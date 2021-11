Sharethrough Inc. annonce le report de son processus d’appel public à l’épargne

English French

MONTREAL, 05 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharethrough Inc. (« Sharethrough » ou la « société »), l’une des plus importantes plateformes d’échange publicitaire (ad exchange) omnicanal et omniformat indépendantes au monde, a annoncé aujourd’hui sa décision de reporter son processus d’appel public à l’épargne à la Bourse de Toronto.



« Nous avons pris cette décision en raison des conditions défavorables et difficiles du marché actuel, en particulier pour les entreprises œuvrant dans le secteur des technologies, et ce, malgré avoir reçu un fort intérêt et des indicateurs positifs de la part du marché des investisseurs institutionnels » indique JF Côté, cofondateur et chef de la direction de Sharethrough. « Bien que nous allons observer l’évolution du marché en vue de conditions plus stables et favorables à un premier appel public à l’épargne, nous continuerons surtout à bâtir des relations de confiance avec nos clients et partenaires, à poursuivre le développement de nos plateformes et technologies, et à agrandir l’équipe de Sharethrough afin d’atteindre nos objectifs d’affaires ».

Louis-Charles Genest, chef des finances de Sharethrough, ajoute, quant au futur de la société : « Sharethrough est une entreprise générant une croissance phénoménale, tout en dégageant des flux de trésorerie et un BAIIA ajusté positifs. Nous sommes dans une position financière très solide et nous continuerons à gérer l’organisation avec la même rigueur afin de poursuivre notre croissance grâce à nos plateformes rentables ».

À propos de Sharethrough Inc.

Sharethrough est une société de technologie en publicité numérique de premier plan dont la mission est d’apporter une technologie publicitaire programmatique centrée sur l’humain. Sharethrough est l’une des plus importantes plateformes d’échange publicitaire (ad exchange) omnicanal et omniformat indépendantes au monde. Axée sur l’atteinte du meilleur équilibre entre portée optimale pour les annonceurs et connexions directes avec les éditeurs de contenu, la société a élaboré une technologie de pointe conçue pour maximiser la performance et le rendement des dépenses publicitaires des annonceurs tout en générant une monétisation supérieure pour les éditeurs.

Sharethrough a son siège social à Montréal et bénéficie d’une large couverture au Canada et aux États-Unis. Pour de plus amples renseignements, visitez le site sharethrough.com.

