Pressmeddelande

4 november 2021

Immunicum presenterar uppdaterade resultat för Fas II ADVANCE II vid Annual American Society of Hematology Meeting (ASH)

Immunicum AB (publ; IMMU.ST), ett bioteknikföretag som fokuserar på svårbehandlade solida tumörer och att förebygga återfall i cancer, tillkännagav idag att uppdaterade resultat från företagets pågående ADVANCE II-studie gällande Immunicums kandidat för canceråterfall, DCP-001, kommer att presenteras vid 63:e American Society of Hematologys (ASH) årsmöte som hålls den 11-14 december 2021.

Advance II-studien är en internationell, multicenter, öppen fas II-studie i vilken två olika dosregimer av DCP-001 studeras hos patienter med akut myeloisk leukemi och mätbar restsjukdom (MRD).

”De data från ADVANCE II studien som hittills presenterats har visat att behandling med DCP-001 är säker, tolereras väl och samtidigt kan påvisa tidiga tecken på effekt vad gäller konvertering av patieneter till icke-mätbar restsjukdom", säger Jeroen Rovers, Chief Medical Officer på Immunicum. "Vi ser fram emot att dela mer mogna data från den pågående kliniska studien i det vetenskapliga och medicinska sammanhang som ASH- konferensen utgör.”

Det godkända sammandraget kommer att finnas tillgängligt på ASH hemsida den 4 november kl. 14.00 CET: https://www.he m atology.org/meetings/annual-meeting/abstracts

Posterdetaljer:

Postertitel: Treatment with an Allogeneic Leukemia-Derived Dendritic Cell Vaccine in AML Patients Shows MRD Conversion and Improved Survival

Presentatör: Arjan Van de Loosdrecht, Ph.D,

Sammandragets nummer: 1274

Undertitel: Acute Myeloid Leukemias: Investigational Therapies, Excluding Transplantation and Cellular Immunotherapies

Datum och tid: Lördag, 11 december, 2021, 5:30 PM – 7:30 PM EST

Lokal: Georgia World Congress Center, hall B5

Alla posters kommer att göras tillgängliga som virtuella E-posters under det 63:e ASH årsmötet. Dessutom kommer postern att göras tillgänglig på Immunicums webbplats efter presentationen.





FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-mail: ir@immunicum.com

INVESTOR RELATIONS

Brendan Payne

Stern Investor Relations

Telephone: +1 212-698-8695

E-mail: brendan.payne@sternir.com

För Sverige:

Kristina Windrup Olander

Spikinc AB

Telephone: +46 8 732 8400

E-mail: ir@immunicum.com

PRESSFRÅGOR

Eva Mulder & Sophia Hergenhan

Trophic Communications

Telephone: +49 89 2388 7731

E-mail: immu@trophic.eu

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum är ett bioteknikbolag som fokuserar på svårbehandlade etablerade tumörer och tumöråterfall, två viktiga utmaningar inom dagens onkologi. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcells-biologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

