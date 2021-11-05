Ingredion Incorporated 報告 2021 年第三季度業績，並提高全年調整後的收益預期

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2021 年第三季度報告和調整後的每股收益* 分別為 1.75 美元和 1.67 美元，而 2020 年第三季度報告和調整後的每股收益分別為 1.36 美元和 1.77 美元。

公司預計 2021 年全年調整後的每股盈利將在 6.65 美元至 7.00 美元之間，比之前提供的 6.45 美元至 6.85 美元的全年展望較高。

伊利諾伊州威斯特徹斯特郡, Nov. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的食品及飲品製造業成分解決方案供應商 Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) 今天宣佈 2021 年第三季度的業績。該結果根據 2021 年及 2020 年美國公認會計原則（「GAAP」）報告，包括從公司提供的非公認會計 (non-GAAP) 原則財務指標中排除的項目。

Ingredion 主席兼行政總裁 Jim Zallie 說：「我們在本季度實現了 17% 的淨銷售額增長，原因是管理優良的銷售執行，以滿足強勁的客戶需求。基於全球供應鏈的限制，每個地區都明確專於管理價格組合並與客戶緊密合作，以滿足不斷變化的需求要求，從而實現雙位數的銷售增長。與此同時，我們保持更高的投入成本，實現報告營業收入增長 12%，調整後營業收入下降 9%，而早前預期的玉米成本通脹率高達雙位數。」

Zallie 續稱：「我們的專業成分增長平台再次實現淨銷售額的雙位數增長，而且超越了我們的其他產品組合。在本季度，在 PureCircle 贏得客戶和全球需求強勁復甦的推動下，我們的減糖和特別甜味劑平台達到最大的專業銷售增長。此外，消費者對營養和健康的高度關注正好支持我們看到市場對我們的潔淨、簡單、有質感和植物性蛋白質解決方案的強勁需求。」

Zallie 補充說：「更廣泛地說，我們會繼續執行我們的 推動增長路線圖 ，以策略性地為我們的投資組合塑造未來。在本季度，我們完成了阿根廷業務對 Arcor 合資企業的貢獻，減少了我們對貨幣波動和高果糖玉米糖漿的風險。我們的團隊現正積極解決全球供應鏈限制和通貨膨脹帶來的艱巨挑戰，致力繼續為客戶服務，正如我們在疫情導致中斷和不確定的時期一樣。對於我們的員工每天都落力參與，為利益相關者創造持久的價值，我感到非常自豪。」

*調整後攤薄每股收益（「調整後每股收益」）、調整後營業收入、調整後有效所得稅率及已發行調整後稀釋後加權平均普通股均為非公認會計原則財務指標。在本新聞稿中包含的簡明綜合財務報表後，參閱名為「非公認會計準則資訊」的補充財務資訊第二部分，以將這些非 GAAP 財務指標與最直接可比的 GAAP 指標進行對賬。

每股攤薄收益 (EPS)

3Q20 3Q21 YTD20 YTD21 Reported EPS $ 1.36 $ 1.75 $ 3.45 $ 0.74 Impairment/Restructuring costs 0.22 0.10 0.51 0.25 Acquisition/Integration costs 0.06 0.06 0.10 0.09 Impairment (favorable adjustment)*** - (0.30 ) - 5.02 Tax items and other matters 0.13 0.06 0.45 (0.52 ) Adjusted EPS** $ 1.77 $ 1.67 $ 4.50 $ 5.58



影響報告及調整後 EPS 變化的估計因素

3Q21 YTD21 Margin $ (0.26 ) $ 0.47 Volume 0.07 0.44 Foreign exchange 0.02 0.10 Other income (0.01 ) 0.06 Total operating items ($ 0.18 ) $ 1.07 Other non-operating income - 0.01 Financing costs (0.05 ) (0.05 ) Shares outstanding - (0.02 ) Non-controlling interests 0.01 (0.01 ) Tax rate 0.12 0.08 Total non-operating items $ 0.08 $ 0.01 Total items affecting EPS** $ (0.10 ) $ 1.08

**由於四捨五入，總數可能不足

*** 報告的結果反映公司在 2021 年第三季度達成的 3.4 億美元淨資產減值費用，當中已扣除及 2,000 萬美元有利調整的淨額，因此減少第一季度錄得的 3.6 億美元資產減值費用（與公司在 Arcor 合資公司的阿根廷業務作出的貢獻有關）。

財政摘要

截至 2021 年 9 月 30 日，債務及現金包括短期投資總額分別為 21 億美元及 4.38 億美元，與 2020 年 12 月 31 日相比分別為 22 億美元及 6.65 億美元。

與去年同期相比，第三季度的淨融資成本為 2,000 萬美元，較去年同期報告的融資成本下跌，原因是早期債務消除費用不包括在去年調整後的淨收入中。

第三季度報告及，調整後的有效稅率分別為 22.2% 及 21.5%，與去年同期相比分別為 30.1% 及 26.2%。報告稅率的減少主要來自美國外國稅收抵免及其他一次性調整。這些物品部分被墨西哥比索兌美元的價值變化所抵消。

