mimik完成1430万美元由Pier 88领投的A轮额外融资

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旧金山, Nov. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 混合边缘云技术和商业解决方案领域的开创者mimik Technology, Inc.今日宣布完成1430万美元的A轮融资，该轮融资由总部位于旧金山的另类投资管理公司Pier 88 Investment Partners领投。其他参与者包括ARK Invest创始人兼首席信息官和首席执行官、mimik董事会成员Cathie Wood，以及现有投资者Primera Capital和Nlabs。mimik计划使用这些资金来拓展其全球市场进入运营业务，包括销售、解决方案交付、开发者推广、技术培训和合作伙伴关系开发。



mimik的混合边缘云平台（edgeCloud）将云应用程序从固定的客户端-服务器架构（服务器功能仅限于数据中心和网关中的服务器）转变为完全分布式架构，使数十亿智能客户端设备能够充当服务器并提供接近无限的可扩展性。mimik平台使异构应用程序、工艺和设备能够在边缘的集群中自主通信，不受其操作系统或网络的限制。由于数据在边缘进行处理，mimik的平台需要大大降低带宽和功耗，降低云托管成本，比传统的客户端-服务器架构更具弹性，并可提供更高的数据隐私和安全性。

mimik创始人兼首席执行官Fay Arjomandi表示：“我们在研发领域耗费了近十年的时间来建立一个平台，以解决大多数开发人员的六大关切：速度、成本、安全性、数据隐私、互操作性和规模。mimik平台为建立可持续的边缘云服务提供了坚实的基础，以帮助加速数字化转型并为超连数字经济提供动力。”

Pier 88 Investment Partners创始人兼首席执行官Frank Timons表示：“在近20年的时间里，我们的团队投资于移动、云计算和网络安全等下一代技术，对我们在边缘计算中所看到的令人叹服的增长机会倍感兴奋。mimik的技术领先和经验丰富的高管团队使公司能够利用计算行业的下一波增长，因为其细致的设备微服务架构增强了安全性和隐私，同时降低了传统云计算解决方案的成本。”

Primera Capital普通合伙人Ori Sasson表示：“Primera Capital在过去20年中为世界上一些最具变革意义的技术公司提供了资金。我们投资于具有坚定愿景的卓越产品、合适的市场和勇敢的企业家，mimik的边缘平台具有颠覆性的潜力，领导团队充满力量，符合我们的关键标准。”

mimik执行主席Siavash Alamouti表示：“我们很高兴能够与Pier88、NLabs、Primera Capital等投资合作伙伴进行合作。 他们了解mimik混合边缘云平台（edgeCloud）的重大优势以及未来的巨大市场机会。我们正处在所有行业的大规模转型之中。蓬勃发展的超连经济的规模将大大超过移动互联网，mimik的平台将有助于以更具可持续性的方式加速这一技术革命。”

为推动混合边缘云计算的采用，mimik与Amazon Web Services（AWS）和IBM等领先的云公司以及Tata Elxsi等技术服务公司建立了战略合作伙伴关系。该平台已成功地用于帮助多个业绩显著的公司完成数字化转型，目前许多早期用户和合作伙伴正在使用该平台。了解有关mimik混合边缘云平台（edgeCloud）、可用的基于边缘的微服务以及数字转型服务的更多信息，请访问mimik.com。

关于mimik

mimik 提供一款混合边缘云计算应用程序开发平台，以及数字转型的业务推动因素。开发人员和企业可以在不影响产品上市时间、成本、可扩展性、互操作性、数据隐私和安全性的情况下实现其业务目标，并可将产品锁定在专有技术堆栈中。mimik支持混合边缘原生应用开发，用于各种设备的生态系统（iOS、Android、Windows、macOS、Linux、QNX、Raspbian、OpenWRT和智能物联网FreeRTOS传感器）、网络以及任何个人或公共云。mimik平台是从边缘连接孤立式和碎片化应用程序的最快速且最直接的方式，而且对中继设备的依赖性最低。我们可以帮助企业在传统的后端整合中节省数百万美元，同时通过边缘方法降低当前的运营成本。mimik可实现面向可持续数字经济的系统性数字化转型，以帮助企业在超连接世界中稳固商业领导地位。如需了解更多信息，请访问： https://mimik.com 和 https://developer.mimik.com