Le CN poursuit ses efforts en matière de développement durable avec une locomotive électrique à batterie de Wabtec

En mettant à profit l’innovation, la Compagnie est déterminée à jouer un rôle clé dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone



Une subvention accordée par l’État de Pennsylvanie contribuera à améliorer la qualité de l’air

MONTRÉAL, 04 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) annonce avec fierté l’acquisition d’une locomotive électrique à batterie utilisant la technologie FLXdrive de Wabtec, la première locomotive remorquant de lourdes charges et entièrement électrique pour cette région. Cette nouvelle technologie appuie les objectifs du CN en matière de développement durable en plus d’être un élément clé pour assurer une transition efficace vers un avenir plus sobre en carbone. Le Département de la protection environnementale de la Pennsylvanie a reconnu le potentiel de cette initiative et a octroyé au CN une subvention dans le cadre du Marine and Rail Freight Movers Grant Program.

Pour sa première locomotive électrique à batterie, le CN a l’intention de collaborer avec Wabtec afin de tirer parti de la prochaine génération de la technologie FLXdrive, qui permet de réduire la consommation de carburant et les émissions jusqu’à 30 %. Les gains d’efficacité et les réductions d’émissions attendus de cette technologie seront importants et contribueront à ouvrir la voie à de nouvelles solutions qui vont au-delà des locomotives diesel utilisées aujourd’hui.

« Dans le cadre de notre stratégie en matière de développement durable visant à innover afin réduire les émissions associées au transport des marchandises, nous entendons demeurer un chef de file de l’industrie en continuant de déployer des technologies ne générant que peu ou pas d’émissions de carbone. Au CN, nous croyons que le rail offre des possibilités considérables de réduire l’impact environnemental du transport. En tant que moteur de l’économie, le CN est déterminé à jouer un rôle clé dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. »

Jean-Jacques Ruest, président-directeur général, CN



« La technologie FLXdrive est un point tournant pour le secteur du transport des marchandises par rail, et Wabtec est fier de s’associer au CN pour accélérer l’évolution du secteur vers des locomotives ne produisant que peu ou pas d’émissions. »

Rafael Santana, président-directeur général, Wabtec



« Je suis très content de l’octroi d’une subvention à la filiale Bessemer & Lake Erie (BLE) du CN par le Département de la protection environnementale de la Pennsylvanie pour contribuer à l’acquisition d’une nouvelle locomotive électrique à batterie novatrice de Wabtec. En tant que membre d’une famille qui a fièrement travaillé pour Bessemer pendant quatre générations, je suis ravi de cette occasion de donner un coup d’accélérateur à l’avenir de l’industrie ferroviaire en encourageant des solutions de transport plus propres et plus efficaces. Je tiens à féliciter le CN et Wabtec qui travailleront ensemble afin de créer des chemins de fer durables et efficaces pour les générations futures. »

Parke Wentling, représentant républicain de l’État de Pennsylvanie (comtés de Crawford, Erie, Lawrence, Mercer)



Le CN est le chemin de fer le plus économe en carburant en Amérique du Nord, consommant environ 15 % moins de carburant pour les locomotives par tonne-mille brute que la moyenne de l’industrie. En 2020, ses efforts pour réduire les émissions, atténuer les risques liés aux changements climatiques et créer une économie à faibles émissions de carbone ont valu au CN d’être l’une des trois seules entreprises canadiennes à figurer sur la prestigieuse liste A du CDP. Le développement continu concluant et la disponibilité de technologies de propulsion novatrices s’inscrivent dans une série d’initiatives visant à réduire les émissions de carbone.

En avril 2021, l’initiative Science-Based Target Initiative (« SBTi ») a approuvé l’objectif du CN de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) des domaines 1 et 2 de 43 % par million de tonnes-milles brutes (TMB) d’ici 2030, par rapport à l’année de référence 2019. Le CN s’est également engagé à réduire ses émissions de GES du domaine 3 attribuables à la consommation d’énergie et de carburant de 40 % par million de TMB d’ici 2030, par rapport à l’année de référence 2019. Le Plan d’action climatique du CN et son nouvel objectif ambitieux appuient l’Accord de Paris.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de protection de l’environnement.

À propos de WABTEC

Wabtec Corporation (NYSE : WAB) crée des solutions de transport qui contribuent à faire avancer et à améliorer le monde. L’entreprise est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de matériel, de systèmes, de solutions numériques et de services à valeur ajoutée pour les secteurs du transport ferroviaire de marchandises et du transport en commun, ainsi que pour les marchés minier, maritime et industriel. Wabtec, un chef de file de l’industrie ferroviaire depuis plus de 150 ans, a pour objectif d’aider les réseaux ferroviaires aux États-Unis et dans le monde entier à atteindre la carboneutralité. Visitez le site Web de Wabtec à l’adresse suivante : www.wabteccorp.com.

À propos de SBTi

L’initiative SBTi, une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute et le Fonds mondial pour la nature, définit et fait la promotion des pratiques exemplaires en matière d’établissement de cibles fondées sur la science et évalue de manière indépendante les cibles des entreprises Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de SBTi à l’adresse suivante : https://sciencebasedtargets.org/.