年初至今的資本支出為 1.86 億美元，比去年同期減少了 6,400 萬美元。

業務評述

所有 Ingredion

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price/mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Third quarter 1,502 10 39 212 1,763 17 % 17 % Year-to-Date 4,394 51 261 433 5,139 17 % 16 %



報告的營業收入

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers Acquisition /

Integration Restructuring

/ Impairment Other 2021 %

change % change

excl. FX Third quarter 153 2 -18 2 28 5 172 12 % 11 % Year-to-Date 419 9 90 7 -321 20 224 -47 % -49 %



調整後的營業收入

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Third quarter 179 2 -18 163 -9 % -10 % Year-to-Date 473 9 90 572 21 % 19 %



淨銷售額

第三季度和年初至今的淨銷售額比去年同期上升，原因是價格組合強勁，包括玉米成本更高及銷量更高，包括 PureCircle 和 KaTech 的業績。排除匯率影響後，本季與年初至今的淨銷售額分別上升了 17% 及 16%。





營業收入

第三季度報告及調整後營業收入分別為 1.72 億美元及 1.63 億美元，與去年同期相比分別上升了 12% 及下降了 9%。報告的營業收入增加是由於與阿根廷資產對 Arcor 合資企業貢獻相關的淨資資產減值出現良好調整，而該部分被更高的玉米和製造成本所抵消，包括我們在南蘇城 (South Sioux City) 和范思高 (Vanscoy) 設施的植物性蛋白操作成本上升。調整後的營業收入減少是由於玉米和製造成本上升，包括基於植物的蛋白質操作的上升成本。排除匯率影響後，報告和調整後的營業收入分別比去年同期上升了 11% 和下降了 10%。

年初至今報告和調整後的營業收入分別為 2.24 億美元和 5.72 億美元，與去年同期相比分別下降了 47% 和上升了 21%。報告的營業收入減少是由於公司阿根廷資產對 Arcor 合資企業的貢獻以及玉米和製造成本上漲相關的淨資產減值費用，部分被強勁的價格組合和更高的銷量抵消。排除匯率影響後，報告及調整後的營業收入分別比去年同期下降了 49% 和上升了 19%。

第三季度報告的營業收入比調整後的營業收入高 900 萬美元，與阿根廷資產對 Arcor 合資企業的貢獻相關的淨資產減值出現有利調整，但部分被 Cost Smart 相關的重組成本所抵消。

年初至今報告的營業收入比調整後的營業收入減少了 3.48 億美元，主要原因是本公司阿根廷資產對 Arcor 合資企業貢獻相關的資產減值費用。

北美洲

淨銷售額

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price

mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Third quarter 928 6 32 117 1,083 17 % 16 % Year-to-Date 2,739 23 107 227 3,096 13 % 12 %



部門營業收入

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Third quarter 132 1 -13 120 -9 % -10 % Year-to-Date 358 4 41 403 13 % 11 %

第三季度的營業收入為 1.2 億美元，比去年同期下降 1,200 萬美元，而年初至今的營業收入為 4.3 億美元，比去年同期增加 4,500 萬美元。在第三季度，下降是由於玉米和製造成本上升，包括與我們在南蘇城 (South Sioux City) 和范思高 (Vanscoy) 設施的植物性蛋白操作成本上升。年初至今，增長的原因是有利的價格組合和銷量上升，部分被投入成本通貨膨脹所抵消。





南美洲

淨銷售額

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price

mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Third quarter 224 - -34 70 260 16 % 16 % Year-to-Date 643 -19 -1 178 801 25 % 27 %



部門營業收入

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Third quarter 29 - 6 35 21 % 20 % Year-to-Date 68 -2 42 108 59 % 62 %

第三季度的營業收入為 3,500 萬美元，比去年同期上升 600 萬美元，而年初至今的營業收入為 1.08 億美元，比去年同期增加 4,000 萬美元。在本季度和年初至今，增長均由有利的價格組合所推動，部分被更高的玉米成本所抵消。排除匯率影響後，第三季度和年初至今的部門營業收入分別增加了 20% 和 62%。在超級通貨膨脹會計中，阿根廷業績以美元計價。





亞太區

淨銷售額

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price

mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Third quarter 207 1 18 19 245 18 % 18 % Year-to-Date 583 24 108 13 728 25 % 21 %



部門營業收入

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Third quarter 18 - 3 21 17 % 16 % Year-to-Date 60 3 7 70 17 % 13 %

第三季度的營業收入為 2,100 萬美元，比去年同期上升 300 萬美元，而年初至今的營業收入為 7,000 萬美元，比去年同期增加 1,000 萬美元。在第三季度，增加的原因是銷量增加和有利的價格組合，其中部分被貨運和製造成本上升所抵消。年初至今，增長的原因是銷量增加和有利的外匯影響。





歐洲、中東及非洲 (EMEA)

淨銷售

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price

mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Third quarter 143 4 22 6 175 22 % 20 % Year-to-Date 429 23 48 14 514 20 % 14 %



部門營業收入

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Third quarter 25 1 -3 23 -8 % -11 % Year-to-Date 73 4 9 86 18 % 12 %

