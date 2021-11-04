mimik Technology 完成由 Pier 88 領投的 1,430 萬美元 A 輪擴展融資

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三藩市, Nov. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mimik Technology, Inc. 作為混合邊緣雲端技術和業務解決方案的先驅，今天宣佈由總部位於三藩市的另類投資管理公司 Pier 88 Investment Partners 領投的 1,430 萬美元 A 輪融資。其他參與者包括 Cathie Wood，ARK Invest 的創始人、資訊總監兼行政總裁及 mimik 董事會成員，以及現有投資者 Primera Capital 和 NLabs。mimik 計劃利用這筆資金擴大其全球上市業務，包括銷售、解決方案交付、開發人員外展、技術培訓和合作夥伴關係發展。



mimik 的混合 edgeCloud 平台將雲端應用程式從固定的客戶端伺服器架構（其中伺服器功能僅限於數據中心和網關中的伺務器）轉變為完全分佈式架構，使數十億智能客戶端裝置能夠充當伺服器並提供幾乎無限的可擴展性。mimik 平台使異構應用程式、進程和裝置能夠在邊緣集群中自主通訊，而不管它們的操作系統或網絡如何。由於數據在邊緣處理，因此 mimik 的平台需要的頻寬和功率顯著減少，降低了雲端託管成本，比傳統的客戶端-伺服器架構更具彈性，並提供更高級別的數據私隱和安全性。

mimik 創始人兼行政總裁 Fay Arjomandi 表示：「我們歷時近十年的研發，旨在建立平台以解決大多數開發者的六大關注點：速度、成本、安全、數據私隱、互操作性和規模。mimik 平台為建立可持續的邊緣雲端服務提供了強大的基礎，以幫助加速數碼轉型並為超連接的數碼經濟提供動力。」

Pier 88 Investment Partners 創始人兼行政總裁 Frank Timons 表示：「近二十年來，我們的團隊在流動性、雲端運算和網絡安全等下一代技術方面進行投資，我們對在邊緣運算中看到令人信服的增長機會感到興奮。mimik 的技術領導和經驗豐富的執行團隊使公司能夠利用運算行業的下一波增長浪潮，因為其細緻入微的裝置微服務架構增強了安全和私隱，同時降低了傳統雲端運算解決方案的成本。」

Primera Capital 普通合夥人 Ori Sasson 表示：「過去二十年，Primera Capital 資助了一些世界上最具變革性的科技公司。我們投資於非凡的產品、合適的市場和具有堅定願景的大膽企業家，以及他們邊緣平台和強大領導團隊的顛覆性潛力，mimik 符合了這些關鍵標準。」

mimik 執行主席 Siavash Alamouti 表示：「我們很高興能與 Pier88、NLabs、Primera Capital 及其他資金合作夥伴合作。他們了解模擬混合邊緣雲端平台的基本優勢以及未來的巨大市場機會。我們正處於所有行業的大規模轉型之中。蓬勃發展的超連接經濟將比流動互聯網大幾個級數，而 mimik 的平台將有助以更可持續的方式加速這場技術革命。」

為了推動混合邊緣雲端運算的採用，mimik 已與領先的雲端運算公司，例如 Amazon Web Services (AWS) 和 IBM 以及技術服務公司，例如 Tata Elxsi 建立策略合作夥伴關係。該平台已成功用於與多家公司合作完成數碼轉型，並取得了令人矚目的成果，目前正獲許多早期採用者和合作夥伴使用。有關更多 mimik 的混合 edgeCloud 平台、可用的邊緣微服務和數碼轉換服務的資訊，請瀏覽 mimik.com。

關於 mimik

mimik 為數碼轉型提供混合邊緣雲端運算應用程式開發平台和業務驅動器。開發人員和企業可以在不影響上市時間、成本、可擴展性、互操作性、數據私隱和安全性以及獲鎖定在專有技術堆棧中的情況下實現其業務目標。mimik 支持跨裝置生態系統（iOS、Android、Windows、macOS、Linux、QNX、Raspbian、OpenWRT 和智能物聯網 FreeRTOS 感應器）、網絡以及任何私有及／或公共雲端的混合邊緣原生應用程式開發。mimik 平台是從邊緣連接孤立和分散應用程式的最快和最直接方式，對中間商的依賴最小。我們可以幫助企業在傳統後端整合方面節省數百萬美元，同時透過邊緣方法降低其持續營運成本。mimik 為可持續的數碼經濟提供系統的數碼轉型，以幫助企業在高度互聯的世界中獲得業務領導地位。如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://mimik.com 及 https://developer.mimik.com。

傳媒聯絡人：

Beth Morrissey

PR@mimik.com