Granon toimitusjohtaja vaihtuu

Panostajan sijoituskohteen Granon hallitus ja toimitusjohtaja Pekka Mettälä ovat yhteisymmärryksessä sopineet, että Mettälä jättää Granon toimitusjohtajan tehtävät. Yhtiön hallitus on nimittänyt varatoimitusjohtaja Kimmo Kolarin yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi ja käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakuprosessin.

”Haluan kiittää Pekkaa koko hallituksen puolesta hänen erittäin arvokkaasta panoksestaan Granon hyväksi. Pekan johdolla yhtiö on terävöittänyt strategiaansa, käynnistänyt muutoksen kohti kokonaisvaltaista palveluyhtiötä sekä panostanut vahvasti asiakaskokemukseen ja ihmiskeskeiseen kulttuuriin. Näiden ansiosta Granon kehityksen seuraavat askeleet voidaan rakentaa vahvalle pohjalle ja toivotan Pekalle kaikkea hyvää tulevaan,” sanoo Granon hallituksen puheenjohtaja Tapio Tommila.



