Un regroupement d’acteurs de l’habitation interpelle Projet Montréal et Ensemble Montréal sur leurs engagements en matière d’habitation

MONTRÉAL, 05 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre des élections municipales, un regroupement d’acteurs de l’habitation, composé de dix chefs de file du domaine représentant collectivement plus de 160 000 membres, ont soumis des questions aux partis respectifs de Valérie Plante et de Denis Coderre, afin de connaître les engagements électoraux en matière d’habitation de Projet Montréal et d’Ensemble Montréal.



Ainsi, les deux candidats à la mairie de Montréal ont répondu à plusieurs questions entourant six principaux enjeux actuels d’habitation à Montréal : l’offre de logements, le logement social, l’abordabilité, l’environnement, la qualité du parc de logements et le milieu de vie.

Une initiative de dix chefs de file

Ensemble, dix organisations ont instigué cette initiative auprès des deux principaux partis montréalais, dans le but de mettre en lumière certains des enjeux et problématiques propres à leur secteur d’activité et qui découlent notamment de la surchauffe immobilière et de la pénurie d’habitations abordables.

Les participants présents sont notamment :

L’Association de la construction du Québec (ACQ)

L’Association des inspecteurs en bâtiment du Québec (AIBQ)

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ)

L'Association professionnelle des notaires du Québec (APNQ)

La Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ)

La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ)

L’Institut de développement urbain du Québec (IDU)

L’InterNACHI Québec AIIICQ-Association internationale des inspecteurs immobiliers certifiés du Québec

Et le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ).

Conséquemment à la rencontre, le regroupement d’acteurs de l’habitation a rédigé un document répertoriant les réponses des candidats, pour chacun des six thèmes abordés.

Pour en apprendre davantage, vous trouverez ce document ici.

