BOUYGUES : LE GROUPE BOUYGUES SIGNE UNE PROMESSE D’ACHAT AVEC ENGIE EN VUE D’ACQUERIR EQUANS

English French

Communiqué de presse – Paris, le 06/11/2021

LE GROUPE BOUYGUES SIGNE UNE PROMESSE D’ACHAT AVEC ENGIE EN VUE D’ACQUERIR EQUANS





Accélération du développement du groupe Bouygues dans le marché porteur des services multi-techniques, à la convergence des transitions énergétique, numérique et industrielle.

Création d’un nouveau leader mondial avec un ancrage français, qui bénéficiera de fortes complémentarités géographiques et techniques, ainsi que d’une capacité d’innovation renforcée, lui permettant de mieux servir ses clients.

Appui sur les savoir-faire et la forte complémentarité d’Equans et du pôle Energies & Services du Groupe, dans le but de constituer le premier Métier de Bouygues en termes de chiffre d’affaires et de nombre de collaborateurs, et de le développer dans une vision industrielle de long-terme.

Nombre de collaborateurs : environ 96 000 ; Chiffre d’affaires combiné : environ 16,0 Md€

(Pro Forma 2020 1] ) ;

Un projet créateur de valeur : Pour les clients , avec la création de ce nouvel acteur innovant, doté d’une présence mondiale et d’une offre de services complète pour les accompagner, en particulier, dans leur transition vers une activité bas carbone ; Pour les collaborateurs , le groupe Bouygues ayant pris des engagements sociaux forts : aucun départ contraint en France et en Europe pendant au moins 5 ans à compter de la date du closing, création nette à horizon 2026 de 10 000 emplois chez Equans 2 , nouvelles opportunités d’évolution pour les collaborateurs au sein du Groupe, développement d’une offre complète de formation ; Pour les actionnaires , avec une transaction qui sera relutive sur le BNPA du Groupe dès la première année et un potentiel important de synergies (estimées, en régime de croisière, entre 120 et 200 M€ par an suivant les scenarii). Enfin, le nouvel ensemble aura pour objectif d’atteindre, à moyen terme, une marge opérationnelle courante supérieure à 5%.

: Conditions de la transaction : sur la base d’une valeur d’entreprise de 6,7 Md€ 3 , et compte tenu des synergies et de la forte croissance attendues sur les prochaines années, le multiple de la valeur d’entreprise/ROC 2026 s’établit à 11,4 x.

: sur la base d’une valeur d’entreprise de 6,7 Md€ , et compte tenu des synergies et de la forte croissance attendues sur les prochaines années, le multiple de la valeur d’entreprise/ROC 2026 s’établit à 11,4 x. Réalisation de la transaction attendue au second semestre 2022. La transaction a d’ores et déjà reçu l’avis favorable unanime des Instances Représentatives du Personnel concernées au sein du Groupe Bouygues. Après avis des Instances Représentatives du Personnel d’Engie et Equans, la réalisation définitive de l’opération sera soumise à l’obtention des autorisations réglementaires (en matière de contrôle des concentrations et de contrôle des investissements étrangers dans quelques juridictions dans lesquelles Equans opère) et à la finalisation de la constitution du périmètre Equans.





Martin Bouygues, Président de Bouygues, a déclaré : « La signature d’une promesse d’achat avec Engie pour le rachat d’Equans est une très bonne nouvelle ! Nous allons pouvoir ainsi créer un nouveau leader mondial des services multi-techniques avec un ancrage français. C’est avec enthousiasme que nous accueillerons les 74 000 collaborateurs d’Equans qui rejoindront un Groupe reconnu pour ses valeurs humaines fortes et la qualité de son dialogue social. »

