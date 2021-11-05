Ingredion Incorporated报告2021年第三季度业绩并提高全年调整后收益预期

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2021年第三季度报告和调整后每股收益*分别为1.75美元和1.67美元，而2020年第三季度报告和调整后每股收益分别为1.36美元和1.77美元。

公司预计2021年全年调整后每股收益介于6.65美元至7.00美元之间，与之前预计的全年每股收益介于6.45-6.85美元之间相比略高。

伊利诺伊州威彻斯特, Nov. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 面向食品和饮料生产业的全球领先原料解决方案提供商 Ingredion Incorporated （纽约证券交易所股票代码：INGR）今天公布了2021年第三季度业绩。业绩数据依据2021年和2020年美国公认会计原则（GAAP）列报，含公司报告的非GAAP财务指标之外的项目。

“由于管理良好的销售执行来满足强劲的客户需求，我们在本季度实现了净销售额增长17%的出色顶线业绩。每个地区都通过明确专注于管理价格组合及与客户合作来满足全球供应链限制所导致的不断变化的需求，实现了两位数的销售增长。与此同时，我们与输入成本的上涨保持同步，实现报告营业收入增长12%，调整后营业收入下降9%，低于此前预期的高两位数的玉米成本通胀，”Ingredion总裁兼首席执行官 Jim Zallie 表示。

“我们的特种原料增长平台净销售额再次实现两位数增长，超过了我们的其他组合产品。本季度期间，在从PureCircle赢得的客户和全球强劲需求强劲复苏的推动下，我们的减糖和特种甜味剂平台实现了最大的特种产品销售增长。此外，消费者对营养和健康的高度关注，也支撑了我们对清洁、简单、质地和植物蛋白解决方案的强劲需求，”Zallie 继续道。

“更宽泛来说，我们继续执行我们的 驱动增长路线图 ，从而战略性地塑造我们未来的投资组合。在本季度，我们完成了阿根廷业务向Arcor合资企业的资产提供，减少了汇率波动和高果糖玉米糖浆带来的风险，”Zallie补充道。“我们的团队正在积极应对全球供应链限制和日益加剧的通胀带来的艰难挑战，以便继续为客户服务，就如我们在疫情造成中断和不确定性期间所做的那样。我为我们的员工感到无比自豪，因为他们每天都在为我们的利益相关者创造持久的价值。”

*调整后的摊薄每股收益（“调整后每股收益”）、调整后营业收入、调整后实际所得税率和调整后的摊薄加权平均流通在外普通股均为非GAAP财务指标。请参阅本新闻稿中随附的简明合并财务报表后题为“非GAAP信息”的补充财务信息第II节，以便根据最具直接可比性的美国公认会计原则指标调整这些非GAAP指标。

摊薄每股收益（EPS）

3Q20 3Q21 YTD20 YTD21 Reported EPS $1.36 $1.75 $3.45 $0.74 Impairment/Restructuring costs 0.22 0.10 0.51 0.25 Acquisition/Integration costs 0.06 0.06 0.10 0.09 Impairment (favorable adjustment)*** - (0.30) - 5.02 Tax items and other matters 0.13 0.06 0.45 (0.52) Adjusted EPS** $1.77 $1.67 $4.50 $5.58



预计会影响报告和调整后每股收益变化的因素

3Q21 YTD21 Margin $(0.26) $0.47 Volume 0.07 0.44 Foreign exchange 0.02 0.10 Other income (0.01) 0.06 Total operating items ($0.18) $1.07 Other non-operating income - 0.01 Financing costs (0.05) (0.05) Shares outstanding - (0.02) Non-controlling interests 0.01 (0.01) Tax rate 0.12 0.08 Total non-operating items $0.08 $0.01 Total items affecting EPS** $(0.10) $1.08

**由于四舍五入的原因，总额可能与各项相加略有出入

***报告结果反映2021年第三季度最终的3.4亿美元净资产减值支出，净额2000万美元的有利调整，减少了第一季度录入的3.6亿美元资产减值支出，这与公司的阿根廷业务向Arcor合资企业提供资产相关。

财务亮点

截至2021年9月30日，总债务及现金（含短期投资）分别为21亿美元和4.38亿美元，截至2020年12月31日的数据分别为22亿美元和6.65亿美元。

第三季净融资成本为2,000万美元，较上年同期的报告融资成本有所下降，原因是前期债务偿清费用未计入上年调整后净收入。

第三季度的报告和调整后实际税率分别为22.2%和21.5%，相比之下，上年同期的数字分别为30.1%和26.2%。报告和调整实际税率的降低主要是由于美国的外国税收抵免和其他一次性调整。这些项目部分被墨西哥比索兑美元汇率变化抵消。

