Synchronoss nomme Taylor C. Greenwald Directeur financier

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

BRIDGEWATER, New Jersey, 04 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ : SNCR), un leader mondial et innovateur en matière de produits et plateformes numériques, de cloud et de messagerie, a annoncé aujourd’hui que Taylor C. Greenwald est nommé vice-président exécutif et directeur financier, avec effet immédiat. À son nouveau poste chez Synchronoss, Greenwald supervisera les opérations financières mondiales de la société, y compris la comptabilité, la trésorerie, la planification et l’analyse commerciales, le développement institutionnel et les relations avec les investisseurs.



Greenwald apporte à Synchronoss une vaste expérience dans la gestion de toutes les fonctions financières des grandes organisations publiques mondiales. Plus récemment, il a occupé le poste de Vice-président senior des finances et Directeur financier de la présence Web pour Endurance International Group, une société de services informatiques. Auparavant, il a passé 18 ans chez Convergys Corporation, où il a occupé plusieurs postes de haute direction, y compris celui de Vice-président senior des finances, contrôleur et Directeur de la comptabilité.

« Je suis heureux d’accueillir Taylor au sein de notre équipe de direction », a déclaré Jeff Miller, président-directeur général de Synchronoss. « Taylor apporte à la table une expérience significative en matière de croissance et de rentabilité des revenus pour les grandes entreprises des secteurs de la technologie et des services aux entreprises. En outre, il offre des connaissances approfondies en matière de développement d’entreprise, y compris des acquisitions et des cessions, des compétences éprouvées en matière de stratégies d’exécution et une solide expérience technique. Je suis convaincu que son expertise et son sens financier auront un impact immédiat alors que nous continuons à positionner Synchronoss pour l’avenir et à nous assurer que nos clients du monde entier disposent des ressources dont ils ont besoin pour se connecter aux abonnés de manière fiable et significative. »

M. Miller a ajouté que Lou Ferraro, qui occupait le poste de Directeur financier par intérim au cours du dernier trimestre, conserverait la société en tant que Vice-président exécutif des opérations financières et Directeur des ressources humaines, relevant de Taylor. « Lou a accompli un travail fantastique après avoir été invité à assumer le rôle de Directeur financier par intérim plus tôt cet été, en plus de ses autres responsabilités. Le conseil d’administration et moi-même sommes impatients de voir la continuité de son leadership à l’avenir », a déclaré M. Miller.

M. Greenwald a déclaré qu’il était ravi de rejoindre la société. « Le travail accompli par Synchronoss au cours de l’année écoulée pour améliorer sa trajectoire commerciale est impressionnant, et je suis honoré de rejoindre la société à un moment aussi important. Je suis impatient d’aider Synchronoss à créer une dynamique de croissance des revenus et à atteindre ses objectifs stratégiques pour ses clients et ses autres parties prenantes », a-t-il déclaré.

M. Greenwald a obtenu son MBA au Massachusetts Institute of Technology – Sloan School of Management, et il est titulaire d’une licence en ingénierie du Georgia Institute of Technology.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l’intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, réduire les coûts et accélérer la mise sur le marché. Plusieurs centaines de millions d’abonnés font confiance à Synchronoss pour rester en phase avec les individus, les services et les contenus qu’ils aiment. C’est pourquoi les plus de 1 500 talentueux collaborateurs de Synchronoss à travers le monde s’efforcent chaque jour de repenser un monde synchrone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synchronoss.com .

Contacts pour les médias

Pour Synchronoss :

Anais Merlin, CCgroup UK

Diane Rose, CCgroup US

E-mail : synchronoss@ccgrouppr.com