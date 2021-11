Cartier octroie le mandat de l’Étude Économique Préliminaire du projet Mine Chimo à InnovExplo

English French

VAL-D’OR, Québec, 04 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (“Cartier”) a le plaisir d'annoncer qu'elle octroie à InnovExplo Inc. (« InnovExplo »), qui travaillera en collaboration avec la firme Services Miniers PRB Inc., le mandat de préparer une Étude Économique Préliminaire (« ÉÉP ») conformément à la Norme canadienne 43-101 pour son projet Mine Chimo détenu à 100 % et situé le long de la faille Larder Lake - Cadillac, à 45 km à l’est de Val-d’Or, Québec, Canada.



« Nous sommes heureux que notre projet Mine Chimo ait franchi cette étape importante et croyons qu'il démontrera le potentiel significatif de cet actif clé dans le riche district minier de Val-d'Or », a commenté Philippe Cloutier, président et chef de la direction de Ressources Cartier.

Faits saillants du projet Mine Chimo

La récente estimation des ressources a produit ( FIGURE ) :



6 616 000 tonnes à une teneur moyenne de 3,21 g/t Au pour un total de 684 000 onces d’or dans la catégorie de ressources indiquées et ; 15 240 000 tonnes à une teneur moyenne de 2,77 g/t Au pour un total de 1 358 000 onces d’or dans la catégorie de ressources présumées.



) :

Cette estimation de ressources minérales pour la propriété Mine Chimo, rendue disponible à la date effective du 22 mars 2021 a été réalisée par Mme Christine Beausoleil, P. Geo. de InnovExplo Inc., une personne qualifiée indépendante au sens du Règlement NI 43-101. Le rapport technique intitulé ” NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate Update for the Chimo Mine Project, Québec, Canada ”, daté du 6 mai 2021 est disponible sur SEDAR et sur le site Web de la Société. L’estimation produite est contrainte avec le DSO (‘’Deswik Stope Optimizer’’) à une teneur de coupure de 2,0 g/t Au pour les Couloirs Aurifères Nord et Sud et de 1,5 g/t Au pour le Couloir Aurifère Central avec un prix de l’or de 1 612 US $ / oz.

Il existe, sur le site, d'importantes infrastructures, notamment un puits à trois compartiments de 920 m de profondeur et une ligne électrique de 25 kV.



La propriété est accessible à l'année et est stratégiquement située dans le camp minier de Val-d'Or à proximité d'installations de traitement du minerai appartenant à des tiers.



Les travaux de forage, réalisés à ce jour par Cartier sur la propriété Mine Chimo, se composent de 124 forages totalisant 58 054 m et 21 867 échantillons d’or collectés.



La propriété contient quatorze zones aurifères qui ont été exploitées par trois producteurs entre 1964 et 1997 pour une production totale de 379 000 onces d'or.



Il y a un potentiel d'augmenter les ressources en dessous et en périphérie des 27 zones aurifères actuellement identifiées sur la propriété ( FIGURE ).



). Cartier détient un intérêt de 100% dans la propriété pour laquelle une royauté de 1% NSR (‘’Net Smelter Return’’) est détenu par Triple Flag Precious Metals.



À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc. a été fondée en 2006 et est une société d'exploration basée à Val-d'Or. Les projets de l'entreprise sont tous situés au Québec, qui se classe régulièrement parmi les meilleures juridictions minières au monde. Cartier fait avancer le développement de son projet phare Mine Chimo et explore activement ses autres projets. La Société dispose d'une solide position de trésorerie dépassant 6,5 millions de dollars et d'un important appui corporatif et institutionnel, notamment Agnico Eagle Mines, Jupiter Asset Management et les fonds d'investissement du Québec.

À propos de InnovExplo Inc.

InnovExplo Inc. est une firme de consultant offrant des services en exploration minière, en géologie minière, en ressources minérales, en génie minier et en développement durable. Depuis sa fondation en 2003, InnovExplo Inc. a travaillé sur 450 mandats différents pour 170 compagnies d’exploration minières juniors et compagnies productrices. La firme a produit plus de 300 rapports géologiques ou d’ingénierie pour des projets touchant la presque totalité des sphères d’activité d’un projet minier, de l’exploration jusqu’à l’opération incluant principalement la rédaction de rapports techniques conformes au Règlement NI 43-101.

Personnes qualifiées

Les renseignements de nature scientifique et technique de la Société et du projet Mine Chimo, présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par MM. Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., Vice-Président et Ronan Déroff, P. Geo., M. Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI 43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans ce communiqué.

Alain Carrier, P.Geo., M.Sc., et Denis Gourde, ing. de InnovExplo Inc., personnes qualifiées indépendantes de l’émetteur, ont lu ce communiqué et confirment que les informations scientifique et technique relatives à la propriété Mine Chimo, qui y sont présentées sont conformes. L’estimation des ressources minérales de la propriété Mine Chimo à la date effective du 22 mars 2021 a été complétée par InnovExplo Inc. sous la responsabilité de Christine Beausoleil, P.Geo., personne qualifiée et indépendante de l’émetteur.

Pour plus d’information, contacter:

Philippe Cloutier, P. Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.