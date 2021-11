Une déclaration au nom de Rogers Communications Inc.

TORONTO, 05 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que la résolution de consentement des actionnaires désignant M. Edward Rogers à titre de président de la Fiducie de contrôle Rogers a été présentée à Rogers Communications Inc. (« RCI ») le 22 octobre 2021 (la « résolution par consentement ») était valide, en vigueur et exécutoire pour RCI à la date de sa signature, soit le 22 octobre 2021.



Par conséquent, en date du 22 octobre 2021, le conseil d’administration de RCI se compose des personnes suivantes : Robert Dépatie, Robert Gemmell, Alan Horn, Philip Lind, Edward Rogers, Melinda Rogers-Hixon, Martha Rogers, Loretta Rogers, Joe Natale, Michael Cooper, Jack Cockwell, Jan Innes, Ivan Fecan et John Kerr. Conformément à une résolution du conseil d’administration de RCI datée du 24 octobre 2021, Edward Rogers est le président du conseil de RCI.

