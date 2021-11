Ouvertures : des boutiques éphémères des fêtes Les Thés DAVIDsTEA près de chez vous!

English French

MONTRÉAL, 04 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq : DTEA), un détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont ravis d’annoncer qu’ils sont de retour dans des emplacements clés au Canada pour le temps des fêtes! Pour démarrer les festivités, la marque a déployé six boutiques éphémères sur le thème des fêtes dans des emplacements sélectionnés au pays, afin de partager la joie la saison et reconnecter avec des clients nouveaux et anciens, jusqu’au 31 décembre.

Désireux d’étendre leur présence locale pour les fêtes, Les Thés DAVIDsTEA présenteront dans leurs boutiques éphémères certains de leurs grands favoris des fêtes. Les boutiques éphémères offriront aux amateurs de thé l’expérience unique Les Thés DAVIDsTEA et permettront aux clients de choisir parmi une sélection accessible d’ensembles festifs, accessoires réconfortants et thés préemballés inspirés des fêtes. Le toujours très couru calendrier 24 jours de thé, une exclusivité Les Thés DAVIDsTEA, sera également disponible, jusqu’à épuisement des stocks. De plus, les clients des boutiques éphémères auront la possibilité de discuter avec des guides du thé sur place, qui pourront aider ceux qui souhaitent accéder à une plus vaste sélection de thés et d’accessoires à faire leur magasinage en ligne, tout en profitant de la livraison gratuite.

« Bien des choses ont changé au cours des dernières années, et nous sommes tellement contents d’avoir la possibilité de reconnecter en personne avec encore plus de nos clients fidèles, au-delà de nos 18 boutiques phares au Canada. Après tout, c’est ça les fêtes, être ensemble », a affirmé Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque chez Les Thés DAVIDsTEA. « Nous tenons à répondre aux besoins de nos clients fidèles en matière de cadeaux, et les boutiques éphémères Les Thés DAVIDsTEA sont les points de vente parfaits pour tous les gens dans le temps des fêtes, qu’ils magasinent pour des cadeaux ou simplement pour refaire leurs stocks de thé », a-t-elle ajouté.

Vous pourrez trouver les boutiques éphémères des fêtes Les Thés DAVIDsTEA aux emplacements suivants, du 2 novembre au 31 décembre, avec des quantités limitées d’articles courus de leur collection des fêtes :

Centre Eaton Montréal (Montréal, QC)

Laurier Québec (Québec, QC)

Place Rosemère (Rosemère, QC)

Bayshore Shopping Centre (Ottawa, ON)

Southgate Centre Edmonton (Edmonton, AB)

Coquitlam Centre (Coquitlam, CB)

La sélection complète Les Thés DAVIDsTEA continuera d’être offerte en ligne à davidstea.com pour les clients du Canada et des États-Unis, de même que dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA au Canada.

Suivez Les Thés DAVIDsTEA sur Instagram (@davidstea), Facebook (@davidstea), et TikTok (@davidstea_official) pour vous mettre dans l’ambiance des fêtes.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l’Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 3 300 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d’origine unique. La culture de la Société s’imprègne d’un amour et d’une connaissance du thé enracinés dans une soif d’explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l’accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

