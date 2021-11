シンクロノス (Synchronoss) がテイラー・C.・グリンヴァルド (Taylor C. Greenwald) を最高財務責任者に任命

財務責任者として、20年以上にわたる公開会社における経験をシンクロノスに

November 04, 2021 10:45 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES