Futurpreneur obtient un investissement d’un million de dollars du gouvernement de l’Ontario

TORONTO, 05 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Futurpreneur est heureux d’annoncer un nouveau partenariat de financement avec le gouvernement de l’Ontario. En effet, hier, lors de la présentation de l’Énoncé économique d’automne, le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, a dévoilé l’engagement de son gouvernement à verser un million de dollars à l’organisation. Ce financement soutiendra directement le Programme de démarrage de Futurpreneur, lequel a aidé de jeunes entrepreneur.e.s ontarien.ne.s à lancer plus de 3 000 entreprises dans la province au cours de ses 25 années d’existence.



« L’équipe de Futurpreneur se réjouit de la généreuse contribution d’un million de dollars du gouvernement de l’Ontario », a déclaré Karen Greve Young, cheffe de la direction de Futurpreneur. « Cet investissement aidera les jeunes entrepreneur.e.s de l’Ontario à lancer leur entreprise à un moment crucial. Je tiens à exprimer ma gratitude aux ministres Bethlenfalvy, Fedeli et Tangri pour cet engagement important qui permettra à Futurpreneur de faire face à une demande accrue en matière de financement et de mentorat de la part de jeunes entrepreneur.e.s. Ceux-ci joueront un rôle de premier plan dans la reprise économique inclusive de notre province, au cours des mois à venir. »

Le Programme de démarrage de Futurpreneur permet aux jeunes entrepreneur.e.s de 18 à 39 ans de bénéficier d’un accompagnement pour la planification des activités avant le lancement de leur entreprise, d’obtenir un prêt sans garantie pouvant atteindre 60 000 $ (comprenant du financement en contrepartie de BDC), jusqu’à deux ans de mentorat, et de disposer d’une gamme de programmes et d’outils destinés aux petites entreprises. En tant que seul organisme national sans but lucratif à soutenir les jeunes entrepreneur.e.s en leur offrant du financement et du mentorat pour les aider à réussir, Futurpreneur a conçu une programmation unique au sein de l’écosystème canadien des nouvelles entreprises. Dans un récent sondage, 87 % des client.e.s entrepreneur.e.s ont déclaré qu’ils et elles se sentaient prêt.e.s à concrétiser leur projet grâce aux compétences acquises, au soutien financier et au mentorat obtenu auprès de Futurpreneur.

Ce partenariat entre le gouvernement de l’Ontario et Futurpreneur vient en aide aux jeunes entrepreneur.e.s à un moment critique de la reprise, après la COVID-19. Ces jeunes contribueront à ouvrir la voie pour sortir de la pandémie en mettant sur pied de nouvelles entreprises qui revitaliseront les rues principales, créeront des emplois et contribueront à la prospérité économique de la province.

Pour en savoir plus sur les programmes de Futurpreneur, accéder à des ressources gratuites et découvrir de jeunes entrepreneur.e.s qui lancent des entreprises innovantes et créatives, rendez-vous sur le site Web de Futurpreneur.

À PROPOS DE FUTURPRENEUR

Futurpreneur alimente les passions entrepreneuriales des jeunes Canadiennes et Canadiens depuis plus de 25 ans. Il est le seul organisme national sans but lucratif à fournir du financement, du mentorat et des ressources aux jeunes de 18 à 39 ans qui aspirent à devenir entrepreneur.e.s. Dans toutes les provinces et tous les territoires, plus de 14 400 jeunes ont réussi à lancer leur entreprise avec l’aide de Futurpreneur. Leurs petites entreprises contribuent à la prospérité économique inclusive de toutes les collectivités canadiennes, d’un océan à l’autre du pays. Futurpreneur est membre fondateur de l’Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20, représentant du Canada au sein du réseau Youth Business International et hôte de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Canada.

