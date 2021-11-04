Prenetics 選擇 PacBio 的 Sequel IIe 為醫療護理建立個人化基因組學

加州門洛公園和香港, Nov. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PacBio 將向全球領先的基因組學和診斷測試公司 Prenetics Group Limited 提供高品質、高度準確的測序平台。該公司在香港、東南亞和英國增加了更全面的基因篩查服務，包括攜帶者篩查和癌症風險篩查。



Prenetics 行政總裁 Danny Yeung 表示：「隨著 CircleDNA 在全球為消費者取得成功，Circle Medical 將成為專供醫生專業服務的醫生專用產品。與 PacBio 的合作使我們能夠在消費者和臨床環境中擴大下一代測序技術的實用性和機會。」

Prenetics 臨床總監 Senthil Sundaram 醫學博士表示：「PacBio 的 SMRT HiFi 測序技術能夠在攜帶者篩查和癌症風險篩查中提供額外的基因資訊，我們很高興將這優勢帶給客戶和患者。」

PacBio 的技術將成為 Prenetics 的 Circle Medical 產品的關鍵組成部分，這是一種基因測試，旨在滿足醫生的診斷需求並提高檢測突變的準確性。Prenetics 還利用 PacBio 技術將表觀基因組學應用於終端消費者的產品，例如老齡、護膚和人口健康，以及用於醫療的產品，例如腸癌和肝癌。

PacBio 行政總裁 Christian Henry 表示：「這種合作夥伴關係體現了 PacBio SMRT 測序技術與世界頂級研究人員的創造力結合時的適應能力。Prenetics 已在全球內顯示出強勁的業務增長，我們很高興與他們密切合作，共同推動臨床基因組學的下一階段增長。」

PacBio 科學總監 Jonas Korlach 表示：「PacBio 和 Prenetics 的結合不僅為消費者基因檢測提供了機會，而且展示了 Sequel IIe 如何在生物醫學研究、臨床診斷和製藥解決方案方面取得進展。我們很高興看到世界各地的科學家如何使用我們的 HiFi 技術來推進科學發展。」

關於 PacBio

Pacific Biosciences of California, Inc. 為生命科學家提供高度準確的長讀長測序。該公司的創新儀器基於單分子實時 (SMRT®) 測序技術，可提供基因組、轉錄組和表觀基因組的全面視圖，以便獲得任何生物體的全部遺傳變異。PacBio® 測序系統獲數以千計的同行評審出版物引用，被世界各地的科學家用於推動人類生物醫學研究、植物和動物科學以及微生物學。如欲了解更多資訊，請瀏覽 pacb.com 及關注 @PacBio 。

PacBio 產品僅供研究使用。不適用於診斷程序。

關於 Prenetics

Prenetics 成立於 2014 年，是基因組和診斷測試領域的全球領導者，正在顛覆和分散醫療保健，專注於預防、診斷和個人化護理。Prenetics 由富有遠見的企業家 Danny Yeung 領導，在 10 個國家／地區開展業務，擁有超過 700 人的團隊。Prenetics 開發消費者基因檢測和早期腸癌篩查；提供 2019 冠狀病毒病檢測、快速護理點和家庭診斷檢測以及醫學基因檢測。如欲了解更多有關 Prenetics 的資訊，請瀏覽 www.prenetics.com 。

最近，Prenetics 於 2021 年 9 月 16 日宣佈已與 Artisan Acquisition Corp. (Nasdaq: ARTAU, "Artisan") 達成最終合併協議，後者是一家由著名文化企業家 Adrian Cheng 私人創立的特殊目的收購公司。該公告標誌著 Prenetics 成為第一家在任何市場公開上市的香港獨角獸公司。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含經修訂的 1934 年證券交易法第 21E 條和 1995 年美國私人證券訴訟改革法案所指的「前瞻性陳述」，包括與 PacBio 的產品和能力相關的陳述，以及 Prenetics 在消費者和臨床市場和客戶的遺傳和表觀遺傳篩選和分析產品和服務中的應用；SMRT HiFi 測序技術的適應能力，以及在攜帶者篩查和癌症風險篩查中提供額外遺傳訊息的能力；商業和市場機會；PacBio 有機會與 Prenetics 合作開發下一階段的潛在增長；以及在生物醫學研究、臨床診斷和藥物解決方案方面取得進展的潛力。可能對實際結果產生重大影響的因素可以在 PacBio 最近提交給美國證券交易委員會的文件中找到，包括 PacBio 最新的 8-K、10-K 和 10-Q 表格報告，並包括在「風險因素」標題下的內容。即使有可用的新資訊，PacBio 不承擔修改或更新本新聞稿中的訊息以反映未來事件或情況的義務。

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投資者：

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