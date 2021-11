SOLIDIUM ON MYYNYT 11 MILJOONAA SAMPO OYJ:N A-OSAKETTA

English Finnish Swedish

Solidium Oy on myynyt tänään, 5.11.2021, 11 miljoonaa Sampo Oyj:n A-osaketta, eli noin 2,0 prosenttia Sammon ulkona olevista osakkeista, suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille suunnatun nopeutetun tarjousmenettelyn jälkeen (”Osakemyynti”). Noin 498 miljoonan euron myyntitulot käytetään pääasiassa pääoman palautukseen valtiolle ja yleisiin rahoitustarpeisiin.

Osakemyynnin jälkeen Solidium omistaa noin 33 miljoonaa Sammon A-osaketta. Myynnin johdosta Solidiumin omistusosuus Sammossa laski aiemmasta 8,0 prosentista 6,0 prosenttiin kaikista ulkona olevista osakkeista ja ääniosuus laski 7,9 prosentista 5,9 prosenttiin. Osakemyynnin pääjärjestäjinä toimi Morgan Stanley & Co. International plc.

Solidium on sitoutunut tietyin tavanomaisin poikkeuksin, mukaan lukien pääjärjestäjän suostumus, tästä päivästä lukien olemaan myymättä muita omistamiaan Sammon osakkeita markkinoille 90 päivän aikana.

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana yhdessätoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Outotec Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, TietoEVRY Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 9,7 miljardia euroa.





Lisätiedot: toimitusjohtaja Antti Mäkinen, Solidium Oy, puh. 050 561 1501