第三季度的營業收入為 2,300 萬美元，比去年同期下隆了 200 萬美元，而年初至今的營業收入為 8,600 萬美元，比去年同期增加了 1,300 萬美元。在第三季度，下降的原因是巴基斯坦的玉米和能源成本上升。在第三季度和年初至今，增長的主要原因是較低的原玉米成本、在巴基斯坦有利的價格組合，以及歐洲有利的外匯影響。





股息和股票回購

Ingredion 繼續透過現金股息和股票回購為股東帶來現金回報。

2021 年 7 月， 季度現金股息 為每股 0.64 美元，向 2021 年 7 月 1 日的記錄股東支付，總額為 4,300 萬美元，使總年度至今的股息支付達到 1.38 億美元。在 2021 年 9 月，公司將季度股息增加了 0.01 美元至每股 0.65 美元，代表股息第七年連續增長。

Ingredion 在第三季度重新購買 4,400 萬美元的普通股。這使 Ingredion 2021 年初至今的股票回購總額達到 6,800 萬美元。

2021 全年展望

公司預計 2021 年全年調整後每股盈利將在 6.65 美元至 7.00 美元之間，而 2020 年提供的調整後每股盈利為 6.23 美元，這比之前提供的 6.45 美元至 6.85 美元的全年展望較高。該預期不包括與收購相關的、整合及調整成本，以及任何潛在的減值成本。

與去年相比，2021 年的全年展望如下：預計北美營業收入將增長低個位數至中個位數，因為銷量增加和營運費用降低；南美洲的營業收入，包括 Arcor 在阿根廷的合資企業影響，預計將會因有利的價格組合而實現 20% 至 25% 的增長；預計亞太區的營業收入將在銷量增加推動下實現高個位數增長；歐洲、中東和非洲地區營業收入預計將因更高的銷量有單位數的高增長，部分被投入成本增加所抵消；企業成本在全球能力和卓越中心的投資推動下，預計將增長低單位數。公司預計全年調整後的營業收入將有高單位數增長。

全年營運現金預計在 4.5 億至 5.5 億美元之間，其中包括由於預期淨銷售額和玉米成本上升影響庫存而導致的預期營運資金增加。全年資本支出預計在 3.2 億美元至 3.5 億美元之間。

對於全年，公司預計報告的有效稅率為 46.0% 至 51.0%，調整後的有效稅率為 25.5% 至 27.0%。

電話會議及網絡直播詳情

Ingredion 於 2021 年 11 月 2 日（星期二）上午 8 時 （中部時間）/ 上午 9 時 （東部時間）舉行電話會議。由主席兼行政總裁 Jim Zallie 及執行副主席兼財務總監 James Gray 主持。電話會議將實時進行網絡直播，並可在 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 存取。隨附 報告陳述 可在電話會議開始前幾個小時透過公司網站登入。網絡廣播的重播將在有限的時間內在 https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results 提供。

關於公司

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR)，它是全球領先的原料解決方案供應商，為 120 多個國家的客戶提供服務。該公司 2020 年的淨銷售額為 60 億美元，將穀物、水果、蔬菜及其他植物性原料轉變為食品、飲品、動物營養、釀造及工業市場的增值原料成分解決方案。透過 Ingredion 的 Idea Labs®、公司遍佈全球的創新中心及約 12,000 名員工，公司與客戶共同創造並實現了將人、自然及技術的潛力融合在一起以改善生活為目標。瀏覽 ingredion.com 以了解更多資訊及公司的最新消息。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1933 年證券法》（修訂版）第 27A 節及《1934 年證券交易法》（修訂版）第 21E 節所規定的前瞻性聲明。本公司擬將這些前瞻性聲明納入此類聲明的安全港原則。

前瞻性聲明包括（其中包括）公司對 2021 年全年調整後每股收益、調整後營業收入、經營現金、資本支出，以及報告和調整後有效稅率的預期，以及有關本公司未來前景或財務狀況、淨銷售額、營業收入、銷量、營運成本、稅率、資本開支、開支或其他財務項目的任何聲明、與公司前景或未來的營運，包括管理層的計劃或策略及目標，以及任何基於上述各項的假設、預期或信念。

這些聲明有時可透過使用前瞻性詞語來識別，例如「可」、「將」、「應」、「預計」、「假設」、「相信」、「計劃」、「預料」、「估計」、「期望」、「意圖」、「繼續」、「備考」、「預測」、「展望」、「前景」、「機會」、「潛在」、「臨時」、或其他類似的表達方式或其反面用法。除本新聞稿中的歷史事實聲明或本新聞稿中提及或併入的所有其他聲明均為「前瞻性聲明」。

這些聲明基於當前的情況或期望，但受某些固有風險及，不確定因素的影響，其中許多風險及，不確定因素很難預測並且超出我們的控制範圍。雖然我們認為這些前瞻性聲明中反映我們的預期是基於合理假設的，但我們提醒投資者，我們不能保證預期將會是正確的。