Olivier Roussat, Directeur Général de Bouygues, s’est félicité de cette opération : « Je me réjouis qu’Engie ait retenu notre offre. Le marché des services multi-techniques est un marché d’avenir, porteur de croissance et jouant un rôle central dans la transition énergétique. L’acquisition d’Equans par Bouygues est un projet créateur de valeur pour les clients, pour les collaborateurs et pour les actionnaires. Cette activité constituera un nouveau Métier à part entière du Groupe et le plus important en termes de nombre de collaborateurs et de chiffre d’affaires. Le succès de cette opération, la plus importante jamais réalisée par le Groupe, se bâtira avec l’ensemble de ses collaborateurs. »

Paris, le 6 novembre 2021

Les groupes Bouygues et Engie annoncent aujourd’hui avoir conclu une promesse d’achat aux termes de laquelle Bouygues s’engage à acquérir la totalité du groupe Equans. Le rapprochement envisagé entre Equans et le pôle Energies & Services du groupe Bouygues (Bouygues Energies & Services et Kraftanlagen München), constitue une opportunité unique de créer un nouveau leader mondial français de la transition énergétique, numérique et industrielle. Equans deviendrait le premier Métier du groupe Bouygues en termes de chiffre d’affaires (environ 16 Mds€) et de nombre de collaborateurs (environ 96 000).

Le projet d’acquisition a été approuvé à l'unanimité par le Conseil d'administration de Bouygues.

Création d’un acteur mondial majeur des services multi-techniques, ancré en France, qui bénéficiera de fortes complémentarités géographiques et techniques, ainsi que d’une capacite d’innovation renforcée, lui permettant de mieux servir ses clients





L’acquisition d’Equans s’inscrit dans la volonté du Groupe de se développer dans le marché des Energies & Services. En effet, le secteur des services multi-techniques (génie électrique, chauffage, ventilation et climatisation, réfrigération, génie mécanique et robotique, digital et réseaux de télécommunications,

facility management, …) est porteur, avec un taux de croissance attendu entre 3% et 4% sur les 5 prochaines années4. Il s’inscrit à la convergence de trois transitions majeures : (i) la transition énergétique, menant à une nécessaire décarbonation des activités, (ii) la transition numérique, avec l’explosion des données et des besoins croissants de connectivité et, (iii) la transition industrielle, impliquant une automatisation et une intégration informatique accrues des outils de production.

Par ailleurs, ces activités sont résilientes. Elles bénéficient d’une majorité de contrats long terme aux revenus récurrents et d’un fort taux de conversion de l’EBITDA en cash, qui contribueront à la solidité du cash-flow libre du Groupe.

Ce nouvel ensemble, constitué autour d’Equans, et renforcé par l’apport du pôle Energies & Services de Bouygues, sera parfaitement positionné pour saisir de nouvelles opportunités commerciales et accentuer la différenciation par l’innovation, la qualité et la proximité.

Le nouvel ensemble bénéficierait d’une présence géographique étendue dans plus de 20 pays à travers le monde, grâce aux positions complémentaires d’Equans et du pôle Energies & Services du Groupe, avec des positions solides sur les principaux marchés européens et des développements prometteurs en Amérique du Nord.

Le nouveau périmètre se verra également doté d’un réseau d’agences dense en France et en Suisse, assurant une grande proximité avec les clients.

L’offre de services d’Equans couvrirait l’intégralité de la chaîne de valeur et s’appuiera sur les forces et les expertises respectives des deux groupes :

Equans est bien positionné dans les métiers du génie électrique et de la télécommunication avec Ineo, les métiers du génie climatique avec Axima, et les installations multi-techniques avec Fabricom. Equans possède également une expertise reconnue dans certains segments de spécialité (transports publics, industries de procédés, défense et marine, etc.).

Le pôle Bouygues Energies & Services est de son côté spécialisé sur les marchés des télécommunications, des transports et des infrastructures liées à l'énergie, ainsi que dans le facility management et la maintenance industrielle et des bâtiments.

La culture de l’innovation partagée par Equans et le pôle Energies & Services du groupe Bouygues, ainsi que la combinaison des talents et des compétences de recherche, permettrait au nouvel ensemble d’accélérer la conception et le déploiement d’offres et de solutions durables.

