Synchronoss任命Taylor C. Greenwald为首席财务官

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新泽西布里奇沃特, Nov. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云技术、消息推送以及数字产品和平台领域的全球领先者和创新企业 Synchronoss Technologies, Inc. （纳斯达克股票代码：SNCR）今天宣布任命Taylor C. Greenwald为执行副总裁兼首席财务官，立即生效。在Synchronoss履新后，Greenwald将负责公司的全球财务运营，包括会计、财务、业务规划和分析、企业发展和投资者关系。



Greenwald的加盟为Synchronoss带来了管理全球大型公共组织所有财务职能的丰富经验。他最近担任的职务是IT服务公司Endurance International Group的财务高级副总裁兼首席财务官。在此之前，他曾在Convergys Corporation任职18年，期间曾担任多个高级领导职务，包括财务高级副总裁、主计长和首席会计官。

Synchronoss总裁兼首席执行官Jeff Miller表示：“我很高兴欢迎Taylor加入我们的高级领导团队。Taylor为我们带来了在技术和商业服务行业大型企业推动营收增长和提高盈利能力的重要经验。此外，他还拥有深厚的企业发展知识（包括收购和剥离）、经过验证的扭转战略技能以及强大的技术背景。我相信，随着我们继续面向未来定位Synchronoss的发展，并确保全球客户拥有所需资源以通过值得可靠而有益的方式与用户建立联系，他的专业知识和财务敏锐度将发挥立竿见影的影响力。”

Miller补充说，上一季度担任代理首席财务官的Lou Ferraro仍将留在公司，并担任财务运营执行副总裁兼首席人力资源官，向Taylor报告。“今年夏天早些时候，Lou在其原有职责外被委任为代理首席财务官，他的工作完成得相当出色。董事会和我期待着他在我们今后的发展中继续发挥领导职能，”Miller表示。

Greenwald表示，他很高兴能加入公司。他说道：“Synchronoss在过去一年为改善业务轨迹所完成的工作令人印象深刻，我很荣幸能在如此重要的时刻加入公司。我期待着帮助Synchronoss打造营收增长的势头，并为客户和其他利益相关方实现其战略目标”。

Greenwald在麻省理工学院斯隆管理学院获得MBA学位，在佐治亚理工学院获工程学士学位。

关于Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅客户建立联系。公司的系列产品着力提高网络效率、简化加入流程、吸引订阅客户，以释放新的收入流，降低成本，并加快产品上市速度。数以亿计的订阅客户选择Synchronoss产品，以随时与他们喜爱的人、服务和内容保持同步。正是为了这一点，Synchronoss的1500多名才华横溢的员工每天在全球各地努力重塑同步世界。如需了解更多详情，请访问： www.synchronoss.com

媒体联系人

Synchronoss：

Anais Merlin，CCgroup UK

Diane Rose，CCgroup US

电子邮箱： synchronoss@ccgrouppr.com