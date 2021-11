Construire avec la nature pour économiser des coûts et créer de la valeur

MARAIS OAK HAMMOCK, Manitoba, 05 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nos jours, les budgets publics sont soumis à d’énormes contraintes. La liste des besoins urgents en investissement est longue, et souvent, les infrastructures — qu’il faut créer et entretenir et qui sont essentielles à l’économie et à la qualité de vie des collectivités — s’inscrivent souvent en tête de liste. Or, construire avec la nature, ainsi qu’avec le béton, permet de réaliser des économies et de répondre à différents besoins à la fois

C’est ce que l’on appelle les « infrastructures naturelles ». Ce concept consiste à faire appel aux systèmes naturels « verts » (comme les milieux humides) pour assurer les services apportés par les traditionnelles infrastructures « grises » (comme les barrages secs ou les systèmes de traitement des eaux). Si les organismes de conservation comme Canards Illimités Canada (CIC) sont les promoteurs de cette pratique depuis des années, un nouveau rapport publié par l’Institut international du développement durable fait état de calculs prodigieux qui démontrent toutes les économies et la logique de développer des infrastructures naturelles.

Dans ce rapport, publié sous le titre How Can Investment in Nature Close the Infrastructure Gap?, les auteurs affirment que les infrastructures naturelles pourraient remplacer les infrastructures existantes pour 50 % moins chères en assurant les mêmes services. En s’inspirant des estimations mondiales, ils enchaînent en affirmant que les infrastructures naturelles produiraient en valeur 28 % de plus que les infrastructures grises, ce qui représente 489 milliards de dollars US.

« Les infrastructures bâties traditionnelles apportent généralement des solutions à un seul problème. Or, les systèmes naturels comme les milieux humides font beaucoup plus, explique Dave Howerter, chef de la conservation de CIC. Nous sommes fiers de travailler avec les collectivités d’un océan à l’autre pour conserver et restaurer les milieux humides qui assurent les services essentiels comme le filtrage de l’eau, la maîtrise des inondations et la protection contre l’érosion côtière. Dans le même temps, ces infrastructures naturelles séquestrent le carbone, assurent la subsistance de la faune et offrent des espaces verts pour les loisirs. »

Le résultat? Les infrastructures naturelles produisent une valeur colossale et font rejaillir de multiples bienfaits économiques, environnementaux et sociaux.

« De nombreux Canadiens ne connaissent pas le rôle critique que joue Canards Illimités Canada dans la conservation et la restauration des milieux humides et des autres habitats naturels pour des besoins qui débordent la protection de la faune et les activités de loisirs, précise Larry Kaumeyer, chef de la direction de CIC. Notre approche de partenariat avec le secteur privé et le secteur public pour produire des solutions naturelles ingénieuses dans les collectivités partout au Canada n’a jamais eu autant d’importance. »

On relève dans le Sud de l’Ontario, dans les régions densément peuplées des environs du lac Ontario et du lac Érié, un exemple récent des efforts consacrés par CIC aux infrastructures naturelles. Ici, CIC mène une soixantaine de projets de réaménagement des milieux humides afin d’améliorer la qualité de l’eau, de promouvoir la résilience climatique, de maîtriser les risques d’inondation et de produire des activités économiques locales. On estime que cet habitat, qui s’étend sur plus de 1 000 hectares, produira 4,2 millions de dollars en dommages évités à cause des inondations.

Si l’on tient compte de la valeur correspondant à tout l’habitat que CIC gère d’un bout à l’autre du pays, les chiffres sont encore plus prodigieux. La valeur économique totale des 2,7 millions d’hectares de milieux humides et des autres habitats naturels confiés aux soins de CIC est estimée à 5,66 milliards de dollars CA par an. Cette somme comprend plus de 1,65 milliard de dollars en réglementation climatique et 1,01 milliard de dollars en services de purification de l’eau.

Dans son rapport, l’Institut international du développement durable estime aussi que l’on peut répondre à 11,4 % des besoins en infrastructures dans le monde grâce aux infrastructures naturelles — ce qui pourrait produire d’autres bienfaits qui se chiffreraient à 489 milliards de dollars (US) par an.

Si les infrastructures naturelles ne sont pas une solution miracle pour résoudre les difficultés environnementales et culturelles que nous affrontons, investir massivement dans la conservation et la restauration des zones naturelles comme les milieux humides produira des résultats significatifs. En effet, la vigueur des paysages est essentielle aux lieux dans lesquels nous élisons tous domicile.

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l’industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. Pour en savoir plus : canards.ca.