年初至今的净资本支出为1.86亿美元，较上年同期下降6400万美元。

业务回顾

整个Ingredion

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price/mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Third quarter 1,502 10 39 212 1,763 17% 17% Year-to-Date 4,394 51 261 433 5,139 17% 16%

报告营业收入

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers Acquisition /

Integration Restructuring

/ Impairment Other 2021 %

change % change

excl. FX Third quarter 153 2 -18 2 28 5 172 12% 11% Year-to-Date 419 9 90 7 -321 20 224 -47% -49%

调整后营业收入

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Third quarter 179 2 -18 163 -9% -10% Year-to-Date 473 9 90 572 21% 19%

净销售额

第三季度和年初至今的净销售额较上年同期有所上升，原因在于强劲的价格组合（包括玉米成本上涨的传导）和销量上升（包括PureCircle和KaTech的业绩）。剔除汇率影响后，该季度和年初至今的净销售额分别上升17%和16%。



营业收入

第三季度报告和调整后营业收入分别为1.72亿美元和1.63亿美元，较上年同期分别提高12%和降低9%。报告营业收入上升的原因在于与提供给Arcor合资企业的阿根廷资产相关的净资产减值得到了有利的调整，其中部分被玉米和生产成本上升抵消，包括我们南苏城和Vanscoy工厂植物性蛋生产激增相关的成本。调整后营业收入下降的原因在于玉米和制造成本上涨，包括与植物性蛋白质生产激增相关的成本。剔除汇率影响后，报告和调整后营业收入分别比去年同期提高11%和下降10%。

年初至今报告和调整后营业收入分别为2.24亿美元和5.72亿美元，较上年同期分别下降47%和提高21%。报告营业收入下降的原因是与公司向Arcor合资企业提供的的阿根廷资产相关的净资产减值费用，但是部分被强劲的价格组合和销量增加抵消。剔除汇率影响后，报告和调整后营业收入分别比去年同期下降49%和上升19%。

第三季度报告营业收入比调整后营业收入高900万美元，原因是与提供给Arcor合资企业的阿根廷资产相关的净资产减值得到了有利的调整，其中部分被成本智能相关的重组成本抵消。

年初至今报告营业收入比调整后营业收入低3.48亿美元，主要原因是与公司向Arcor合资企业提供的阿根廷资产相关的净资产减值费用。

北美

净销售额

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price

mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Third quarter 928 6 32 117 1,083 17% 16% Year-to-Date 2,739 23 107 227 3,096 13% 12%



部门营业收入

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Third quarter 132 1 -13 120 -9% -10% Year-to-Date 358 4 41 403 13% 11%

第三季度营业收入为1.2亿美元，相比去年同期下降1200万美元，而年初至今营业收入为4.03亿美元，相比去年同期上升4500万美元。在第三季度，下降的原因在于玉米和制造成本上涨，包括与南苏城和Vanscoy工厂植物性蛋白质生产激增相关的成本。年初至今，增长的原因在于有利的价格组合和销量增加，其中部分被投入成本通货膨胀抵消。



南美洲

净销售额

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price

mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Third quarter 224 - -34 70 260 16% 16% Year-to-Date 643 -19 -1 178 801 25% 27%



部门营业收入

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Third quarter 29 - 6 35 21% 20% Year-to-Date 68 -2 42 108 59% 62%

第三季度营业收入为3500万美元，相比去年同期上升600万美元，而年初至今营业收入为1.08亿美元，相比去年同期上升4000万美元。该季度和年初至今，增长的原因在于有利的价格组合，但是部分被玉米成本增加抵消。剔除汇率影响后，第三季度和年初至今部门营业收入分别增长20%和62%。阿根廷的结果按恶性通货膨胀会计以美元核算。



亚太区

净销售额

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price

mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Third quarter 207 1 18 19 245 18% 18% Year-to-Date 583 24 108 13 728 25% 21%



部门营业收入

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Third quarter 18 - 3 21 17% 16% Year-to-Date 60 3 7 70 17% 13%

第三季度营业收入为2100万美元，相比去年同期上升300万美元，而年初至今营业收入为7000万美元，相比去年同期上升1000万美元。在第三季度，增长的原因在于销量增加和有利的价格组合，其中部分被运费和制造成本上涨抵消。年初至今，增长的原因在于更高的销量和有利的外汇影响。



欧洲、中东和非洲（EMEA）

净销售额

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price

mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Third quarter 143 4 22 6 175 22% 20% Year-to-Date 429 23 48 14 514 20% 14%



部门营业收入

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Third quarter 25 1 -3 23 -8% -11% Year-to-Date 73 4 9 86 18% 12%

第三季度营业收入为2300万美元，相比去年同期下降200万美元，而年初至今营业收入为8600万美元，相比去年同期上升1300万美元。第三季度，下降的原因在于巴基斯坦玉米和能源成本上涨。年初至今增长的主要原因是巴基斯坦净玉米成本降低和有利的价格组合以及欧洲有利的外汇影响。