由於各種因素，實際結果及發展可能與這些聲明表達或暗示的預期存在重大差異，其中包括：2019 冠狀病毒病對我們產品需求和財務結果的影響；消費偏好及觀念的變化，包括與高果糖粟米糖漿和我們生產的其他產品有關的偏好；全球經濟狀況以及影響我們購買原材料或製造或出售產品的各個地理區域和國家／地區的客戶及消費者的總體政治、經濟、商業及市場條件的影響，尤其是經濟、南美的貨幣及政治狀況以及歐洲的經濟及政治狀況，以及這些因素可能對我們的銷售量、產品定價，以及我們從客戶收取應收款的能力產生影響；我們服務的主要行業之未來財務業績，並從中獲得很大部分營業額，包括但不限於食品、飲品、動物營養廠及釀造行業；透過基因改造和生物技術開發產品的可接受性之不確定性；我們以足以獲得市場認可的價格或質量開發或獲取新產品和服務的能力；粟米提煉行業及相關行業的競爭壓力和／或客戶壓力增加，包括在我們的主要產品和我們的副產品（尤其是粟米油）的市場和價格方面；原材料的可用性，包括馬鈴薯澱粉、木薯澱粉、阿拉伯樹膠及我們某些建基於特定粟米品種的產品，以及我們將粟米或其他原材料的潛在成本轉嫁給客戶的能力；能源成本及可用性，包括巴基斯坦的能源問題；我們控制成本、達成預算並實現預期協同作用的能力，包括我們按時、按預算完成計劃中的維護和投資項目的能力，並根據我們在 Cost Smart 計劃下實現預期的節省以及在貨運和運輸方面實現預期的節省的能力；金融和資本市場的行為，包括由於外幣波動、利率和匯率波動以及市場變化，以及對沖此類波動而產生相關風險的結果；我們具有以優惠條件成功確定並完成收購或策略聯盟的能力，以及我們成功整合所收購業務或實施和維持策略聯盟並在上述所有方面實現預期協同作用的能力；我們製造工廠的運作困難；減值準備對我們的商譽或長期資產的影響；我們稅率的變動或其他所得稅負債的承擔；我們維持令人滿意的勞資關係之能力；自然災害、戰爭或類似的敵對行為、威脅或恐怖主義行為、像 2019 冠狀病毒病等疫情的爆發或延續，或我們無法控制的其他重大事件的發生對我們業務的影響；政府政策、法律或法規的變化以及法律合規成本，包括對環境法規的合規性；氣候變化的潛在影響；有關資訊技術系統、程序和網站的安全漏洞；我們以合理利率籌集資金的能力及其他影響我們獲得足夠資金用於未來增長和擴展業務的因素；股票市場的動盪以及其他可能對我們的股價產生不利影響的因素；影響我們繼續執行股息政策的風險；以及我們維持財務報告有效內部控制的能力。

我們的前瞻性聲明僅代表截止日期，我們沒有義務更新任何前瞻性聲明，以反映新聲明或未來事件後聲明日期後的事件或情況或發展。如果我們更新或更正其中的一個或多個聲明，投資者及，其他人不應該斷定我們將進行額外的更新或更正。有關這些風險和其他風險的進一步說明，請參閱我們截至 2020 年 12 月 31 日的 10-K 表年度報告中的「風險因素」和其他信息以及我們隨後向美國美國證券交易委員會提交的 10-Q 和 8-K 表格報告。

聯絡人：

投資者：Jason Payant | 電話：708-551-2584

傳媒：Becca Hary | 電話：708-551-2602

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Statements of Income (Unaudited) (in millions, except per share amounts) Three Months Ended

September 30, Change

% Nine Months Ended

September 30, Change

% 2021 2020 2021 2020 Net sales $ 1,763 $ 1,502 17 % $ 5,139 $ 4,394 17 % Cost of sales 1,440 1,176 4,098 3,474 Gross profit 323 326 (1 %) 1,041 920 13 % Operating expenses 164 155 6 % 484 456 (6 %) Other (income) expense, net (1 ) 2 (29 ) 4 Restructuring/impairment charges and related adjustments (12 ) 16 362 41 Operating income 172 153 12 % 224 419 (47 %) Financing costs, net 20 22 58 59 Other, non-operating (income), net (1 ) (2 ) (4 ) (3 ) Income before income taxes 153 133 15 % 170 363 (53 %) Provision for income taxes 34 40 113 125 Net income 119 93 28 % 57 238 (76 %) Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 1 7 5 Net income attributable to Ingredion $ 118 $ 92 28 % $ 50 $ 233 (79 %) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 67.0 67.2 67.2 67.2 Diluted 67.6 67.6 67.8 67.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.76 $ 1.37 28 % $ 0.74 $ 3.47 (79 %) Diluted $ 1.75 $ 1.36 29 % $ 0.74 $ 3.45 (79 %)





