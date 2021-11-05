Telkomsel选择Synchronoss个人云解决方案提升数字服务产品

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新泽西州布里奇沃特, Nov. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云技术、消息推送和数字解决方案全球领导者与创新者 Synchronoss Technologies, Inc. （纳斯达克股票代码：SNCR）今日宣布，公司将为印度尼西亚最大的移动运营商 Telkomsel 提供个人云解决方案。增加 Synchronoss个人云 解决方案后，Telkomsel的订阅客户可以从任何设备备份和管理照片及视频等宝贵的数字内容。



Synchronoss的此项白标个人云解决方案（名称为“Floudrive”并由Telkomsigma管理）将作为一项高端功能向Telkomsel的1.7亿订阅客户提供。订阅客户可以在两个不同的存储等级之间进行选择，并享受前30天免费优惠特权。该解决方案可为订阅客户提供可靠且直观的云存储体验，备份和同步数字内容，同时还可引入高级标签和搜索功能。

Telkomsigma业务与销售总监Tanto Suratno表示：“我们很高兴能够与Synchronoss合作，将其个人云解决方案集成到我们的消费者渠道中。我们的规模现已超出我们的个人云服务，现在正是拥抱这一契机的最佳时刻，为我们的订阅客户提供可满足其不断变化的各项需求的先进解决方案。我们期待能够支持我们的客户优化和管理其珍贵的数字内容，并安全且稳妥地保护和存储这些内容。除了让我们的客户受益之外，此次合作还预示着我们在努力提供更多数字服务方面的下一步举措。”

该解决方案将通过Synchronoss与之签署协议的Telkomsigma提供，后者是Telkomsel和Telkomsigma的母公司印尼电信（Telkom Indonesia）旗下的IT服务与数据中心子公司。与市场上的其他云解决方案不同，Synchronoss支持的个人云可让订阅客户在国内存储数据，这是Telkomsel严格遵守印度尼西亚法律的一项关键要求。

Synchronoss亚太区总裁兼总经理Anthony Socci表示很高兴能与Telkomsel合作开发其新的云产品。他表示：“作为一家私有云解决方案提供商，我们始终在寻求各种方法来支持电信合作伙伴实现其使命，为其订阅客户提供更多种类和更先进的数字服务。这项云解决方案对Telkomsel大有裨益，因为它有助于实现集成度更高的体验并可促进更安全地处理个人资产。此项交易建立在我们与Telkomsigma的成功合作基础之上，其成功为Telkomsel留下了深刻的印象，并启发他们向其移动订阅客户提供类似服务。此项合作还将在该集团内这两个组织之间激发更大的协同作用。”

要了解有关Synchronoss云解决方案的更多信息，请访问 synchronoss.com/solutions/cloud 。

关于Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅客户建立联系。公司的系列产品着力精简网络、简化加入流程，并吸引订阅客户以释放新的收入流、降低成本和加快产品上市速度。数亿订阅客户信赖Synchronoss产品，与他们喜爱的人、服务和内容保持同步。正是为了这一点，Synchronoss的1500多名才华横溢的员工每天在全球各地努力重塑同步世界。如需了解更多详情，请访问： www.synchronoss.com 。

媒体联系人

Synchronoss：

Anais Merlin，

CCgroup，

电子邮箱： synchronoss@ccgrouppr.com