股息和股票回购

Ingredion继续通过现金股息和股票回购将现金退还给股东。

2021年7月，向截至2021年7月1日的在册股东支付了每股0.64美元的 季度现金股息 ，总额为4300万美元，将年初至今的股息支付总额提升至1.38亿美元。2021年9月，公司将季度股息从每股0.01美元提高至每股0.65美元，这是连续第七年提高股息。

Ingredion在第三季度回购了4400万美元的流通在外普通股。这使得2021年Ingredion的年初至今股票回购总额达到6800万美元。

2021年全年展望

2020年调整后每股收益6.23美元，公司现在预计2021年全年调整后每股收益介于6.65美元至7.00美元之间，与之前预计的全年每股收益介于6.45-6.85美元之间相比略高。这一预计值排除了与收购相关的整合与重组成本以及任何潜在减值成本。

与去年相比，2021年全年展望如下：预计北美营业收入将因销量增加和运营费用降低而实现低至中等一位数增长；南美营业收入，包括阿根廷Arcor合资企业的影响，预计受有利的价格组合推动，将实现20%至25%的增长；由于销量增加，亚太地区的营业收入预计将实现高一位数增长；由于销量增加但部分被高输入成本抵消， 欧洲中东和非洲地区的营业收入预计实现高一位数增长；由于对全球能力和卓越中心的投资，公司成本预计将出现低一位数增长。公司预计全年调整后营业收入将实现高一位数的增长。

全年经营现金预计介于4.5亿美元至5.5亿美元之间，其中包括预计净销售额增加和玉米成本增加对库存的影响所导致的预期营运资本增加。全年资本支出预计介于3.2亿美元至3.5亿美元之间。

公司预计，全年报告的实际税率为46.0%至51.0%，调整后的实际税率为25.5%至27.0%。

电话会议和网络直播详情

Ingredion将于美国中部时间2021年11月2日上午8点 /美国东部时间上午9点召开电话会议， 会议由总裁兼首席执行官Jim Zallie以及执行副总裁兼首席财务官James Gray主持。电话会议将进行实时网络直播，可通过以下网站访问 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 。会议 演示稿 可从公司网站获取，并于会议开始前几小时提供下载。网络直播将通过 https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results网站提供限时重放 。

关于Ingredion公司

Ingredion Incorporated（纽约证券交易所股票代码: INGR）总部位于芝加哥郊区，是全球领先的原料解决方案提供商，为全球120多个国家/地区的客户提供服务。公司将谷物、水果、蔬菜和其他植物材料转化为食品、饮料、动物饲料、酿造和工业市场使用的增值原料材料解决方案，2020年净销售额为60亿美元。凭借遍布世界各地的Ingredion Idea Labs®创新中心和约12000名员工，公司与客户共同确立并实现其目标：融合人、自然和科技的潜力，创建更美好的生活。如需了解更多信息和最新公司新闻，请访问ingredion.com。

前瞻性声明

本新闻稿含有《1933年证券法案》第27A节及其修订以及《1934年证券交易法案》第21E节及其修订中定义的前瞻性声明。公司拟将这些前瞻性声明纳入该等声明的安全港条款。

除其他事项之外，前瞻性声明包括公司对2021年全年调整后每股收益、调整后营业收入、经营现金、资本支出、报告及调整后实际税率的预测，任何关于公司未来前景、财务状况、净销售额、营业收入、销量、企业成本、税率、资本支出、费用或其他财务项目的陈述，以及任何有关公司前景或未来运营的陈述，包括管理层为此制定的计划、战略和目标，以及基于上述内容的任何假设、期望或信念。

这些陈述有时可以通过以下前瞻性词语的使用加以辨别，如“可能”、“将要”、“应该”、“预期”、“假设”、“相信”、“计划”、“预估”、“估计”、“期望”、“打算”、“继续”、“估算”、“预测”、“展望”、“推进”、“机会”、“潜力”、“暂定”、其他类似表达或负面表达。本新闻稿中包含或提及的、或引用中所述的历史事实之外的所有陈述均为“前瞻性声明”。

这些陈述均基于当前情况或预期作出，但存在某些固有的风险和不确定性，其中很多难以预测并且超出我们的控制范围。我们相信这些前瞻性声明所反映的预期均基于合理假设，但投资者须注意：我们无法担保这些预期将成为现实。

