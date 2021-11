Van Lanschot Kempen wint FD Henri Sijthoff-prijs 2021

English Dutch

’s-Hertogenbosch/Amsterdam, 5 november 2021



Van Lanschot Kempen is winnaar geworden van de FD Henri Sijthoff-prijs in de categorie ‘overige beursfondsen’. De FD Henri Sijthoff-prijs wordt toegekend aan ondernemingen met de beste financiële verslaggeving en communicatie richting beleggers en publiek en werd dit jaar voor de 68ste keer uitgereikt.

Na twee eerdere nominaties hebben we de prijs nu voor de eerste keer gewonnen.

De FD Henri Sijthoff-prijs 2021 is door Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot Kempen, in ontvangst genomen tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Het Financieele Dagblad in Amsterdam.



Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com



