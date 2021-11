Les Hôtels Baverez : Information trimestrielle 3e Trimestre 2021 - Complément au 5 novembre 2021

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth





Communiqué, Paris le 14 octobre 2021 – Complément au 5 novembre 2021

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 3ième TRIMESTRE 2021

Variation du Chiffre d’affaires au 30 septembre 2021 : + 26.23% vs 2020





En K€ Cumul

du 1e semestre Troisième trimestre Cumul

au 30 septembre 2021 Hôtel Regina Paris 24 1 004 1 028 Hôtel Majestic - Spa Paris 808 1 185 1 993 Hôtel Raphaël Paris 548 2 548 3 096 Total 2021 1 380 4 737 6 117 2020 Hôtel Regina Paris 1 871 0 1 871 Hôtel Majestic - Spa Paris 956 44 1 000 Hôtel Raphaël Paris 1 963 12 1 975 Total 2020 4 790 56 4 846 Variation en % 2021 vs 2020 -71,19% 26,23% 2019 Hôtel Regina Paris 6 763 3 746 10 509 Hôtel Majestic - Spa Paris 2 618 1 696 4 314 Hôtel Raphaël Paris 5 651 3 945 9 596 Total 2019 15 032 9 387 24 419 Variation en % 2021 vs 2019 -90,82% -49,54% -74,95%





L’hôtel Regina totalement fermé depuis le 17 mars 2020 a rouvert au public le 25 aout 2021. Il réalise sur le mois de septembre un chiffre d’affaires de 874 K€ et un taux d’occupation de 61%. En cumulé sur l’année 2021 avec les 8 mois de fermeture, son TO s’élève à 7,91% et son RevPar est de 31,94 euros.

L’hôtel Majestic, réouvert en mode « appartements » en septembre 2020 et a subi les diverses restrictions sanitaires de l’année 2021 sur le premier semestre. Son service de restauration n’est toujours pas réouvert à l’identique de l’année 2019 et son activité SPA est définitivement fermée au public extérieur depuis 2020. Les cinq chambres supplémentaires réceptionnées et terminées en 2020 ont été aménagées sur le début d’année 2021 pour les ouvrir à la clientèle. Le taux d’occupation est de 37,27% au 30 septembre 2021 avec un TO de 78,13% sur le mois uniquement pour 31,23% au 30 septembre 2020. Il était de 71,82% en cumulé au 30 septembre 2019. Le prix moyen s’élève à 334,33 euros pour 319,24 euros au 30 septembre 2020, soit un RevPar de 124,59 euros pour 67,77 euros l’année dernière à la même date.

L’hôtel Raphael a rouvert ses portes le 1er juin 2021 avec une Terrasse embellie qui a attiré de nombreux clients au fur et à mesure des différentes phases de relâchement des restrictions sanitaires. Mais la météo n’a pas permis une exploitation tous les jours sur cet été 2021 avec un mois d’aout peu clément notamment.

Il réalise un chiffre d’affaires hébergement de 1 816 K€ depuis sa réouverture avec un taux d’occupation de 20,15% et un chiffre d’affaires restauration de 1 262 K€. Le prix moyen s’élève à 387,40 euros pour 355,05 euros au 30 septembre 2020. Le RevPar est de 78,05 euros pour 59,90 euros au 30 septembre 2020.

Le chiffre d’affaires des trois établissements de la société s’élève à 6,1 millions d’euro au 30 septembre 2021, soit une augmentation de 26,23% par rapport au 30 septembre 2020 mais une diminution de 74,95% par rapport au 30 septembre 2019.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 19,21% au 30 septembre 2021 contre 16,96% au 30 septembre 2020. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 365,56 € contre 351,93 € l’an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s’établit à 70,21 € hors taxes. Il était de 59,70 € au 30 septembre 2020 et de 295,41 € au 30 septembre 2019.

Résultats au 30 septembre 2021

Les résultats au 30 septembre 2021 se présentent comme suit :

En € - Comptes non audités 1er janv. au 30 sept. 2021 1er janv. au 30 sept. 2020 Variation en % Taux d'Occupation - TO en % 19,21 16,96 2,25 Revenu par chambre - RevPar (TO x Prix moyen) en euros 70,21 59,70 17,60% Total Chiffre d'affaires 6 116 703 4 846 395 26,21% TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 8 132 823 5 435 457 49,63% TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION -8 787 318 -9 560 551 -8,09% EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -654 495 -4 125 094 84,13% RESULTAT D'EXPLOITATION -3 154 178 -7 128 433 55,75% RESULTAT FINANCIER -205 082 -137 217 -49,46% RESULTAT COURANT -3 359 260 -7 265 650 53,77% RESULTAT EXCEPTIONNEL 3 180 258 -1 476 RESULTAT AVANT IS & PARTICIP -179 002 -7 267 126 97,54% PARTICIPATION 0 0 IS 0 0 RESULTAT NET -179 002 -7 267 126 97,54%





Au 30 septembre 2021, la trésorerie active s’élève à 18,7 M€ et les emprunts en cours présentent un solde de

21,9 M€. Le montant des actifs immobilisés après amortissement s’élève à 35 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat au 30 septembre 2021 s’élève à 28 M€.