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Balance Sheets (in millions, except share and per share amounts) September 30, 2021 December 31, 2020 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 434 $ 665 Short-term investments 4 - Accounts receivable – net 1,128 1,011 Inventories 1,093 917 Prepaid expenses 74 54 Total current assets 2,733 2,647 Property, plant and equipment – net 2,369 2,455 Goodwill 916 902 Other intangible assets – net 424 444 Operating lease assets 191 173 Deferred income tax assets 17 23 Other assets 336 214 Total assets $ 6,986 $ 6,858 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings 398 $ 438 Accounts payable and accrued liabilities 1,059 1,020 Total current liabilities 1,457 1,458 Other non-current liabilities 226 227 Long-term debt 1,748 1,748 Non-current operating lease liabilities 152 136 Deferred income tax liabilities 200 217 Total liabilities 3,783 3,786 Share-based payments subject to redemption 32 30 Redeemable non-controlling interests 68 70 Equity Ingredion stockholders' equity: Preferred stock – authorized 25,000,000 shares – $0.01 par value, none issued - - Common stock – authorized 200,000,000 shares – $0.01 par value, 77,810,875 shares issued at September 30, 2021 and December 31, 2020 1 1 Additional paid-in capital 1,155 1,150 Less: Treasury stock (common stock; 11,295,044 and 10,795,346 shares at September 30, 2021 and December 31, 2020, respectively) at cost (1,072 ) (1,024 ) Accumulated other comprehensive loss (877 ) (1,133 ) Retained earnings 3,877 3,957 Total Ingredion stockholders' equity 3,084 2,951 Non-redeemable non-controlling interests 19 21 Total equity 3,103 2,972 Total liabilities and equity $ 6,986 $ 6,858





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) For the Nine Months Ended September 30, (in millions) 2021 2020 Cash provided by operating activities: Net income $ 57 $ 238 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 155 158 Mechanical stores expense 40 39 Deferred income taxes (25 ) (1 ) Impairment on disposition of assets 340 - Charge for fair value markup of acquired inventory - 3 Margin accounts (34 ) 6 Changes in other trade working capital (258 ) 80 Other (16 ) 39 Cash provided by operating activities 259 562 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases, net proceeds on disposals (186 ) (250 ) Payments for acquisitions, net of cash acquired (40 ) (208 ) Investment in a non-consolidated affiliate (8 ) (6 ) Short-term investments (4 ) 4 Cash used for investing activities (238 ) (460 ) Cash (used for) provided by financing activities: (Payments on) proceeds from borrowings, net (390 ) 341 Commercial paper borrowings, net 350 - Debt issuance costs - (9 ) Repurchases of common stock, net (68 ) - Issuances of common stock for share-based compensation, net of settlements 10 2 Dividends paid, including to non-controlling interests (138 ) (132 ) Cash (used for) provided by financing activities (236 ) 202 Effect of foreign exchange rate changes on cash (16 ) (15 ) (Decrease) increase in cash and cash equivalents (231 ) 289 Cash and cash equivalents, beginning of period 665 264 Cash and cash equivalents, end of period $ 434 $ 553





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Supplemental Financial Information (Unaudited) I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income (in millions, except for percentages) Three Months Ended September 30, Change Nine Months Ended September 30, Change Change 2021 2020 Change Excl. FX 2021 2020 % Excl. FX Net Sales North America $ 1,083 $ 928 17 % 16 % $ 3,096 $ 2,739 13 % 12 % South America 260 224 16 % 16 % 801 643 25 % 27 % Asia-Pacific 245 207 18 % 18 % 728 583 25 % 21 % EMEA 175 143 22 % 20 % 514 429 20 % 14 % Total Net Sales $ 1,763 $ 1,502 17 % 17 % $ 5,139 $ 4,394 17 % 16 % Operating Income North America $ 120 $ 132 (9 %) (10 %) $ 403 $ 358 13 % 11 % South America 35 29 21 % 20 % 108 68 59 % 62 % Asia-Pacific 21 18 17 % 16 % 70 60 17 % 13 % EMEA 23 25 (8 %) (11 %) 86 73 18 % 12 % Corporate (36 ) (25 ) (44 %) (44 %) (95 ) (86 ) (10 %) (10 %) Sub-total 163 179 (9 %) (10 %) 572 473 21 % 19 % Acquisition/integration costs - (5 ) (5 ) (8 ) Equity method acquisition charges (3 ) - 4 - Restructuring/impairment charges (8 ) (16 ) (22 ) (41 ) Impairment on disposition of assets 20 - (340 ) - Other matters - - 15 - Charge for fair value markup of acquired inventory - (3 ) - (3 ) North America storm damage - (2 ) - (2 ) Total Operating Income $ 172 $ 153 12 % 11 % $ 224 $ 419 (47 %) (49 %)



II. 非公認會計準則資訊

為了補充根據美國公認會計原則（「GAAP」）準備的綜合財務業績，我們使用非 GAAP 歷史財務指標，當中排除某些 GAAP 歷史項目，如收購和整合成本、重組和減稅、墨西哥稅收（利益）規定和某些其他特別項目。我們通常在提及這些非 GAAP 金額時使用「調整後」這個術語。

管理層在內部使用非 GAAP 財務指標，進行策略決策、預測未來業績及評估目前績效。透過披露非 GAAP 財務指標，管理層打算為投資者提供與我們的營運業績和顯示趨勢的一項更有意義和一致的比較結果。使用這些非通用會計準則時還加入及連同根據 GAAP 所提供的結果，並反映我們營運的另一種觀點，而在與我們的 GAAP 業績查看時，可讓我們更全面了解影響業務的因素及趨勢。這些非 GAAP 指標應被視為補充（而非取代或優於）根據 GAAP 計算的相應指標。

