Bombardier décerne le prix Safety Standdown 2021 à Nick W. Verdea

Partisan de longue date de l’événement Safety Standdown, M. Verdea a fait preuve d’un leadership exceptionnel en matière de sécurité durant ses 25 ans de carrière dans l’aviation

Ce prix prestigieux récompense les efforts exceptionnels déployés pour améliorer la sécurité aérienne dans toute l’industrie

L’événement Safety Standdown de Bombardier célèbre 25 années de gestion de la sécurité aérienne et d’éducation en la matière

MONTRÉAL, 04 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nick W. Verdea, un gestionnaire d’aviation certifié (CAM) et diplômé du programme Global Leadership Professional (GLP), a été désigné lauréat du prix Safety Standdown 2021 de Bombardier par les membres du conseil consultatif Safety Standdown. M. Verdea, directeur, Services d’aviation et voyages d’entreprise chez The Williams Company de Tulsa (Oklahoma), est un partisan et défenseur de longue date de cet événement très influent.



M. Verdea a reçu le prix le 3 novembre 2021, pendant le 25e événement annuel Safety Standdown de Bombardier qui s’est tenu à Wichita (Kansas). La rencontre de deux jours en présentiel a réuni des professionnels de l’industrie pour leur offrir des occasions d’apprentissage renforcé, des ateliers passionnants, des présentations et plus encore, posant les bases de la formation et du développement professionnel en sécurité. Depuis un quart de siècle, Bombardier est à l’avant-scène de l’industrie pour offrir aux professionnels de l’aviation une formation essentielle basée sur le savoir ainsi que des occasions de perfectionnement professionnel continu.

Le prix Safety Standdown de Bombardier est remis annuellement à un professionnel de l’aviation qui s’est consacré de façon exemplaire à améliorer la sécurité aérienne, en suivant les principes « apprendre, appliquer et communiquer » de Safety Standdown. La candidature de M. Verdea a été soumise par Richard Westmoreland, directeur des services d’aviation de First Horizon pour son leadership en gestion de la sécurité aérienne durant ses 25 ans de carrière dans l’aviation. Chez The Williams Company, M. Verdea supervise au quotidien les activités et les priorités d’une équipe très performante de 13 personnes qui exploitent des avions d’entreprise. Une grande partie de ses responsabilités consiste à gérer avec expertise le budget annuel des services de voyage en se concentrant sur la conformité de l’expérience de voyage et la maîtrise des coûts. L’engagement de M. Verdea à exceller en matière de sécurité est admirable, et cela se reflète clairement dans les nombreux rôles de leader qu’il a occupés au fil de sa carrière. Il a cru toute sa vie en la valeur de la formation continue et son impeccable carnet affiche plus de 13 000 heures de vol dans le cockpit sans aucun accident.

« Au nom de Bombardier, je tiens à féliciter Nick Verdea pour sa carrière exceptionnelle et son engagement indéfectible en faveur de Safety Standdown et de la promotion de la sécurité aérienne et du professionnalisme à tous les niveaux de notre industrie depuis un quart de siècle, a déclaré Andy Nureddin. haut-dirigeant de longue date de Bombardier pilotant le programme Safety Standdown. Nick incarne parfaitement la raison d’être du prix Safety Standdown : souligner l’apport de personnes qui sont des modèles dans le domaine et qui ont su l’améliorer de manière tangible au quotidien. Nick est l’ambassadeur idéal pour notre mission Safety Standdown ».

L’événement Safety Standdown de Bombardier est l’une des conférences sur la sécurité les plus complètes de l’industrie. L’événement en présentiel de cette année célèbre 25 années de gestion de la sécurité et le thème de cette année, « apprendre, appliquer, communiquer » rappelle aux professionnels et aux sociétés du secteur de l’aviation l’importance d’acquérir de nouvelles compétences, de les appliquer et de transmettre ses connaissances pour exercer une influence par un comportement exemplaire.

À propos de Safety Standdown

Conçu en 1996 comme événement de formation sur la sécurité axé sur les facteurs humains pour l’équipe des vols de démonstration Learjet, le colloque Safety Standdown a rapidement acquis une réputation d’excellence au-delà de la clientèle de Bombardier. En 1999, en réponse à l’intérêt croissant au sein de l’industrie, Bombardier ouvrait ces colloques à tous les pilotes. En 2010, le programme Safety Standdown s’est élargi au-delà des colloques en devenant un programme global sur les facteurs humains qui offre des ressources en ligne tout au long de l’année. Depuis 1996, on dénombre plus de 10 000 professionnels de l’aviation d’entreprise, commerciale et militaire qui ont participé aux colloques Safety Standdown en direct et par webdiffusion dans le monde entier, notamment au Brésil, au Canada, en Chine, aux États-Unis, au Mexique et en Suisse.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de plus de 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .



Consultez le site de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe.

Bombardier et Learjet sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible