Markuksen lämpimästi tervetulleeksi tiimiimme. Hänellä on vahva tausta erilaisista talouden tehtävistä eri toimialoilla. Uskon, että Markuksen strategisella näkemyksellä ja laajalla kokemuksella liiketoiminnan kehittämisestä on merkittävä rooli Uponorin kestävässä kasvussa jatkossa”, kertoo Uponorin toimitusjohtaja Michael Rauterkus.

Uponorin nykyinen talousjohtaja Minna Yrjönmäki jatkaa tehtävässään 31.12.2021 asti. Tämän jälkeen hän jatkaa Senior Advisorina kevääseen 2022 saakka. ”Haluan kiittää Minnaa hänen panoksestaan Uponorin taloustoimintojen kehittämisessä ja järjestämisessä viimeisten vuosien aikana”, jatkaa Michael Rauterkus.

