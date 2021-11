Converge annonce la date de sa conférence téléphonique sur les résultats financiers du troisième trimestre 2021

TORONTO et GATINEAU, Québec, 04 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) a le plaisir d'annoncer qu'elle publiera ses résultats du troisième trimestre pour la période se terminant le 30 septembre 2021, le mercredi 10 novembre 2021, après la fermeture du marché. Par la suite, la Société tiendra une conférence téléphonique le jeudi 11 novembre 2021, à 8 h (HNE), animée par le directeur général, Shaun Maine, et le directeur financier par intérim, Matt Smith. Cette mise à jour sera suivie d'un échange de questions et de réponses.



Détails de la conférence téléphonique :

Date : jeudi 11 novembre 2021

Heure : 8 h (HNE)

Numéros d'appel des participants:



Sans frais – Amérique du Nord (+1) 888 708-0720

Sans frais – International 929 517-9011

Allemagne – 0800-181-5287

Royaume-Uni – 0800-028-8438

Code de la conférence : 1936798

Numéros pour l'enregistrement et la lecture :

Sans frais – 1 855 859-2056

Autre numéro – 1 800 585-8367

Code d'accès : 1936798

Date d'expiration : 18 novembre 2021

Une webdiffusion audio en direct et une archive de la conférence téléphonique seront disponibles sur le site Web de la société à l'adresse https://convergetp.com/investor-relations/ . Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant la conférence téléphonique afin d'avoir le temps de télécharger tout logiciel nécessaire pour écouter la webdiffusion.



À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques et en nuage pilotées par logiciel, axé sur la valorisation de solutions et de services à la fine pointe de l'industrie. Les organisations de services et de financement régionales de Converge fournissent des analyses avancées, de l'informatique en nuage et des offres de cybersécurité à des clients dans divers secteurs. La Société prend en charge ces solutions grâce à des offres de services gérés, d'infrastructure numérique et d'expertise en talents à travers tous les principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche multifacette permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour tout complément d'information, veuillez aller sur convergetp.com.