由于各类因素影响，实际结果和发展可能与这些声明中明示或暗示的预期显著不同，其中包括：新冠疫情对我们的产品需求和财务结果的影响；与高果糖玉米糖浆和我们其他产品相关的消费偏好的改变；全球经济状况以及在我们购买原材料或产销产品的各地理区域和国家/地区影响到客户和消费者的总体政治、经济、商业和市场状况的影响，特别包括南美的经济、货币和政治状况和欧洲的经济和政治状况及其可能对我们产品销售量和定价、我们对信用市场的利用和我们向客户收取应收账款能力的影响；我们养老金资产投资回报收益方面的不利变化；我们所服务并且作为我们销售额重要来源的主要行业的未来财务表现，包括但不限于食品、饮料、动物饲料和酿造行业；对通过基因编辑和生物技术所开发产品之接受度的不确定性；我们开发或获得新产品和服务的速度和质量足以满足期望和获得市场认可的能力；美国和外国政府政策、法规或监管的变动以及法律合规性成本；玉米加工行业和相关行业日益增长的竞争和/或消费者压力，包括在我们主要产品和副产品（尤其是玉米油）的市场和价格方面；原材料的供应情况，包括马铃薯淀粉、木薯淀粉、阿拉伯树胶和我们某些产品所需的特殊玉米品种，以及我们向客户转嫁玉米或其他原材料成本上涨的能力；原材料和能源成本及供应情况，包括巴基斯坦能源问题；我们消化成本、完成预算和实现预期协调的能力，包括我们能够按预算按时完成计划维护和投资项目，以及按照成本智能计划和货运和运输成本方面实现预期节约的能力；金融和资本市场的表现以及对我们借贷成本的影响，包括由于外币波动、利率和汇率波动以及市场波动而产生的风险以及对冲此类波动的相关风险；气候变化的潜在影响；我们按有利条款成功确定并完成收购或结成战略联盟的能力，以及我们成功整合所收购企业或实施并在上述所有方面维持战略联盟实现预期协同作用的能力；我们生产厂的运营困难；商誉或长期资产减值的影响；税率变动或额外所得税负债敞口；我们维持良好劳资关系的能力；自然灾害、战争或类似敌对活动、恐怖主义活动或威胁、新冠肺炎等流行病疫情的爆发或持续以及其他可能对我们业务造成的影响的、我们无法控制的重大事件；政府政策、法律或规章的变动以及包括遵守环境规章在内的遵守法规成本；气候变化的潜在影响；信息技术系统、程序和网站相关的安全问题；我们以合理利率为我们的未来增长和扩张进行筹款的能力及其它影响我们获得充足资金的因素；股票市场的不稳定性和其他可能对我们的股价造成负面影响的因素；可能影响我们持续执行股息政策的风险；我们对财务报告保持有效内部控制的能力。

我们的前瞻性声明仅针对截至声明日期的情况，我们无任何义务在声明日期之后因为任何新的信息或未来事件或发展而更新任何前瞻性声明以反映事件或情况。如果我们确实更新或更正了其中一项或多项声明，投资者和其他人不应该就此推断我们将进行其他更新或更正。有关这些和其他风险的进一步描述，请参见向美国证券交易委员会提交的截至2020年12月31日的年度报告（表10-K）以及后续报告（表10-Q和8-K）中收录的“风险因素”和其他信息。

联系方式：

投资者：Jason Payant，708-551-2584

媒体：Becca Hary，708-551-2602

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Statements of Income (Unaudited) (in millions, except per share amounts) Three Months Ended

September 30, Change

% Nine Months Ended

September 30, Change

% 2021 2020 2021 2020 Net sales $ 1,763 $ 1,502 17 % $ 5,139 $ 4,394 17 % Cost of sales 1,440 1,176 4,098 3,474 Gross profit 323 326 (1 %) 1,041 920 13 % Operating expenses 164 155 6 % 484 456 (6 %) Other (income) expense, net (1 ) 2 (29 ) 4 Restructuring/impairment charges and related adjustments (12 ) 16 362 41 Operating income 172 153 12 % 224 419 (47 %) Financing costs, net 20 22 58 59 Other, non-operating (income), net (1 ) (2 ) (4 ) (3 ) Income before income taxes 153 133 15 % 170 363 (53 %) Provision for income taxes 34 40 113 125 Net income 119 93 28 % 57 238 (76 %) Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 1 7 5 Net income attributable to Ingredion $ 118 $ 92 28 % $ 50 $ 233 (79 %) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 67.0 67.2 67.2 67.2 Diluted 67.6 67.6 67.8 67.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.76 $ 1.37 28 % $ 0.74 $ 3.47 (79 %) Diluted $ 1.75 $ 1.36 29 % $ 0.74 $ 3.45 (79 %)





