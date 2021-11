Synchronoss Personal Cloud-Lösung von Telkomsel zur Stärkung des digitalen Serviceangebots ausgewählt

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

BRIDGEWATER, New Jersey, Nov. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), ein weltweit führender und innovativer Anbieter von Cloud-, Messaging- und digitalen Lösungen, kündigte heute an, dass das Unternehmen Telkomsel , dem größten Mobilfunkanbieter Indonesiens, seine persönliche Cloud-Lösung bereitstellt. Die Hinzufügung der Synchronoss Personal Cloud -Lösung gibt den Kundinnen und Kunden von Telkomsel die Möglichkeit, ihre wertvollen digitalen Inhalte, einschließlich Fotos und Videos, von jedem Gerät aus zu sichern und zu verwalten.



Die White-Label-Lösung Synchronoss Personal Cloud – mit der Marke „Floudrive“ und verwaltet von Telkomsigma – wird den 170 Millionen Kundinnen und Kunden von Telkomsel als Premium-Feature zur Verfügung gestellt. Abonnenten können zwischen zwei verschiedenen Speicherstufen wählen und genießen einen anfänglichen kostenlosen Zeitraum von 30 Tagen. Die Lösung bietet Kundinnen und Kunden ein zuverlässiges und intuitives Cloud-Speichererlebnis mit der Möglichkeit, digitale Inhalte zu sichern und zu synchronisieren und führt gleichzeitig erweiterte Tagging- und Suchfunktionen ein.

„Wir freuen uns, mit Synchronoss zusammenzuarbeiten, um die persönlichen Cloud-Lösungen des Unternehmens in unseren Verbraucherkanal zu integrieren“, so Tanto Suratno, Director of Business and Sales bei Telkomsigma. „Da unser bestehendes persönliches Cloud-Angebot unseren Maßstäben nicht mehr genügte, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, diese Gelegenheit zu nutzen und unseren Kundinnen und Kunden eine fortschrittliche Lösung anzubieten, die ihren sich entwickelnden Anforderungen gerecht wird. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre wertvollen digitalen Inhalte zu optimieren und zu verwalten sowie diese zu schützen und zu speichern. Diese Partnerschaft kommt nicht nur unseren Kunden zugute, sondern ist auch der nächste Schritt auf dem Weg zu mehr digitalen Services.“

Die Lösung wird im Rahmen der Vereinbarung von Synchronoss mit Telkomsigma, dem IT-Dienstleistungs- und Rechenzentrumsgeschäft von Telkomsel und der Muttergesellschaft von Telkomsigma, Telkom Indonesia, bereitgestellt. Im Gegensatz zu anderen Cloud-Lösungen auf dem Markt ermöglicht die von Synchronoss betriebene persönliche Cloud die Speicherung von Kundendaten im Land, eine wichtige Voraussetzung für die Einhaltung des indonesischen Rechts durch Telkomsel.

Anthony Socci, President und General Manager, APAC bei Synchronoss, sagte, er freue sich über die Zusammenarbeit mit Telkomsel an seinem neuen Cloud-Angebot. „Als Anbieter von privaten Cloud-Lösungen suchen wir immer nach Möglichkeiten, Telekommunikationspartner bei ihrer Mission zu unterstützen, ihren Kundinnen und Kunden vielfältigere und fortschrittlichere digitale Services bereitzustellen. Diese Cloud-Lösung wird für Telkomsel von entscheidender Bedeutung sein, da sie eine stärker integrierte Erfahrung ermöglicht und einen sichereren Umgang mit persönlichen Inhalten“, sagte er. „Dieser Deal baut auf dem Erfolg auf, den wir bereits mit Telkomsigma erlebt haben, der Telkomsel beeindruckt und inspiriert hat, seinen Mobilfunkkundinnen und -kunden ähnliche Angebote anzubieten. Dies wird auch größere Synergien zwischen den beiden Organisationen innerhalb der Gruppe schaffen.“

Weitere Informationen zu den Cloud-Lösungen von Synchronoss finden Sie unter synchronoss.com/solutions/cloud .

Über Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) entwickelt Software, die es Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglicht, auf vertrauenswürdige und sinnvolle Weise mit ihren Abonnenten in Kontakt zu treten. Die Produktsammlung des Unternehmens hilft dabei, Netzwerke zu rationalisieren, das Onboarding zu vereinfachen und Abonnenten zu motivieren, neue Einnahmequellen zu erschließen, Kosten zu senken und die Markteinführung zu beschleunigen. Hunderte Millionen Abonnenten vertrauen darauf, dass die Produkte von Synchronoss mit den Menschen, Diensten und Inhalten, die sie lieben, synchron bleiben. Aus diesem Grund bemühen sich weltweit mehr als 1.500 talentierte Synchronoss-Mitarbeiter jeden Tag, eine synchrone Welt neu zu gestalten. Erfahren Sie mehr unter www.synchronoss.com

