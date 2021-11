Pikendati Priit Lello volitusi AS-i Tallinna Vesi nõukogus

English Estonian

Pikendati AS-i Tallinna Vesi enamusaktsionäri Tallinna Linna poolt määratud nõukogu liikme ja aseesimehe Priit Lello volitusi AS Tallinna Vesi nõukogus alates 16.11.2021 kehtivusega kuni 15.11.2024.



Priit Lello kinnitati Tallinna linna esindajaks AS-i Tallinna Vesi nõukogus esmakordselt 16. novembril 2011.

Priit Lello on Tallinna linnasekretär. Hr Lellol on laialdaselt kogemusi avaliku õiguse valdkonnas, erinevates eraõigusega seotud sektorites ning ta on tegelenud pikaajaliselt kohtumenetlustega ja kohaliku omavalitsuse esindamisega põhiseaduslikkuse järelevalve asjades. Hr Lello osales United Utilitiesele kuulunud AS-i Tallinna Vesi aktsiate osalise omandamise ettevalmistamisel Tallinna linna poolt. Hr Lello on Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni liige. Hr Lello on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusinstituudi ja omandab Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna avaliku sektori ja innovatsiooniõppes teist magistrikraadi.

Hr Lello ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

Laura Korjus

Kommunikatsioonijuht

AS Tallinna Vesi

(+372) 626 2271

laura.korjus@tvesi.ee