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Balance Sheets (in millions, except share and per share amounts) September 30, 2021 December 31, 2020 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 434 $ 665 Short-term investments 4 - Accounts receivable – net 1,128 1,011 Inventories 1,093 917 Prepaid expenses 74 54 Total current assets 2,733 2,647 Property, plant and equipment – net 2,369 2,455 Goodwill 916 902 Other intangible assets – net 424 444 Operating lease assets 191 173 Deferred income tax assets 17 23 Other assets 336 214 Total assets $ 6,986 $ 6,858 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings 398 $ 438 Accounts payable and accrued liabilities 1,059 1,020 Total current liabilities 1,457 1,458 Other non-current liabilities 226 227 Long-term debt 1,748 1,748 Non-current operating lease liabilities 152 136 Deferred income tax liabilities 200 217 Total liabilities 3,783 3,786 Share-based payments subject to redemption 32 30 Redeemable non-controlling interests 68 70 Equity Ingredion stockholders' equity: Preferred stock – authorized 25,000,000 shares – $0.01 par value, none issued - - Common stock – authorized 200,000,000 shares – $0.01 par value, 77,810,875 shares issued at September 30, 2021 and December 31, 2020 1 1 Additional paid-in capital 1,155 1,150 Less: Treasury stock (common stock; 11,295,044 and 10,795,346 shares at September 30, 2021 and December 31, 2020, respectively) at cost (1,072 ) (1,024 ) Accumulated other comprehensive loss (877 ) (1,133 ) Retained earnings 3,877 3,957 Total Ingredion stockholders' equity 3,084 2,951 Non-redeemable non-controlling interests 19 21 Total equity 3,103 2,972 Total liabilities and equity $ 6,986 $ 6,858





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) For the Nine Months Ended September 30, (in millions) 2021 2020 Cash provided by operating activities: Net income $ 57 $ 238 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 155 158 Mechanical stores expense 40 39 Deferred income taxes (25 ) (1 ) Impairment on disposition of assets 340 - Charge for fair value markup of acquired inventory - 3 Margin accounts (34 ) 6 Changes in other trade working capital (258 ) 80 Other (16 ) 39 Cash provided by operating activities 259 562 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases, net proceeds on disposals (186 ) (250 ) Payments for acquisitions, net of cash acquired (40 ) (208 ) Investment in a non-consolidated affiliate (8 ) (6 ) Short-term investments (4 ) 4 Cash used for investing activities (238 ) (460 ) Cash (used for) provided by financing activities: (Payments on) proceeds from borrowings, net (390 ) 341 Commercial paper borrowings, net 350 - Debt issuance costs - (9 ) Repurchases of common stock, net (68 ) - Issuances of common stock for share-based compensation, net of settlements 10 2 Dividends paid, including to non-controlling interests (138 ) (132 ) Cash (used for) provided by financing activities (236 ) 202 Effect of foreign exchange rate changes on cash (16 ) (15 ) (Decrease) increase in cash and cash equivalents (231 ) 289 Cash and cash equivalents, beginning of period 665 264 Cash and cash equivalents, end of period $ 434 $ 553





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Supplemental Financial Information (Unaudited) I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income (in millions, except for percentages) Three Months Ended September 30, Change Nine Months Ended September 30, Change Change 2021 2020 Change Excl. FX 2021 2020 % Excl. FX Net Sales North America $ 1,083 $ 928 17 % 16 % $ 3,096 $ 2,739 13 % 12 % South America 260 224 16 % 16 % 801 643 25 % 27 % Asia-Pacific 245 207 18 % 18 % 728 583 25 % 21 % EMEA 175 143 22 % 20 % 514 429 20 % 14 % Total Net Sales $ 1,763 $ 1,502 17 % 17 % $ 5,139 $ 4,394 17 % 16 % Operating Income North America $ 120 $ 132 (9 %) (10 %) $ 403 $ 358 13 % 11 % South America 35 29 21 % 20 % 108 68 59 % 62 % Asia-Pacific 21 18 17 % 16 % 70 60 17 % 13 % EMEA 23 25 (8 %) (11 %) 86 73 18 % 12 % Corporate (36 ) (25 ) (44 %) (44 %) (95 ) (86 ) (10 %) (10 %) Sub-total 163 179 (9 %) (10 %) 572 473 21 % 19 % Acquisition/integration costs - (5 ) (5 ) (8 ) Equity method acquisition charges (3 ) - 4 - Restructuring/impairment charges (8 ) (16 ) (22 ) (41 ) Impairment on disposition of assets 20 - (340 ) - Other matters - - 15 - Charge for fair value markup of acquired inventory - (3 ) - (3 ) North America storm damage - (2 ) - (2 ) Total Operating Income $ 172 $ 153 12 % 11 % $ 224 $ 419 (47 %) (49 %)

II. 非GAAP信息

为了补充根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的合并财务业绩，我们使用非GAAP的历史财务指标，其中不包括某些GAAP项，如收购和整合成本、重组和减值成本、墨西哥税项（收益）和某些其他特别项目。在提及这些非GAAP金额时，我们通常使用“调整后”一词。

