Synchronoss 任命 Taylor C. Greenwald 為財務總監

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新澤西州布里奇沃特, Nov. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) 是雲端、訊息和數碼產品及平台的全球領導者與創新者，今天宣佈 Taylor C. Greenwald 獲任命為執行副總裁兼財務總監，並立即生效。在 Synchronoss 上任新職務後，Greenwald 將監管公司的全球財務營運，包括會計、財務、業務規劃與分析、企業發展以及投資者關係。



Greenwald 為 Synchronoss 帶來了管理大型全球公共組織所有財務功能的豐富經驗。他最近曾擔任訊科技服務服務公司 Endurance International Group 的 Web Presence 高級財務副總裁兼財務總監。在此之前，他曾在 Convergys Corporation 工作 18 年，曾擔任多個高級領導職位，包括高級財務副總裁、財務總監和會計總監。

Synchronoss 主席兼行政總裁 Jeff Miller 說：「我很榮幸歡迎 Taylor 加入我們的高級領導團隊。Taylor 為科技和商業服務行業的大公司帶來推動收入增長和盈利能力的重要經驗。此外，他還提供深入的企業發展知識，包括收購和資產出售、精益求精的策略知識，以及強大的技術背景。我相信他的專業知識與財務敏銳度將立即產生影響，因為我們將繼續為 Synchronoss 的未來定位，並確保公司在全球的客戶擁有值得信賴及具意義的方式與訂閱者連繫所需的資源。」

Miller 補充道，在上個季度擔任代理財務總監的 Lou Ferraro 將繼續擔公司的財務營運執行副總裁兼人力資源總監一職，且向 Taylor 匯報工作。Miller 繼續說：「除了其他職責外，Lou 在今年夏天獲要求擔任財務總監一職後表現出色。董事會和我都期待他繼續領導我們前進。」

Greenwald 說他很高興加入公司。Synchronoss 在過去一年努力改善其業務軌跡而令人印象深刻，我很榮幸能在如此重要時刻加入公司。我期待幫助 Synchronoss 建立收入增長的動力，並為客戶和其他利益相關者實現其策略目標。」

Greenwald 獲得麻省理工學院史隆管理學院的工商管理碩士學位 (MBA)，以及喬治亞理工學院的工程學學士學位。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴和有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助簡化網絡、簡化入職和與訂戶進行互動，以推出新收入流、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人員、服務和內容保持同步。因此，全球有超過 1,500 名才華橫溢的 Synchronoss 員工每天努力重新構建一個同步的世界。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com

傳媒聯絡

Synchronoss：

CCgroup UK 的 Anais Merlin 與

CCgroup US 的 Diane Rose

| 電郵： synchronoss@ccgrouppr.com