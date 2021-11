Rackspace Technology schließt Kubernetes on Microsoft Azure Advanced Specialization ab

SAN ANTONIO, Nov. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multi-Cloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es die Kubernetes on Microsoft Azure Advanced Specialization verliehen bekommen hat, eine Bestätigung des fundierten Wissens, der umfassenden Erfahrung und der nachgewiesenen Expertise eines Lösungspartners bei der Bereitstellung und Verwaltung von Produktionsworkloads in der Cloud in Bezug auf die Verwendung von Containern und die Verwaltung von gehosteten Kubernetes-Umgebungen in Microsoft Azure.



Nur Partner, die strenge Kriterien in Bezug auf Kundenerfolg und Mitarbeiterqualifikation erfüllen und eine Prüfung ihrer containerbasierten Workload-Bereitstellung und -Verwaltung durch Dritte bestehen, können die erweiterte Spezialisierung „Kubernetes on Azure“ erwerben.

„Als langjähriger Microsoft-Partner hat Rackspace Technology aufgrund unserer Kubernetes-Expertise in Microsoft Azure die fortgeschrittene Spezialisierung von Kubernetes auf Microsoft Azure erworben“, so Jeff DeVerter, Chief Evangelist von Rackspace Technology. „Rackers bieten seit vielen Jahren fanatischen Support, Erfahrung und Fachwissen zu Microsoft-Technologien und Kubernetes on Azure ist ein zentraler Infrastrukturanbieter für das Serviceangebot der Rackspace Technology Managed Platform für Kubernetes.“

Da erwartet wird, dass über 75 % der globalen Unternehmen bis 2022 containerisierte Anwendungen in der Produktion ausführen werden, suchen viele nach einem Partner mit fortgeschrittenen Fähigkeiten, um ihre vorhandenen containerisierten Workloads in die Cloud zu migrieren oder sie bei der Entwicklung cloud-nativer Anwendungen mithilfe von Containertechnologien, DevOps-Mustern und einem Microservice-Ansatz zu unterstützen.

Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Channel Sales und Channel Chief bei Microsoft fügte hinzu: „Die fortgeschrittene Spezialisierung ‚Kubernetes on Microsoft Azure‘ hebt die Partner hervor, die als die fähigsten angesehen werden können, wenn es um die Bereitstellung und Verwaltung von containerisierten Anwendungen in Azure geht. Rackspace Technology hat deutlich gezeigt, dass das Unternehmen sowohl über die Fähigkeiten als auch die Erfahrung verfügt, um Kunden mit Azure erstklassige, cloud-native Funktionen bereitzustellen.“

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.