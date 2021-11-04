Resverlogix 與阿拉伯非洲經濟最高委員會達成合作協議，以支援為 2019 冠狀病毒病患者開發 Apabetalone

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亞伯達省卡加利, Nov. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 表觀遺傳學或基因調控領域的世界領導者 Resverlogix Corp.（以下簡稱為「Resverlogix」或「公司」）(TSX: RVX) 今日欣然宣佈，其已與阿拉伯非洲經濟最高委員會達成合作協議，表示有興趣提供必要的投資和合作夥伴關係，以支援 Resverlogix 的一流藥物 Apabetalone 進入阿拉伯非洲經濟。



Resverlogix 總裁兼行政總裁 Donald J. McCaffrey 表示：「我們很高興在 Hani Abu Zaid 博士閣下的領導下與阿拉伯非洲經濟最高委員會合作。」 McCaffrey 先生進一步評論說：「簽訂這項合作協議將有助我們加強在阿拉伯非洲經濟中的關係、發展和利益，同時推動 Apabetalone 的發展。」

阿拉伯非洲經濟最高委員會主席 Hani Abu Zaid 博士閣下表示：「阿拉伯非洲經濟最高委員會很高興與 Resverlogix 合作，提供必要的投資和協助，以支援 Apabetalone 進入阿拉伯非洲經濟。我們期待與 McCaffrey 先生和他的表觀遺傳學領域的世界級科學家和專家團隊合作。」

Resverlogix 一直與全球的醫院和相關部門積極合作，以展開 2019 冠狀病毒病臨床試驗。2021 年 10 月 12 日，Resverlogix 獲得了倫理委員會批准於加拿大西部地區在 2019 冠狀病毒病患者中進行 Apabetalone 第 2 期臨床試驗。2021 年 11 月 1 日，該試驗的加拿大組開始積極招募患者。 此外，依據最終協定的批准，在美國進行的第 3 期 2019 冠狀病毒病試驗預計將在未來幾個月內開始。

第 2 期試驗概覽 – 加拿大/巴西

研究參與者將由確診 2019 冠狀病毒病的住院患者組成。與單獨的護理標準相比，參與者將接受長達 4 週、每天兩次的 Apabetalone 治療，同時接受標準的護理。這項研究的主要結果指標是世界衛生組織 (WHO) 臨床改善次序量表的變化。預計將在加拿大及巴西的多個地點招募 100 名患者。該研究正為加拿大組積極招募。如需瞭解完整的研究方案，請瀏覽 clinicaltrials.gov。

關於阿拉伯非洲經濟最高委員會 - 委員會的任務

阿拉伯非洲經濟最高經濟委員會 (Supreme Economic Council for the Arab-African Economy) 是聯合國、歐盟、阿拉伯聯盟及東部和南部非洲共同市場 (COMESA) 認可的經濟外交機構。阿拉伯非洲經濟最高經濟委員會專門推動和促進成員國和附屬機構的投資和貿易，以加強其經濟。

關於 Apabetalone

Apabetalone (RVX-208) 是一種一流的表觀遺傳小分子或調節治療候選基因。它是一種選擇性 BET (布羅莫結構域和終端蛋白) 抑制劑，可透過基因表達的調節來預防疾病。 BET 蛋白在人體中的發生率允許 Apabetalone 透過其獨特的作用機制，同時針對多種引起疾病的生物過程，同時保持良好的安全性，從而獲得治療慢性疾病的新方法。

心臟病學：

在 2020 年 2 月，Apabetalone 成為首個獲得美國食品藥品管理局 (FDA) 批准為突破性治療稱號的療法，該療法是繼 BETonMACE 第三期研究的突破性發現後的首個主要心血管指標。BETonMACE 的數據顯示，Apabetalone 可能會預防患有 2 型糖尿病的高危心血管疾病患者出現嚴重的心臟不良問題。

2019 冠狀病毒病：

2020 年 3 月 23 日，Resveronix 推出了其 2019 冠狀病毒病計劃，招募世界知名的合作者。研究表明，Apabetalone 有潛力以獨特的雙重機制對抗 2019 冠狀病毒病：Apabetalone 的第一個支柱是防止病毒進入細胞和複製；第二個支柱是避免出現失控的發炎反應，這些可能導致嚴重和持續的器官損傷。一項第 2 期臨床試驗正在評估 Apabetalone 與治療 2019 冠狀病毒病住院患者的標準護理。Apabetalone 治療可能會降低 2019 冠狀病毒病嚴重程度和持續時間。Apabetalone 獨特的雙重機制也意味著它可能表現出對抗 2019 冠狀病毒病變種病毒的功效，甚至可能有助於對抗其他相關病毒。

Apabetalone 是該類別中唯一一種在人體臨床試驗中擁有良好安全性的藥物，在 10 項臨床試驗中，超過 4,200 名患者多年服用此藥物。

關於 Resverlogix

Resveronix 成立於 2001 年，是一家總部位於卡加利的後期生物技術公司，也是表觀遺傳學或基因調節的全球領導者，其目標是為患有慢性疾病的患者開發一流的療法。

Resveronix 正在將一系列新的表觀遺傳療法商業化，旨在調節基因表達並控制將與疾病相關的基因的「開啟」或「關閉」。我們的目標是透過恢復由心血管疾病等嚴重疾病所改變的生物功能來提高患者的生命品質，從而恢復到更健康的狀態。

此公司的臨床計劃專注於評估主要的表觀遺傳候選藥物 Apabetalone，用於治療心血管疾病和相關的共病症以及 2019 冠狀病毒病。

Resverlogix 普通股在多倫多證券交易所進行交易 (TSX:RVX)。

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前瞻性聲明

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