非 GAAP 財務指標並未按照 GAAP 規定編制，因此該等資訊不一定可與其他公司媲美。下表列出每個非 GAAP 財務指標與最切合相比 GAAP 指標的對賬。

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS (Unaudited) Three Months Ended Three Months Ended Nine Months Ended Nine Months Ended September 30, 2021 September 30, 2020 September 30, 2021 September 30, 2020 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 118 $ 1.75 $ 92 $ 1.36 $ 50 $ 0.74 $ 233 $ 3.45 Add back: Acquisition/integration costs, net of an insignificant amount of income tax expense for the three and nine months ended September 30, 2021, and net of income tax benefit of $1 million and $2 million for the three and nine months ended September 30, 2020 (i) - - 4 0.06 5 0.08 6 0.10 Equity method acquisition charges, net of income tax expense of $ - million and $4 million for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (ii) 4 0.06 - - 1 0.01 - - Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $1 million and $5 million for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively, and $1 million and $7 million for the three and nine months ended September 30, 2020, respectively (iii) 7 0.10 15 0.22 17 0.25 34 0.51 Impairment on disposition of assets, net of $ - million of income tax benefit for the three and nine months ended September 30, 2021 (iv) (20 ) (0.30 ) - - 340 5.02 - - Other matters, net of income tax expense of $ - and $5 million for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (v) - - - - (10 ) (0.15 ) - - Charge for fair value markup of acquired inventory, net of income tax benefit of $ - for the three and nine months ending September 30, 2020, respectively (vi) - - 3 0.04 - - 3 0.04 Charge for early extinguishment of debt, net of income tax benefit of $1 million for the three and nine months ended September 30, 2020, respectively (vii) - - 4 0.06 - - 4 0.06 North America storm damage, net of income tax benefit of $ - for the three and nine months ended September 30, 2020, respectively (viii) - - 2 0.03 - - 2 0.03 Tax provision (benefit) - Mexico (ix) 5 0.07 (6 ) (0.08 ) 4 0.06 16 0.24 Other tax matters (x) (1 ) (0.01 ) 6 0.09 (29 ) (0.43 ) 6 0.09 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 113 $ 1.67 $ 120 $ 1.77 $ 378 $ 5.58 $ 304 $ 4.50



註釋

(i) 在截至 2021 年 9 月 30 日的三個月和九個月期間，公司分別錄得 400 萬美元和 500 萬美元的稅前費用，其中包括收購和整合成本，主要與從 PureCircle Limited、KaTech 和 Verdient Foods, Inc. 收購業務的收購和整合有關。在截至 2020 年 9 月 30 日的三個月和六九個月期間，公司錄得 300 萬美元的稅前費用，主要與從 PureCircle Limited 收購業務的收購和整合有關。在「Ingredion 的調整後淨收入對賬」中提供的收購和整合成本屬於非控股權益的淨成本。

(ii) 在截至 2021 年 9 月 30 日的三個月和九個月期間，公司分別錄得 300 萬美元的稅前費用和 400 萬美元的稅前收益，分別與其在 Amyris, Inc（「Amyris」）和 Ingrear Holdings, S.A 的 Arcor 合資公司的股權投資有關。

作為 Amyris 權益法投資一部分，公司擁有 Amyris 的 rebaudioside M 發酵甜味劑（「Reb M」）的獨家商業化權利、Amyris 的 Reb M 製造技術獨家許可權，以及 Reb M 製造合資企業的 31% 所有權股權。為了換取合資企業的所有權，Ingredion 已提供 2,800 萬美元的總作價，包括 1,000 萬美元的現金，以及價值 1,800 萬美元的非獨家知識產權許可權和其他考慮。交易產生了 800 萬美元的其他（收入）費用，列於截至 2021 年 9 月 30 日的九個月期間淨記錄在簡明綜合收益（損失）報表中。交易的收益部分被截至 2021 年 9 月 30 日的九個月期間收購費用的 100 萬美元所抵消。此外，「歸屬於 Ingredion 的調整後淨收入對賬」中顯示列報的權益法收購費用已扣除了非控股權益 100 萬美元的收購收益。

在截至 2021 年 9 月 30 日的三個月和九個月期間，公司所有必要的成交條件和協議進行最終確定，為公司阿根廷業務對 Arcor 合資企業的貢獻進行最終確定，以換取其對 Ingrear 的權益法投資。該公司錄得與該權益法投資相關的 300 萬美元稅前收購費用。