管理层内部使用非GAAP财务指标进行战略决策、预测未来结果和评估当前绩效。通过披露非公认会计准则的财务指标，管理层力图为投资者提供呈报期内我们经营业绩和趋势的更有意义、更统一的对比。这些非GAAP财务指标用于补充根据GAAP呈报的业绩或与之结合使用，作为考察我们运营中各个方面的另一种方式。这些运营方面在与我们的GAAP业绩结合考察时，可提供对我们业务影响因素和趋势的更完整理解。这些非GAAP指标应被视为按照GAAP核算的相应指标的补充，而不是替代，也并无更高的优先级。

非GAAP财务指标并非按照GAAP进行编制；因此，这些信息与其他公司具有类似名称的指标不具有可比性。下表提供了每项非GAAP历史财务指标与最具可比性的GAAP指标的对账。

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS (Unaudited) Three Months Ended Three Months Ended Nine Months Ended Nine Months Ended September 30, 2021 September 30, 2020 September 30, 2021 September 30, 2020 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 118 $ 1.75 $ 92 $ 1.36 $ 50 $ 0.74 $ 233 $ 3.45 Add back: Acquisition/integration costs, net of an insignificant amount of income tax expense for the three and nine months ended September 30, 2021, and net of income tax benefit of $1 million and $2 million for the three and nine months ended September 30, 2020 (i) - - 4 0.06 5 0.08 6 0.10 Equity method acquisition charges, net of income tax expense of $ - million and $4 million for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (ii) 4 0.06 - - 1 0.01 - - Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $1 million and $5 million for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively, and $1 million and $7 million for the three and nine months ended September 30, 2020, respectively (iii) 7 0.10 15 0.22 17 0.25 34 0.51 Impairment on disposition of assets, net of $ - million of income tax benefit for the three and nine months ended September 30, 2021 (iv) (20 ) (0.30 ) - - 340 5.02 - - Other matters, net of income tax expense of $ - and $5 million for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (v) - - - - (10 ) (0.15 ) - - Charge for fair value markup of acquired inventory, net of income tax benefit of $ - for the three and nine months ending September 30, 2020, respectively (vi) - - 3 0.04 - - 3 0.04 Charge for early extinguishment of debt, net of income tax benefit of $1 million for the three and nine months ended September 30, 2020, respectively (vii) - - 4 0.06 - - 4 0.06 North America storm damage, net of income tax benefit of $ - for the three and nine months ended September 30, 2020, respectively (viii) - - 2 0.03 - - 2 0.03 Tax provision (benefit) - Mexico (ix) 5 0.07 (6 ) (0.08 ) 4 0.06 16 0.24 Other tax matters (x) (1 ) (0.01 ) 6 0.09 (29 ) (0.43 ) 6 0.09 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 113 $ 1.67 $ 120 $ 1.77 $ 378 $ 5.58 $ 304 $ 4.50

备注

（i）在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间，公司录得收购和整合成本的税前费用分别为 - 百万美元和5百万美元，主要与收购和整合从PureCircle Limited、KaTech和Verdient Foods, Inc收购的业务相关。在截至2020年9月30日的三个月和九个月期间，公司录得5百万美元和8百万美元的税前费用，主要与收购和整合从PureCircle Limited收购的业务相关。《Ingredion应占调整后净收入对账》表中显示的收购和整合成本已扣除非控制性权益产生的成本。

（ii）在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间，公司录得300万美元的税前支出和400万美元的税前收益，分别与在Amyris, Inc（以下简称“Amyris”）和Arcor合资企业Ingrear Holdings, S.A的权益法投资相关。

作为股权法投资的参与方，公司对Amyris的发酵甜味剂甜味菊甙（rebaudioside M，以下简称为“Reb M”）拥有独家商业化权利，对Amyris的Reb M制造技术拥有独家授权，并在Reb M的合资制造企业中占据31%的所有权。作为获得合资企业所有权的交换条件，Ingredion提供了2800万的酬金，其中包括1000万美元的现金、非专属知识产权许可和价值1800万美元的其他酬金。在截至2021年9月30日的九个月期间，这一交易的其他（收入）支出为800万美元，净额见简明合并收入（损失）报表。交易收益被截至2021年9月的九个月的100万美元收购费用部分抵消。此外，《Ingredion应占调整后净收入对账》表中显示的权益法收购和整合成本已扣除100万美元的非控制性权益产生的成本。

在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间，公司最终完成所有公司阿根廷业务向Arcor合资企业提供资产的所有成交条件和协议，以交换其在Ingrear的股权法投资。公司录得与此股权法投资相关的300万美元税前收购支出。

