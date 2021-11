Communiqué de presse – jeudi 4 novembre 2021 – 18h30

NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON

Succès de l’émission obligataire

de 500 millions d’euros à échéance novembre 2026

ARGAN a procédé ce jour à une émission obligataire d’un montant total de 500 millions d’euros à échéance novembre 2026, assortie d’un coupon annuel de 1,011%.

Le succès de cette émission, sursouscrite 5,4x, témoigne de la confiance des marchés dans la stratégie déployée par ARGAN ainsi que dans la qualité du crédit de la société, notée BBB- (perspective stable) par S&P.

Le produit de cette émission sera affecté pour partie au refinancement à maturité des deux emprunts obligataires émis en 2017 aux taux de 2,65% et 3,25%, contribuant ainsi à la réduction du coût de la dette d’ARGAN. Le solde sera affecté au refinancement d’une partie de la dette sécurisée de la société ainsi qu’au financement de sa croissance et à ses besoins généraux.

Les obligations ont été placées auprès de nombreux investisseurs institutionnels français et européens et seront admises aux négociations sur Euronext Paris.

J.P. Morgan a agi en qualité de coordinateur global et teneur de livre.

Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier 2022 : Chiffre d’affaires annuel 2021

19 janvier 2022 : Résultats annuels 2021

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 30 septembre 2021, son patrimoine représente 3,3 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3,7 Mds€ et générant 162 M€ de revenus locatifs annualisés. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr







Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr









Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Avertissement

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres dans une quelconque juridiction. Les titres mentionnés dans le présent communiqué ne feront l’objet d’aucune offre au public.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs mobilières d’ARGAN ni de ses filiales.

Les valeurs mobilières d’ARGAN ainsi que celles de ses filiales ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.

Pièce jointe