(iii) 在 2021 年 9 月 30 日止的三個月期間，公司錄得 800 萬美元的稅前重組費用，其中 400 萬美元的僱員相關費用及其他費用，包括與 Cost Smart 銷售及行政開支計劃相關的專業服務費，以及 300 萬美元的重組相關費用主要來自北美，以作為 Cost Smart 銷售成本計劃的一部分，以及與阿根廷對 Arcor 合資企業作出貢獻相關的 100 萬美元僱員相關費用和其他重組費用。在 2021 年 9 月 30 日止的九個月期間，公司錄得 2,200 萬美元的稅前重組費用，其中 1,300 萬美元的僱員相關費用及其他費用，包括與 Cost Smart 銷售及行政開支計劃相關的專業服務費，以及 1,100 萬美元的重組相關費用主要來自北美，以作為 Cost Smart 銷售成本計劃的一部分，以及與阿根廷對 Arcor 合資企業作出貢獻相關的 300 萬美元僱員相關費用和其他重組費用。Cost Smart 銷售計劃的銷售成本部分被在年度出售的 Stockton、加州土地和建築的 500 萬美元收益所抵消。

在 2020 年 9 月 30 日止的三個月期間，公司錄得 600 萬美元的稅前重組/減值費用，其中 400 萬美元的僱員相關費用及其他費用，包括與 Cost Smart 銷售及行政開支計劃相關的專業服務費，以及 200 萬美元主要來自北美和亞太區作為其 Cost Smart 銷售成本計劃一部分的重組相關費用及其他費用。在 2020 年 9 月 30 日止的九個月期間，公司錄得 4,100 萬美元的稅前重組/減值費用，其中 1,700 萬美元主要來自北美和亞太區作為其 Cost Smart 銷售成本計劃一部分的重組相關費用及其他費用，以及 1,400 萬美元僱員相關費用和其他費用，包括與 Cost Smart 銷售及行政開支計劃相關的專業服務費。此外，截至 2020 年 9 月 30 日為止三個月，公司錄得 1,000 萬美元的權益法投資減值，原因是 Verdient Foods, Inc. 剩餘 80% 權益的同意購買價格導致其投資公允價值下降。

(iv) 在截至 2021 年 9 月 30 日的九個月期間，公司錄得 3.4 億美元的淨資減值費用，與公司的阿根廷業務對 Arcor 合資企業的貢獻相關。減值費用反映出對某些阿根廷、智利和烏拉圭資產公允價值的帳面減值，以及與貢獻淨資產相關的累計轉換損失註銷 3.11 億美元。在截至 2021 年 9 月 30 日的三個月期間，公司在交易完成後對減值進行了 2,000 萬美元的有利調整，導致減少第一季度錄得的 3.6 億美元資產減值費用。

(v) 2021 年 5 月，巴西最高法院發佈了與某些間接稅計算有關的裁決，而該裁決確認公司在過去幾年收到的較低法院裁決，並確保公司有權獲得先前錄得的稅務抵免。最高法院的裁決亦確保公司有權獲得早前等待最終法院裁決，自 2015 年至 2018 年期間的 1,500 萬美元額外信貸。公司在截至 2021 年 9 月 30 日的九個月期間，將 1,500 萬美元的額外信貸記錄在其他收入（費用）中，並在簡明綜合收益表中以淨額列出。

(vi) 在 2020 年 9 月 30 日的三個月和九個月期間包括與購買 PureCircle Limited 庫存相關的成本流通，而該成本根據商業組合會計規則在購買日調整為公允價值。

(vii) 在 2020 年 9 月 30 日止的三個月和九個月期間，公司產生了 500 萬美元的費用，直接與 2020 年 11 月 1 日到期的 4 億美元 4.625% 優先債的早期債務消除有關。公司錄得融資成本包含的債務清算費用，淨額顯示於簡明合併收入報表上。

(viii) 在 2020 年 9 月 30 日的九個月期間，公司在愛荷華州錫達拉皮茲的製造工廠受到風暴破壞。該工廠因此關閉了 10 天，在截至 2020 年 9 月 30 日的三個月中，風暴相關的損害導致 200 萬美元的費用。公司在其他（收入）開支中錄得風暴損害成本，淨額顯示於簡明合併收入報表上。

(ix) 稅項表示公司使用美元作為其墨西哥子公司功能貨幣的影響。墨西哥的有效稅率受墨西哥比索財務報表重新衡量為美元的強烈影響。公司在截至 2021 年 9 月 30 日的三個月和 2020 年的一年期間，分別錄得 500 萬美元和 600 萬美元的稅收撥備和稅收收益，以及截至 2021 年 9 月 30 日的九個月和 2020 年全年分別錄得 400 萬美元和 1,600 萬美元的稅收撥備，原因是墨西哥比索在這段期間對美元出現變動。

(x) 本項目涉及與外國子公司的某些未匯出收益相關的稅務負債逆轉、公司間重組的稅務調整以及上述非 GAAP 加回的稅務報表結果。

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended September 30, September 30, (in millions, pre-tax) 2021 2020 2021 2020 Operating income $ 172 $ 153 $ 224 $ 419 Add back: Acquisition/integration costs (i) - 5 5 8 Equity method acquisition charges (ii) 3 - (4 ) - Restructuring/impairment charges (iii) 8 16 22 41 Impairment on disposition of assets (iv) (20 ) - 340 - Other matters (v) - - (15 ) - Charge for fair value markup of acquired inventory (vi) - 3 - 3 North America storm damage (viii) - 2 - 2 Non-GAAP adjusted operating income $ 163 $ 179 $ 572 $ 473