Faits marquants du trimestre

• Covid 19

La crise de la Covid 19 continue d’impacter lourdement l’activité touristique et des hôtels en particulier dans la capitale. La clientèle étrangère commence à revenir dans les hôtels avec des évènements comme Christo à l’Arc de Triomphe et la semaine de la mode fin septembre et début octobre.

La société a fait le choix début 2021 de demander et a obtenu l’étalement du Prêt Garanti par l’Etat de 7 M€ sur 5 ans et a demandé une suspension de remboursement pour une année supplémentaire. Le remboursement du capital commencera donc fin avril 2022. Rappelons que la société est dans l’impossibilité de verser des dividendes avant le remboursement complet des prêts garantis par l’Etat.

La société a également souscrit deux emprunts BPI Tourisme et Relance Covid Tourisme qui ont été reçus le 18 janvier 2021 pour 2,8 M€.

Le gouvernement a ouvert sur 2021 le Fonds de solidarité à toutes les entreprises de notre secteur sans seuil d’effectif. La société a ainsi pu bénéficier du fonds pour janvier à avril 2021 mais a dû renoncer aux demandes de mai et juin car le plafond de 1,8 M€ des aides spécifiques Covid était atteint pour la société. Un dispositif complémentaire de prise en charge des couts fixes a fait l’objet d’un décret le 24 mars 2021. Nous avons pu bénéficier de ce dispositif au titre des mois de janvier-février et mars-avril 2021 et la demande est en cours pour la période de juillet-aout 2021 pour un montant attendu de 793 K€ (nous avons dû renoncer à la demande faite au titre de mai-juin 2021 consécutivement au résultat net de cette période). Ce dispositif ne rentre pas dans l’enveloppe des 1,8 M€ nous devrions donc pouvoir en bénéficier.

Le Conseil d’administration du 8 septembre 2020 a autorisé la vente des deux appartements situés 15 avenue Kléber. L’opération réalisée le 30 juin 2021, n’a été encaissé que début juillet sur les comptes bancaires de la société. La vente s’est conclue à 6 M€. La valeur nette comptable des actifs cédés était de 2.6 M€ de sorte que la plus-value réalisée s’élève à 3.4 M€ et sera incluse au résultat 2021 de la société et à son résultat fiscal.

Notre activité 2021 sera encore pénalisée par les restrictions sanitaires de début d’année. Les mesures du gouvernement et la trésorerie qui s’élève à 18,7 M€ au 30 septembre 2021 permettrons à la société de faire face à ses échéances et devraient permettre d’attendre le retour progressif des clients.

• Conseil d’administration du 8 septembre 2021

Le conseil d’administration de la société qui s’est tenu le 8 septembre 2021 a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2021.

Les comptes semestriels présentaient un résultat net bénéficiaire de 273 K€ au 30 juin 2021 porté par un résultat exceptionnel de 3.2 M€ consécutif à la vente des deux appartements ; pour une perte de 4 637 K€ au 30 juin 2020.

La trésorerie s’élevait à 11,8 M€ comparée à 10,5 M€ au 31 décembre 2020. L’endettement net s’élevait à

10,1 M€ au 30 juin 2021 pour 4.3 M€ au 30 juin 2020 et de 8,6 M€ au 31 décembre 2020.

Au passif les provisions pour risques et charges s’élevaient à 848 K€ pour 702 K€ au 30 juin 2020 et 1 022 K€ au 31 décembre 2020.

Le total des dettes, y compris d’exploitation, était de 25,7 M€ au 30 juin 2021 et comprenait les emprunts souscrits pour faire face à la crise Covid 19 soit 10,8 M€ pour les PGE et 2,8 M€ pour les emprunts BPI, il était de 23,2 M€ au 31 décembre 2020. Il est à noter que la société est dans l’impossibilité de verser des dividendes avant le remboursement complet des deux prêts garantis par l’Etat.

Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2021 n’ont pas fait l’objet de travaux de la part du commissaire aux comptes, la société n’ayant pas l’obligation de faire revoir ses comptes semestriels.

Ils sont disponibles sur le site internet de la société LES HOTELS BAVEREZ à l’adresse www.leshotelsbaverez-sa.com , rubrique Téléchargement.

• Décisions prises par le Conseil d’administration du 8 septembre 2021.

Afin de faire face à la durée sans précédent de cette crise consécutive à la pandémie de Covid 19, les administrateurs de la société ont décidé d’opter pour la suspension des remboursements du PGE « Saison » sur une année supplémentaire et pour son étalement sur la durée maximale prévue par les textes.

Pièces jointes