TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 5.11.2021 KLO 10.00

Taaleri Energia jälleenrahoittaa 211 megawatin tuulipuistoportfolion Suomessa

Taaleri Energia on jälleenrahoittanut hallinnoimansa kahdeksan tuulipuiston kokonaisuuden yhdessä UniCreditin kanssa. Uuden rahoituksen kokonaissumma on 287 miljoonaa euroa. Suomessa sijaitsevien tuulipuistojen yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 211 megawattia. Tuulipuistot omistavat vuonna 2014 perustettu Taaleri Tuulitehdas II -rahasto ja vuonna 2016 perustettu Taaleri Tuulitehdas III -rahasto sekä Loiste Energia. Erillisten tuulipuistokohtaisten projektirahoitusten uudelleenrahoittamisella saavutetaan merkittävää lisäarvoa hankkeiden kokonaistuotolle.

“Olemme erittäin tyytyväisiä jälleenrahoituksen onnistuneesta toteutuksesta, jolla pystyimme parantamaan tuulirahastojen tuottoja sijoittajillemme”, kertoo Taaleri Energian toimitusjohtaja Kai Rintala.

“Olemme erittäin ylpeitä roolistamme tässä jälleenrahoituksessa, joka on ilmentymä kestävän rahoituksen osaamistamme sekä sitoutumisestamme rahoittaa energiamurrosta. Haluan kiittää Taaleri Energiaa meitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta ja odotamme innolla tulevaisuuden yhteistyöhankkeita”, sanoo UniCreditin infrastruktuurin ja sähköntuotannon projektirahoituksesta vastaava johtaja Matteo Pietropoli.

Uusi rahoitus on toteutettu Loan Market Associationin vihreiden lainojen periaatteiden mukaisesti.

Tuulipuistojen vuotuinen sähköntuotanto on noin 700 gigawattituntia, mikä kattaa noin prosentin Suomen sähköntuotannosta. Tämä vastaa noin 75 400 kotitalouden sähkönkulutusta ja 170 000 tonnin vuotuista hiilidioksidikompensaatiota.

Tietoa Taaleri Energiasta

Taaleri Energia on suomalainen uusiutuvan energian hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. Yhtiöllä on yksi Euroopan suurimmista tuuli- ja aurinkoenergiaan keskittyvistä sijoitustiimeistä, ja se koostuu yhteensä 40 ammattilaisesta. Tiimi sijoittaa parhaillaan viidettä uusiutuvan energian rahastoa, Taaleri SolarWind II -rahastoa. Taaleri Energia hallinnoi 2,8 gigawatin tuuli- ja aurinkohankkeiden portfoliota Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä.

Preqin on luokitellut Taaleri Energian yhdeksi johtavista infratoimialan rahastonhoitajista.

Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia, joka on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.



Lisätietoa:

Kai Rintala, toimitusjohtaja, Taaleri Energia, 358 40 162 5711, kai.rintala@taaleri.com

Stephen Ross, sijoittajasuhdejohtaja, Taaleri Energia, 358 40 7337789, stephen.ross@taaleri.com

Tietoa UniCreditista

UniCredit on menestyvä Euroopan laajuinen pankki- ja finanssiryhmittymä, jolla on yritys- ja investointipankkitoimintaa kaikilla konsernin maantieteellisillä alueilla. UniCredit tarjoaa ainutlaatuisen Länsi-, Keski- ja Itä-Euroopan verkoston laajalle asiakaskunnalleen.

UniCredit tarjoaa asiakkailleen sekä paikallista että kansainvälistä asiantuntemusta ja mahdollistaa heille erinomaisen yhteyden johtaviin pankkeihin sen kolmellatoista päämarkkinalla Euroopan pankkiverkoston kautta. UniCreditin päämarkkinoihin kuuluvat Italia, Saksa, Itävalta, Bosnia & Hertsegovina, Bulgaria, Kroatia, Tšekki, Unkari, Romania, Venäjä, Serbia, Slovakia ja Slovenia.

UniCredit hyödyntää lisäksi kansainvälistä edustus- ja sivutoimipisteiden verkostoa ja palvelee asiakkaita myös kuudessatoista maassa ympäri maailmaa.

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,1 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com