Une transaction créatrice d’opportunités pour les 96 000 collaborateurs du nouvel ensemble, au cœur du projet du groupe Bouygues





Le rapprochement des collaborateurs d’Equans et du pôle Energies & Services du Groupe donnerait naissance à une équipe d’environ 96 000 collaborateurs, unie par les mêmes valeurs, et portée par la recherche de la meilleure qualité de services et d’innovation pour ses clients.

Cette opération génèrerait de nombreuses opportunités de carrière attractives et durables au sein des Métiers du Groupe, en France et à l’international. Les collaborateurs auront notamment accès à un programme de développement des compétences et de formation de haut niveau.

De plus, le groupe Bouygues s’engage sur l’absence de départs contraints en France et en Europe pendant au moins cinq ans à compter de la date du closing. Au-delà des 15 000 à 20 000 recrutements annuels nécessaires pour compenser le turn-over estimé du nouvel ensemble, il s’engage sur la création nette de plus de 10 000 emplois dans les cinq ans à venir, afin de répondre à la forte demande attendue pour les différents métiers d’Equans.

Signe de la volonté de Bouygues de faciliter l’accès des jeunes à l’emploi, le Groupe mettra également en place un plan de recrutement d’apprentis et alternants en croissance avec un engagement de recrutement d’au moins 2 000 apprentis en France d’ici 2025.

Enfin, les employés d’Equans seront également fortement associés à la création de valeur de l’entité combinée, au travers de l’alignement progressif des avantages sociaux (protection sociale, actionnariat salarié et intéressement et participation) sur ceux actuellement proposés par le groupe Bouygues.



Une transaction fortement créatrice de valeur

Equans aura pour objectif d’atteindre, à moyen terme, une marge opérationnelle courante supérieure à 5%. Pour y parvenir, un plan d’efficacité opérationnelle sera déployé au sein du nouvel ensemble.

Le potentiel de synergies (impact ROC) lié à la transaction est estimé, en régime de croisière, entre 120 et 200 millions d’euros par an, suivant les scenarii. Ces synergies sont en très grande partie liées aux achats.

La transaction sera également fortement relutive sur le BNPA du Groupe dès la première année.





Gouvernance et management

Ce nouveau pôle, formé d’Equans et de Bouygues Energies & Services, sera dirigé par Jérôme Stubler, actuel directeur général d’Equans, qui sera directement rattaché à Olivier Roussat, directeur général du Groupe Bouygues. Il appartiendra à Jérôme Stubler de déterminer, avec son équipe et avec Pierre Vanstoflegatte, directeur général du Pôle Energies et Services du groupe Bouygues, l’organisation du nouvel ensemble. Comme les autres Métiers du Groupe, Equans, combiné au pôle Energies & Services de Bouygues, bénéficiera d’une grande autonomie.





Un Métier qui s’inscrira pleinement dans la stratégie RSE du Groupe



Le groupe Bouygues déploie une stratégie de développement durable volontariste déclinée dans tous ses Métiers. En 2021, le Groupe s’est fixé quatre priorités : la santé et le bien-être au travail, la mixité, le climat et la biodiversité.

Le nouvel ensemble définira des engagements qui s’inscriront dans la stratégie du Groupe en matière de RSE.





Un financement intégralement sécurisé



L’acquisition de 100% des actions Equans sera financée par les ressources dont dispose actuellement le Groupe et par un emprunt bancaire totalement sécurisé auprès de banques partenaires, et fera, à terme, l’objet d’un refinancement obligataire. Cet emprunt ne comporte ni covenants financiers ni clause de rating.

Conditions de réalisation de l’opération et calendrier



La transaction a d’ores et déjà reçu l’avis favorable des Instances Représentatives du Personnel concernées au sein du Groupe Bouygues (Bouygues SA, Bouygues Construction et Bouygues Energies & Services et le Comité d’Entreprise Européen de Bouygues).

Les procédures d’information et de consultation des Instances Représentatives du Personnel d’Engie et Equans seront engagées conformément à la législation en vigueur.

