Telkomsel 選擇了 Synchronoss Personal Cloud 解決方案加強其數碼服務

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新澤西州布里奇沃特, Nov. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) 是全球雲端、訊息和數碼解決方案的領導者和創新者，今天宣佈將為印尼最大的流動營運商 Telkomsel 提供個人雲端解決方案。在增加 Synchronoss Personal Cloud 解決方案後，Telkomsel 的訂戶將能夠從任何裝置中備份與管理他們寶貴的數碼內容，包括照片和影片。



獲得白色標籤的 Synchronoss Personal Cloud 解決方案品牌名稱為「Floudrive」，由 Telkomsigma 管理，將向 Telkomsel 的 1.7 億名用戶提供卓越功能。訂戶將能在兩個不同的儲存等級之間自由選擇，並享受最初的 30 天免費期。該解決方案為訂戶提供可靠和直觀的雲端儲存體驗，可備份和同步數碼內容，同時引入進階標籤和搜索功能。

Telkomsigma 業務及銷售總監 Tanto Suratno 表示：「我們很高興與 Synchronoss 合作，將其個人雲端解決方案整合到我們的消費者渠道中。隨著我們現有的個人雲端服務不斷增加，現在正是把握這個機會的最佳時機，致力為我們的訂戶提供先進的解決方案滿足他們不斷變化的需求。我們期待可讓我們的客戶能夠優化和管理其寶貴的數碼內容，並以安全和安穩的方式保護和儲存。這項合作夥伴關係除了為客戶帶來效益外，也在我們開始提供更多數碼服務時代表下一步的發展。」

該解決方案將透過 Synchronoss 與 Telkomsigma 的協議、Telkomsel 與 Telkomsigma 母公司 Telkom Indonesia 的資訊科技服務和數據中心部門達成。與市場上的其他雲端解決方案不同，Synchronoss 支援的個人雲端服務可讓訂戶數據儲存在國內，這是 Telkomsel 遵守印尼法律的關鍵要求。

Synchronoss 亞太區總裁兼總經理 Anthony Socci 表示，他很高興與 Telkomsel 合作開發新的雲端產品。作為一家私人雲端解決方案供應商，我們一直尋找更多方法支持電訊合作夥伴的使命，為其訂戶提供更多元化和更先進的數碼服務。這個雲端解決方案將成為 Telkomsel 的關鍵，因為它可促進更整合的體驗，並加強個人資產處理的安全性。」 這項交易建立在我們與 Telkomsigma 成功合作的基礎上，Telkomsel 因此留下深刻印象並獲得啟發，向其流動用戶提供類似的產品。交易也將在集團內的兩個組織之間達成更大的協同效應。」

如欲進一步了解 Synchronoss 雲端解決方案，請瀏覽 synchronoss.com/solutions/cloud 。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴和有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助精簡網絡、簡化入職和吸引訂戶進行互動，以推動新收入來源、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人員、服務和內容保持同步。因此，全球有超過 1,500 名才華橫溢的 Synchronoss 員工每天努力重新構建一個同步的世界。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com 。

傳媒聯絡

Synchronoss：

Anais Merlin，

CCgroup |

電郵： synchronoss@ccgrouppr.com