Bombardier célèbre l’obtention des diplômes de la première cohorte d’apprentis de son programme de formation complet offert à Red Oak, au Texas

Le programme d’apprentissage, agréé à l’échelle nationale par le département du Travail américain, permet à Bombardier d’attirer des personnes de talent des quatre coins des États-Unis pour accroître le bassin d’employés spécialisés de Red Oak

Les diplômés du programme se voient offrir un emploi à temps plein à l’usine de Bombardier située à Red Oak, en appui au développement de l’aile évoluée Smooth Flĕx Wing de l’avion Global 7500

Le programme alimente la filière aéronautique locale



RED OAK, Texas, 04 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui l’obtention des diplômes de la première cohorte de 10 apprentis de son programme d’apprentissage, développé en collaboration avec le Texas State Technical College (TSTC) à Red Oak, au Texas. Ayant achevé avec succès leur programme, les diplômés se voient offrir un emploi à temps plein à l’usine de Bombardier située à Red Oak comme assembleur d’avions ou apprenti en aérostructures pour travailler sur l’aile évoluée Smooth Flĕx Wing de l’avion d’affaires Global 7500.

Le programme d’apprentissage en aéronautique de Bombardier (BAAP) est un programme de deux ans agréé par le département du Travail américain. Lancé en décembre 2019, il offre aux étudiants l’occasion d’accéder au secteur à haute technologie de l’aéronautique sans aucun prérequis précis. Il les met au défi d’adopter une attitude gagnante ainsi que de développer une dextérité mécanique et de solides compétences logiques afin de réussir un test d’aptitudes d’admission. En retour, Bombardier et le TSTC leur offrent une formation de pointe dans les excellentes installations du TSTC leur permettant de bénéficier gratuitement de modules de formation conçus sur mesure pour l’industrie, d’instructeurs d’expérience, ainsi que d’outils, d’équipement et de soutien financier. Depuis sa création, plus de 80 personnes suivent le programme. Bombardier et le TSTC prévoient recruter d’ici deux ans plus de 50 personnes dans le cadre de ce programme.

« Je suis ravi de célébrer le succès et l’obtention des diplômes par les femmes et les hommes du programme BAAP qui vont maintenant poursuivre une carrière chez Bombardier, tout en contribuant à accélérer le développement du programme Global 7500 de Bombardier, a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Exploitation et excellence opérationnelle de Bombardier. La réussite de ces personnes de talent souligne à juste titre l'importance d'alimenter la filière aéronautique et notre établissement de Red Oak en offrant des formations de calibre international et en renforçant la position de Bombardier comme l’un des principaux piliers de la communauté. C’est une façon idéale de célébrer la Semaine nationale des apprentis aux États-Unis. »

Ce programme d’apprentissage offre une combinaison unique de formation pratique sur le terrain et d’enseignement théorique en classe. La formation porte notamment sur les pratiques exemplaires en santé, sécurité et qualité, ainsi que sur les dessins d’avion et la compréhension des spécifications, la conformité de l’assemblage des avions aux normes et aux règlements dans le contexte manufacturier, et plus encore.

L’avion Global 7500 est l’avion phare de la flotte d’avions d’affaires de Bombardier. Il a remporté de nombreux prix pour son design novateur. La conception évoluée de l’aile Smooth Flĕx Wing de l’avion Global 7500 comprend un système complexe de volets et de becs de bord d’attaque qui maximise l’efficacité aérodynamique et les performances de l’avion pour offrir un vol exceptionnellement en douceur doublée d’une sécurité accrue.

À propos du Texas State Technical College

Le Texas State Technical College a été fondé il y a 50 ans pour aider à créer un Texas fort. Il aide de façon efficiente et efficace le Texas à relever les défis de haute technologie de l’économie mondiale d’aujourd’hui, en partenariat avec les entreprises, l’industrie, les organismes gouvernementaux et d’autres établissements d’enseignement. Les diplômés du TSTC sont très appréciés par les entreprises et l’industrie pour leur éthique professionnelle, leurs connaissances et leurs compétences de travail.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de plus de 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Consultez le site de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe.

Bombardier, Global et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