（iii）在截至2021年9月30日的三个月间，公司录得800万美元的税前重组相关支出，包括400万美元的员工相关和其他成本（包括与其成本智能SG&A计划相关的专业服务）和300万美元的重组相关支出（主要在北美和亚太地区，属于成本智能销售费用计划的一部分）以及100万美元员工相关和向Arcor合资企业提供的阿根廷资产相关的其他重组成本。在截至2021年9月30日的九个月间，公司录得2200万美元的税前重组相关支出，包括1300万美元的员工相关和其他成本（包括与其成本智能SG&A计划相关的专业服务）和1100万美元的重组相关支出（主要在北美，属于成本智能销售费用计划的一部分）以及300万美元员工相关和向Arcor合资企业提供的阿根廷资产相关的其他重组成本。今年出售斯托克顿、加利福尼亚土地和建筑的500万美元收益部分抵消了销售计划费用的成本智能成本。

在截至2020年9月30日的三个月期间，公司录得600万美元的税前重组/减值费用，包括400万美元的员工相关和其他成本（包括与其成本智能SG&A计划相关的专业服务）和 200万美元的重组相关费用（主要在北美和亚太地区，是其成本智能销售成本计划的一部分）。在截至2020年9月30日的九个月期间，公司录得了4100万美元的税前重组/减值费用，包括1700万美元的重组相关费用（主要在北美和亚太地区，是成本智能销售成本计划的一部分）和1400万美元的员工相关和其他成本（包括与其成本智能SG&A计划相关的专业服务）。此外，公司在截至2020年9月30日的三个月期间录得1000万美元权益法投资减值，这是由于Verdient Foods, Inc中剩余80%权益的商定收购价格导致其投资的公允价值下降。

（iv）在截至2021年9月30日的九个月期间，公司录得3.4亿美元的净资产减值支出，这与公司的阿根廷业务向Arcor合资企业提供资产相关。减值支出反映了对某些阿根廷、智利和乌拉圭的所贡献资产和负债的商定公允价值的2900万美元的冲销，以及与所贡献的净资产有关的累计换算损失的3.11亿美元的冲销。在截至2021年9月30日的三个月期间，公司录得完成交易时2000万美元的减值有利调整，这减少了第一季度录得的3.6亿美元的资产减值支出。

（v）2021年5月，巴西最高法院就某些间接税的计算作出裁决，该裁决确认了下级法院关于公司前几年收到的裁决，并确保公司有权获得以前记录在案的税收抵免。最高法院的裁决还确保了公司有权从2015年到2018年期间额外获得1500万美元的信贷，此前该笔信贷正等待法院的最终裁决。在截至2021年9月30日的九个月期间，公司在其他收入（费用）中录得1500万美元的额外信贷，净额见简明合并收入报表。

（vi）截至2020年9月30日的三个月和九个月期间包括与收购PureCircle有限库存相关的流通成本，该成本根据商业组合会计规则在收购之日调整为公允价值。

（vii）在截至2020年9月30日的三个月和九个月期间，公司产生了与2020年11月1日到期的4亿美元（利率4.625%）优先票据早期债务清偿直接相关的500万美元成本。公司将此笔债务清偿费用计入融资成本并在简明合并收益表中扣除。

（viii）在截至2020年9月30日的三个月和九个月期间，公司在美国爱荷华州锡达拉皮兹市的生产设施遭到风暴破坏。该设施关闭10天，在截至2020年9月30日的三个月期间，风暴相关损失导致200万美元支出。公司将风暴破坏成本计入其他（收入）费用，在简明合并收入表中扣除。

（ix）此税项表示公司使用美元作为其墨西哥子公司的功能货币的影响。墨西哥的实际税率受到将墨西哥比索财务报表重新换算成美元的较大影响。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月间，公司分别录得500万美元税款准备金和600万美元的税项利益，在截至2021年9月30日和2020年9月30日的九个月间，分别录得400万美元以及1600万美元的税款准备金，这是由于在此期间墨西哥比索对美元的汇率变动所致。

（x）本项目涉及与某些外国子公司未清偿收益相关的税收债务的逆转、公司间重组的税收调整以及上述非GAAP附加返还的税收结果。

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended September 30, September 30, (in millions, pre-tax) 2021 2020 2021 2020 Operating income $ 172 $ 153 $ 224 $ 419 Add back: Acquisition/integration costs (i) - 5 5 8 Equity method acquisition charges (ii) 3 - (4 ) - Restructuring/impairment charges (iii) 8 16 22 41 Impairment on disposition of assets (iv) (20 ) - 340 - Other matters (v) - - (15 ) - Charge for fair value markup of acquired inventory (vi) - 3 - 3 North America storm damage (viii) - 2 - 2 Non-GAAP adjusted operating income $ 163 $ 179 $ 572 $ 473