La réalisation de l'opération est soumise à la finalisation de la constitution du périmètre Equans et aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier les autorisations réglementaires en matière de contrôle des concentrations et de contrôle des investissements étrangers dans quelques juridictions dans lesquelles Equans opère.

La réalisation définitive de l’opération est attendue au second semestre 2022.

Conseils de l’opération

Conseillers financiers : Greenhill & Co, Crédit Agricole CIB

Conseillers juridiques : Darrois Villey Maillot Brochier, Flichy Grangé

Due diligence Finance, Fiscalité, Juridique, Carve-out, IT, RH, ESG, Compliance : KPMG

Due diligence assurances : Marsh

Conseil stratégie : Oliver Wyman

Conseil social : Topics

CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES :

INVESTORS@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 10 79





CONTACT PRESSE :

Pierre Auberger – pab@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01

presse@bouygues.com

Image Sept - ameaux@image7.fr • Tél. : 06 89 87 61 76

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 80 pays et riche de 129 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas) ; médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom) (Euronext Paris, compartiment A : ISIN : FR0000120503)

BOUYGUES SA • 32 AVENUE HOCHE • 75378 PARIS CEDEX 08 • bouygues.com



DISCLAIMER

Le présent communiqué contient certaines projections et déclarations prospectives relatives aux performances futures attendues du groupe fusionné.

De telles déclarations sont parfois identifiées par l'usage du futur, du mode conditionnel et de termes prospectifs tels que « estime », « vise », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « a l'ambition de », « considère », « croit », « pourrait » et toute autre expression similaire. Ces déclarations sont fondées sur des données, des hypothèses ou des estimations que le groupe Bouygues considère raisonnables. Les résultats réels futurs pourraient être substantiellement différents de ceux projetés ou attendus tels que présentés dans les déclarations prospectives, en particulier en raison des incertitudes inhérentes à la possibilité que les synergies et la création de valeur découlant de l'opération ne se réalisent pas dans les délais prévus, le risque que les entreprises ne soient pas intégrées avec succès, la possibilité que la transaction ne reçoive pas les approbations nécessaires, que le moment prévu de ces approbations soit retardé ou exige des mesures qui auront une incidence défavorable sur les avantages prévus de la transaction, et la possibilité que la transaction ne se réalise pas.

Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse doit être lue avec les présents avertissements. Toute déclaration prospective n'est valable qu'au jour où celle-ci est faite. Le groupe Bouygues ne prend aucun engagement de publier une mise à jour ou une révision des informations, des objectifs, des perspectives ou des déclarations prospectives qui sont contenus dans le présent communiqué.

Aucune information du présent communiqué ne doit être interprétée comme une prévision de résultat ou une estimation pour une période quelconque. Les personnes destinataires de ce communiqué sont invitées à ne pas accorder un crédit excessif à ces déclarations prospectives.

Le communiqué n’est donné qu’à titre informatif et ne constitue ni une offre, ni une invitation à échanger ou à vendre, ni à solliciter une offre de souscription ou d'achat, ni une invitation à acheter ou souscrire des titres, de tout ou partie des activités ou des actifs décrits aux présentes, ou tout autre intérêt ou la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans quelque juridiction que ce soit en rapport avec la transaction proposée ou autrement. Ce communiqué ne doit en aucun cas être interprété comme une recommandation adressée au lecteur.

Le communiqué n’est ni un prospectus, ni une notice d’information portant sur des instruments financiers ou un autre document d’offre au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié de temps à autre et mis en œuvre dans chaque État membre de l'Espace économique européen et conformément aux lois et règlements français.













1 Ajusté de l’effet Covid-19







2 Au-delà des 15 000 à 20 000 recrutements annuels liés au turnover naturel estimé







3 Soit 7,1 Md€ y compris dette IFRS 16







4 Source : BCG







BOUYGUES GROUP SIGNS PURCHASE AGREEMENT WITH ENGIE TO ACQUIRE EQUANS

Pièce jointe