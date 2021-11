Telkomsel选择Synchronoss个人云解决方案提升数字服务产品

此项新合作关系将使该印度尼西亚移动运营商能够将个人云服务推向超过1.7亿订阅客户的市场

November 05, 2021 16:30 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES