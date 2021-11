SMCP - Evolutions de la répartition du capital de SMCP – Modifications du nombre total de droits de vote

English French

Communiqué - Paris, le 4 novembre 2021

Evolutions de la répartition du capital de SMCP – Modifications du nombre total de droits de vote

A la suite de la prise de possession temporaire par le Trustee des obligations échangeables émises par European TopSoho S.à r.l. d’une partie des actions SMCP nanties au titre de ces obligations échangeables (21 952 315 actions SMCP correspondant à environ 29% du capital de SMCP – voir Communiqué du 29 octobre 2021) et d’une cession par European TopSoho S.à r.l. de 12 106 939 actions SMCP non nanties, le nombre de droits de vote attachés aux actions SMCP est modifié comme suit :

Date d’arrêté des informations Nombre total d’actions composant le capital* Nombre total de droits de vote 31/10/2021 75 697 640







Réparties comme suit :



Actions Ordinaires : 74 798 149

Actions de Préférence : 899 491



Nombre de droits de vote théoriques1 : 86 280 251







Nombre de droits de vote exerçables2 : 86 125 047





* Présence dans les statuts de SMCP d’une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle relative aux seuils légaux (article 15).

À PROPOS DE SMCP

SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 43 pays, le groupe comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

CONTACTS

INVESTISSEURS/PRESSE SMCP BRUNSWICK Mathilde Magnan Hugues Boëton Tristan Roquet Montegon +33 (0) 1 55 80 51 00 +33 (0) 1 53 96 83 83 mathilde.magnan@smcp.com smcp@brunswickgroup.com

1 Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote simple et double, y compris les actions privées de droit de vote.

2 Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote (actions autodétenues). Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.

