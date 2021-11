English Finnish

Marimekko Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet 5.11.2021 klo 14.45

Marimekko Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Marimekon varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2021 antaman valtuutuksen nojalla Marimekon hallitus päätti luovuttaa yhtiön hallussa olevia Marimekon osakkeita vastikkeetta yhtiön johtoryhmän jäsenille vuonna 2018 alkaneen johdon pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti. Päätöksen nojalla on luovutettu osakkeita seuraavasti:

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Härkönen, Kari

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Marimekko Oyj

LEI: 74370053IOY42B9YJ350



Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 74370053IOY42B9YJ350_20211105104259_9

Liiketoimen päivämäärä: 2021-11-05

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI0009007660

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 689 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 689 Keskihinta: 0.00 EUR

MARIMEKKO OYJ

Julkaisija: Konserniviestintä, Anna Tuominen, Puh. 040 584 6944



JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedostusvälineet

