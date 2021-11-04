Resverlogix与阿拉伯-非洲经济最高委员会签订合作协议，以支持为新冠肺炎患者开发Apabetalone

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艾伯塔省卡尔加里, Nov. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球表观遗传学或基因调控领导者Resverlogix Corp.（以下简称“Resverlogix”或公司”）（多伦多证券交易所股票代码：RVX），今天高兴地宣布其与阿拉伯-非洲经济最高委员会签订了一项合作协议，该协议表示有兴趣提供必要的投资和合作伙伴关系，以支持Resverlogix的同类首创药物Apabetalone进入阿拉伯-非洲经济。



Resverlogix总裁兼首席执行官Donald J. McCaffrey表示：“我们很高兴能够在Hani Abu Zaid博士阁下的领导下与阿拉伯-非洲经济最高委员会合作。” McCaffrey先生进一步评论说：“签订这项合作协议，将协助我们加强在阿拉伯-非洲经济中的关系、发展和利益，同时推动Apabetalone的开发。”

阿拉伯-非洲经济最高委员会主席Hani Abu Zaid博士阁下表示：“阿拉伯-非洲经济最高委员会很高兴能够与Resverlogix合作，为其提供必要的投资和协助，以支持Apabetalone进入阿拉伯-非洲经济。我们期待着与McCaffrey先生及其表观遗传学领域的世界级科学家和专家团队合作。”

Resverlogix一直与全球范围内各医院和各部 积极合作，以期 启动新冠肺炎临床试验。2021年10月12日，加拿大伦理委员会 批准 Resverlogix在西加拿大各地点开展Apabetalone用于治疗新冠肺炎患者的2期临床试验。 2021年11月1日，该试验的加拿大分支机构开始积极招募患者。此外，根据最终协议批准，预计美国将在未来几个月启动3期新冠肺炎试验。

2期试验概述——加拿大/巴西

研究参与者将由已确诊的新冠肺炎住院患者组成。参与者将在接受标准护理的同时，在4周时间内每天接受两次Apabetalone服药，对照组仅接受标准护理。研究结果的主要度量指标是世界卫生组织 （WHO）临床改进顺序量表 评分的变化。预计将有100名患者在加拿大和巴西的多个地点参加研究。这项研究正在加拿大分支机构积极招募人员。完整的研究协议请见 clinicaltrials.gov 。

关于阿拉伯-非洲经济最高委员会——该委员会的指令

阿拉伯-非洲经济最高委员会是一个获得联合国、欧洲联盟、阿拉伯联盟以及东南部非洲共同市场（COMESA）认可的经济-外交机构。阿拉伯-非洲经济最高委员会专注于提升和促进成员国及其附属机构的投资与贸易，以加强其经济。

关于Apabetalone

Apabetalone（RVX-208）是同类首创的表观遗传学小分子或基因调控治疗候选药物。这是一种选择性BET（溴结构域和超末端结构域）抑制剂，通过打开和/或关闭基因来调节基因表达，从而预防疾病。BET蛋白普遍存在于人体中，这使得Apabetalone能够通过其独特的作用机制，同时靶向多种导致疾病的生物学过程，并且保持良好的安全性，从而实现治疗慢性疾病的新方法。

心脏病学：

2020年2月，继BETonMACE第三期研究得出突破性结果之后，Apabetalone成为首个获得美国食品药品监督管理局（FDA）“突破性疗法认定”的治疗药物——可用于一种主要的心血管适应症。BETonMACE的数据显示，Apabetalone有望预防同时患有2型糖尿病的高风险心血管病患者出现主要的心脏不良事件。

新冠肺炎：

2020年3月23日，Resverlogix与世界知名合作者共同推出了其新冠肺炎计划。 研究表明，Apabetalone有望通过独特的双重机制来对抗新冠肺炎：Apabetalone双重机制的第一个支柱是防止病毒进入细胞并复制，第二个支柱则是避免可能导致严重和持久器官损伤的炎症反应。一项 2期 临床试验正在结合新冠肺炎住院患者的标准护理，对Apabetalone进行评估。Apabetalone治疗有望降低新冠肺炎疫情的严重程度和持续时间。Apabetalone独特的双重机制还意味着它可能表现出针对新冠病毒变种的疗效，甚至可能有助于抵抗其他相关病毒。

Apabetalone是其类别中唯一在人类临床试验方面拥有良好安全性记录的药物，在10项临床试验中拥有超过4200个患者年。

关于Resverlogix

Resverlogix成立于2001年，是一家总部位于卡尔加里的后阶段生物技术公司，也是表观遗传学或基因调控领域的全球领先企业，其目标是开发同类首创疗法以造福慢性病患者。

Resverlogix正在对一类新的表观遗传学疗法进行商业化，该类疗法旨在通过“打开”或“关闭”与疾病相关的基因来调节基因表达。我们的宗旨是通过将心血管疾病等严重病症所改变的生物功能恢复到更健康的状态，从而改善患者的生活。

公司的临床计划专注于评估主要表观遗传学候选药物Apabetalone，该药物用于治疗心血管疾病和相关的并存疾病及新冠肺炎。

Resverlogix的普通股在多伦多证交所上市（多伦多证券交易所股票代码：RVX）。

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本新闻稿可能包含适用的加拿大证券法律定义的某些前瞻性信息，这种信息不基于历史事实，包括但不限于含有下列词汇的陈述：“认为”、“预计”、“计划”、“有意”、“将要”、“应”、“预期”、“继续”、“估计”、“预测”及类似的表达方式。尤其需要注意的是，本新闻稿包含与以下内容相关的前瞻性信息：公司与阿拉伯-非洲经济最高委员会的讨论情况、公司进行临床试验的情况、Apabetalone在治疗新冠肺炎（以及其他病毒）、心血管病及相关并存疾病以及其他慢性疾病患者中可能发挥的作用。我们的实际结果、事件或开发情况可能与这些前瞻性陈述明示或暗示的内容有明显差异。我们无法保证所述事件的发生或预期的实现。就其性质而言，前瞻性陈述会受到许多假设和风险因素影响，包括在我们的年度信息表和最近管理层讨论与分析中所讨论的假设和风险因素；上述内容包含在本文参考文献中，您也可通过www.sedar.com访问SEDAR获取相关内容。本新闻稿中包含的前瞻性陈述均受此警告性声明的明确限制，并于本文发布日期作出。除非法律做出相关要求，否则公司无意向也无义务或责任因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性陈述。