对于（i）至（viii）项，请参阅《Ingredion应占GAAP净收入对账》和《摊薄每股收益转为Ingredion应占非GAAP调整后净收入和调整后摊薄每股收益》中的（i）到（viii）项。

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate (Unaudited) Three Months Ended September 30, 2021 Nine Months Ended September 30, 2021 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 153 $ 34 22.2 % $ 170 $ 113 66.5 % Add back: Acquisition/integration costs (i) - - 5 - Equity method acquisition charges (ii) 3 - (4 ) (4 ) Restructuring/impairment charges (iii) 8 1 22 5 Impairment on disposition of assets (iv) (20 ) - 340 - Other matters (v) - - (15 ) (5 ) Tax item - Mexico (ix) - (5 ) - (4 ) Other tax matters (x) - 1 - 29 Adjusted Non-GAAP $ 144 $ 31 21.5 % $ 518 $ 134 25.9 % Three Months Ended September 30, 2020 Nine Months Ended September 30, 2020 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 133 $ 40 30.1 % $ 363 $ 125 34.4 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 5 1 8 2 Restructuring/impairment charges (iii) 16 1 41 7 Charge for fair value markup of acquired inventory (vi) 3 - 3 - Charge for early extinguishment of debt (vii) 5 1 5 1 North America storm damage (viii) 2 - 2 - Tax item - Mexico (ix) - 6 - (16 ) Other tax matters (x) - (6 ) - (6 ) Adjusted Non-GAAP $ 164 $ 43 26.2 % $ 422 $ 113 26.8 % For notes (i) through (vii), see notes (i) through (vii) included in the Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS.





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of Anticipated GAAP Diluted Earnings per Share ("GAAP EPS") to Anticipated Adjusted Diluted Earnings per Share ("Adjusted EPS") (Unaudited) Anticipated EPS Range for Full Year 2021 Low End High End GAAP EPS $ 1.81 $ 2.16 Add: Acquisition/integration costs (i) 0.08 0.08 Equity method acquisition charges (ii) 0.01 0.01 Restructuring/impairment charges (iii) 0.25 0.25 Impairment on disposition of assets (iv) 5.02 5.02 Other matters (v) (0.15 ) (0.15 ) Tax provision - Mexico (ix) 0.06 0.06 Other tax matters (x) (0.43 ) (0.43 ) Adjusted EPS $ 6.65 $ 7.00

以上是我们预计的2021年全年摊薄每股收益与预计的2021年全年调整后稀释每股收益的对账情况。上述金额可能不反映某些未来费用、成本和/或收益，而这些费用、成本和/或收益由于其时间、影响和/或重要性未知而本质上难以预测和估计。这些金额包括但不限于收购和整合成本、减值和重组成本以及某些其他特殊项目。我们一般会将这些项目排除在我们的调整后每股收益指南之外。鉴于这些原因，相比预测GAAP每股收益的能力，我们对预测调整后每股收益的能力更有信心。

对于（i）至（x）项，请参阅《Ingredion应占GAAP净收入对账》和《摊薄每股收益转为Ingredion应占非GAAP调整后净收入和调整后摊薄每股收益》中的脚注。

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of Reported U.S. GAAP Effective Tax Rate ("GAAP ETR") to Anticipated Adjusted Effective Tax Rate ("Adjusted ETR") (Unaudited) Anticipated Effective Tax Rate Range for Full Year 2021 Low End High End GAAP ETR 46.0 % 51.0 % Add: Acquisition/integration costs (i) 0.1 % 0.1 % Equity method acquisition charges (ii) (0.6 )% (0.6 )% Restructuring/impairment charges (iii) 0.9 % 0.9 % Impairment on disposition of assets (iv) 0.0 % 0.0 % Other matters (v) (0.8 )% (0.8 )% Tax item - Mexico (ix) 0.2 % (1.3 )% Other tax matters (x) 4.1 % 4.1 % Impact of adjustment on Effective Tax Rate (xi) (24.4 )% (26.4 )% Adjusted ETR 25.5 % 27.0 %

以上是我们预计的2021年全年GAAP ETR与预计的2021年全年调整后ETR的对账情况。上述金额可能不反映某些未来费用、成本和/或收益，而这些费用、成本和/或收益由于其时间、影响和/或重要性未知而本质上难以预测和估计。这些金额包括但不限于收购和整合成本、减值和重组成本以及某些其他特殊项目。我们一般会将这些排除在调整后ETR指南之外。鉴于这些原因，相比预测GAAP ETR的能力，我们对预测调整后ETR的能力更有信心。

对于（i）至（x）项，请参阅《Ingredion应占GAAP净收入对账》和《摊薄每股收益转为Ingredion应占非GAAP调整后净收入和调整后摊薄每股收益》中的脚注。

（xi）（i）至（x）项后税率的间接影响。