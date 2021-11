English French







Communiqué de presse

Paris, le 4 novembre 2021

Le groupe Casino et Gorillas annoncent la signature d’un accord stratégique (MoU*) en vue de conclure un partenariat majeur

pour le marché du quick-commerce en France

Ce partenariat atteste de l’ambition partagée par le groupe Casino et Gorillas de s’affirmer comme des acteurs de référence du quick-commerce sur le marché français et européen. Le groupe Casino renforce ainsi le leadership de Monoprix et de Franprix au cœur des villes, tandis que Gorillas accélère davantage sa croissance sur le marché français.

A travers cet accord, le groupe Casino donne accès à Gorillas à ses produits de marque nationale et aux produits de marque Monoprix, reconnus pour leur qualité exceptionnelle. Ces produits seront disponibles sur la plateforme Gorillas et livrés en quelques minutes, à Paris, Lille, Bordeaux, Lyon et Nice.

Dans un second temps, le groupe Casino s’appuiera sur l’expertise technologique et opérationnelle unique de Gorillas, qui assurera depuis ses magasins en France la préparation et la livraison ultra-rapide de commandes en ligne, passées par les clients sur les propres plateformes de Monoprix et Franprix.

Le groupe Casino sera par ailleurs associé à la création de valeur via une participation au capital de Gorillas en France et au niveau Groupe en Allemagne.

La conclusion de ce partenariat stratégique doit intervenir avant la fin de l’année 2021.

« Cette collaboration entre le groupe Casino et Gorillas est particulièrement enthousiasmante : en nouant un partenariat exclusif et l’entrée au capital du leader du quick commerce Gorillas, le groupe Casino renforce une nouvelle fois sa stratégie de distribution omnicanale, tout en se rapprochant encore plus près des attentes de ses clients. Cet accord va nous permettre d’offrir le meilleur des produits et services de Monoprix et Franprix en 10 minutes à nos clients » déclare Jean-Charles NAOURI, Président-directeur général du groupe Casino.

« Chacune à leur manière, les enseignes Monoprix et Franprix n’ont eu de cesse au cours des dernières décennies que de réinventer les façons de vivre et de consommer au cœur des villes. À l’heure où la demande d’immédiateté va croissant, la notion de proximité est aujourd’hui davantage temporelle que géographique ; il est donc logique que nous répondions à cette nouvelle pratique du commerce. En scellant ce partenariat stratégique avec Gorillas, nous donnons la possibilité à toutes celles et ceux qui aiment nos produits de les recevoir chez eux en quelques minutes, avec la garantie d’une qualité de livraison exceptionnelle. Enfin, par cette alliance, Monoprix et Franprix complètent une palette de services particulièrement fournie, s’affirmant ainsi comme des acteurs de référence dans le domaine du e-commerce urbain » souligne Jean-Paul MOCHET, Président de Monoprix & de Franprix.

Kağan SÜMER, Fondateur & CEO de Gorillas déclare « Depuis le début de nos opérations à travers la France, nous avons observé une réponse incroyablement positive des consommateurs français qui souligne le fort potentiel de marché qui nous attend. Je suis ravi d'annoncer cette formidable collaboration avec l'une des marques les plus appréciées en France, et je suis convaincu qu'il s'agit d'une étape majeure pour nos deux sociétés qui apportera une valeur sans précédent à nos communautés en leur offrant un accès immédiat à des besoins essentiels ».

Pierre GUIONIN, General Manager France chez Gorillas précise « Chez Gorillas, nous nous efforçons d'offrir la meilleure expérience à nos clients, et ce partenariat stratégique avec le groupe Casino est une opportunité passionnante de combiner la qualité exceptionnelle des produits Monoprix et Franprix avec la capacité de Gorillas à livrer en quelques minutes. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec les équipes du groupe Casino pour offrir ce service unique de livraison instantanée aux clients de Paris, Lille, Lyon, Bordeaux et Nice ».

A propos du groupe Casino :

Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec près de 11 000 magasins dans le monde (France et Amérique Latine). Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 200 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 31,9 milliards d’euros en 2020. Dans l’ensemble des pays où il exerce, le groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d’adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd’hui et demain. Pour plus d’informations, www.groupe-casino.fr



A propos de Gorillas :

Gorillas, fondée par le PDG Kağan Sümer, développe une infrastructure permettant la livraison la plus rapide des produits de première nécessité. L'entreprise de livraison à la demande n’a besoin que de quelques minutes pour acheminer les produits sélectionnés par l’utilisateur, du panier au lieu de livraison souhaité. En transformant l’expérience d’achat et la chaîne d’approvisionnement, Gorillas façonne un nouveau comportement de consommation de produits alimentaires. Gorillas emploie tous ses riders en CDI et a recruté une équipe diversifiée de plus de 11 000 employés dans le monde. En un peu plus d’un an, Gorillas s’est étendue à plus de 55 villes et a construit plus de 200 magasins à travers 9 pays.









* Memorandum of understanding