有關註釋 (i) 至 (viii) 的信息，請參閱歸因於 Ingredion 和攤薄後 EPS 的 GAAP 淨收入對帳至歸因於 Ingredion 和調整後攤薄後 EPS 的非 GAAP 調整後淨收入所包括的註釋 (i) 至 (viii)。

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate (Unaudited) Three Months Ended September 30, 2021 Nine Months Ended September 30, 2021 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 153 $ 34 22.2 % $ 170 $ 113 66.5 % Add back: Acquisition/integration costs (i) - - 5 - Equity method acquisition charges (ii) 3 - (4 ) (4 ) Restructuring/impairment charges (iii) 8 1 22 5 Impairment on disposition of assets (iv) (20 ) - 340 - Other matters (v) - - (15 ) (5 ) Tax item - Mexico (ix) - (5 ) - (4 ) Other tax matters (x) - 1 - 29 Adjusted Non-GAAP $ 144 $ 31 21.5 % $ 518 $ 134 25.9 % Three Months Ended September 30, 2020 Nine Months Ended September 30, 2020 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 133 $ 40 30.1 % $ 363 $ 125 34.4 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 5 1 8 2 Restructuring/impairment charges (iii) 16 1 41 7 Charge for fair value markup of acquired inventory (vi) 3 - 3 - Charge for early extinguishment of debt (vii) 5 1 5 1 North America storm damage (viii) 2 - 2 - Tax item - Mexico (ix) - 6 - (16 ) Other tax matters (x) - (6 ) - (6 ) Adjusted Non-GAAP $ 164 $ 43 26.2 % $ 422 $ 113 26.8 % For notes (i) through (vii), see notes (i) through (vii) included in the Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS.





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of Anticipated GAAP Diluted Earnings per Share ("GAAP EPS") to Anticipated Adjusted Diluted Earnings per Share ("Adjusted EPS") (Unaudited) Anticipated EPS Range for Full Year 2021 Low End High End GAAP EPS $ 1.81 $ 2.16 Add: Acquisition/integration costs (i) 0.08 0.08 Equity method acquisition charges (ii) 0.01 0.01 Restructuring/impairment charges (iii) 0.25 0.25 Impairment on disposition of assets (iv) 5.02 5.02 Other matters (v) (0.15 ) (0.15 ) Tax provision - Mexico (ix) 0.06 0.06 Other tax matters (x) (0.43 ) (0.43 ) Adjusted EPS $ 6.65 $ 7.00



上述是我們預期的 2021 年全年攤薄後 EPS 與我們預期的 2021 年全年調整後攤薄後 EPS 的對賬。上述金額可能無法反映某些未來的費用、成本與／或收益，因為其時間、作用與／或重要性至今仍然未知，因此在固有情況下難以預測及估計。這些金額包括但不限於購置和整合開支、減值及重組成本以及某些其他特殊項目。我們通常將這些項目排除在調整後 EPS 指南中。基於這些原因，我們對調整後 EPS 的預測能力比 GAAP EPS 的預測能力更有信心。

有關註釋 (i) 至 (x) 的資訊，請參閱歸因於 Ingredion 和攤薄後 EPS 的 GAAP 淨收入對帳至歸因於 Ingredion 和調整後攤薄後 EPS 的非 GAAP 調整後淨收入。

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of Reported U.S. GAAP Effective Tax Rate ("GAAP ETR") to Anticipated Adjusted Effective Tax Rate ("Adjusted ETR") (Unaudited) Anticipated Effective Tax Rate Range for Full Year 2021 Low End High End GAAP ETR 46.0 % 51.0 % Add: Acquisition/integration costs (i) 0.1 % 0.1 % Equity method acquisition charges (ii) (0.6 )% (0.6 )% Restructuring/impairment charges (iii) 0.9 % 0.9 % Impairment on disposition of assets (iv) 0.0 % 0.0 % Other matters (v) (0.8 )% (0.8 )% Tax item - Mexico (ix) 0.2 % (1.3 )% Other tax matters (x) 4.1 % 4.1 % Impact of adjustment on Effective Tax Rate (xi) (24.4 )% (26.4 )% Adjusted ETR 25.5 % 27.0 %



上述是我們預期的 2021 年全年 GAAP ETR 與我們預期的 2021 年全年調整後 ETR 的對賬。上述金額可能無法反映某些未來的費用、成本與／或收益，因為其時間、作用與／或重要性至今仍然未知，因此在固有情況下難以預測及估計。這些金額包括但不限於購置和整合開支、減值及重組成本以及某些其他特殊項目。我們通常將這些項目排除在調整後 ETR 指南中。基於這些原因，我們對調整後 ETR 的預測能力比 GAAP ETR 的預測能力更有信心。

有關註釋 (i) 至 (x) 的資訊，請參閱歸因於 Ingredion 和攤薄後 EPS 的 GAAP 淨收入對帳至歸因於 Ingredion 和調整後攤薄後 EPS 的非 GAAP 調整後淨收入。

(xi) 稅率對項目 (i) 至 (x) 的間接影響。



