Vincit Oyj

Lehdistötiedote 5.11.2021 kello 10:00

Vincit voitti vuoden parhaimman rekrytointikampanjan palkinnon Rekrygaalassa

Vincit on voittanut Rekrygaalassa vuoden 2021 parhaimman rekrykampanjan palkinnon Tajjuutko AaTeeKoon piälle? -kampanjalla. Rekrygaala on työnhakupalvelu Duunitorin vuosittainen tapahtuma, jossa palkitaan rekrytointialan onnistumisia. Palkinnoista päättää vuosittain rekrytointiin perehtyneistä liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo sekä yleisö.

Savon seudulle suunnattu Tajjuutko AaTeeKoon piälle? -kampanja toteutettiin helmi–maaliskuussa 2021. Kampanjan tavoitteena oli löytää uuteen Kuopion-toimistoon ohjelmistokehittäjiä ja toimipisteen vetäjä. Rekrytointien ohella kampanjan tavoitteena oli kertoa Vincitin laajentumisesta Kuopioon.

Vincit Oyj:n markkinointijohtaja Kati Lindholm: “Taitava markkinointi- ja rekrytiimimme toteutti Kuopion uuden toimiston avaamisen kunniaksi rekrytointikampanjan, joka on houkutteleva, erottuva ja savon murteella leikittelevä. Molemmat tiimit tekivät loistavaa yhteistyötä ja loivat kampanjan ilman ulkopuolisen mainostoimiston apua. Kampanja toi toivottua tulosta rekrytoinnin kannalta ja bonuksena tämän hienon palkinnon, mikä tuo lisää intoa työhömme!”

Lisätietoja:

Kati Lindholm, markkinointijohtaja, puhelin: 040 543 6978

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi