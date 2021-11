Penyelesaian Synchronoss Personal Cloud Dipilih Oleh Telkomsel untuk Meningkatkan Penawaran Perkhidmatan Digital

Kerjasama baru akan membenarkan operator mudah alih Indonesia membawa perkhidmatan awan peribadi ke pasaran yang mempunyai lebih daripada 170 juta pelanggan

November 05, 2021 16:30 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES